Ce poți vizita în 3 zile în vacanță în Dubai? Cum arată cea mai înaltă piscină infinită 360 grade din lume?

Dacă te pregătești să pleci în vacanță în Dubai, ar fi ideal să-ți faci un itinerariu bine pus la punct, în așa fel încât să poți bifa cât mai multe atracții turistice la mare căutare de oameni din întreaga lume.

Una din locațiile la care se înghesuie turiștii este vestita cea mai înaltă piscină 360 grade din lume, unde ai nevoie de rezervare în avans. Asta pentru că nu sunt permise intrările fără programare.

ADVERTISEMENT

Cea mai înaltă piscină 360 grade din lume, în topul celor mai căutate atracții turistice din Dubai

Dubai, un oraș al superlativelor, nu încetează niciodată să uimească – iar Aura Skypool nu face excepție. Piscina, aflată la 200 de metri deasupra Palm Jumeirah, oferă o experiență de înot de neuitat. Cu vederi panoramice ale orizontului Dubaiului, ale Golfului Arabiei și ale celebrului Burj Al Arab.

Aici, turiștii aleg să vadă răsăritul sau apusul, dar și cele mai faimoase repere din Dubai din toate unghiurile. Spectacolul vizual oferit de cea mai înaltă piscină 360 din lume este la mare căutare de turiștii aflați în vacanță în Dubai. Locația oferă șezlonguri, cabane VIP, cocktailuri răcoritoare, gustări gourmet și servicii impecabile. Iar vizitatorii reușesc să facă cele mai „instagramabile” fotografii, de la înălțime.

ADVERTISEMENT

Situată la The Palm Tower, etajele 52 și 53, cu vedere la Palm Jumeirah, această piscină este cel mai bun loc foto de pe lista de dorințe din Dubai. Pentru cei care caută luxul și priveliștile magnifice, această piscină este o alegere de top.

Pe lista turiștilor aflați în vacanță în Dubai se află și celebrul Dubai Frame, obiectivul turistic care unește patrimoniul bogat al orașului cu ambițiile sale futuriste. Situată în Parcul Zabeel și având o înălțime de 150 de metri, structura dreptunghiulară aurie oferă vederi panoramice fantastice atât ale vechiului, cât și ale noului Dubai.

ADVERTISEMENT

Aici se pot admira atât cartierele istorice din Deira, cât și clădirile înalte din centrul Dubaiului. În interior, exponatele prezintă transformarea orașului, în timp ce terasa cu podea de sticlă oferă o experiență palpitantă. Și aici, turiștii se bucură de vederi uimitoare de 360 de grade ale Dubaiului. Dar si de expoziții istorice și futuriste și oportunități unice de fotografiere pe puntea din cer.

ADVERTISEMENT

La Dubai Frame vezi orașul nou pe o parte, și cel vechi pe alta. Cât costă biletul?

unui bilet pentru un adult este de 50 AED, aproximativ 14 $. Iar pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, prețul este de 20 AED, adică 5,5 $.

Turiștii care vor să pășească într-un tărâm extraordinar în care arta și tehnologia de ultimă generație se întâlnesc, aleg Arte Museum Dubai. Acesta este primul muzeu permanent de artă digitală din Orientul Mijlociu. Situată în Dubai Mall, această atracție turistică oferă o călătorie complet imersivă și multisenzorială prin peisaje digitale.

Întinzându-se pe o suprafață de 2.700 de metri pătrați, muzeul prezintă Cascada fără sfârșit – o cascadă digitală hiperrealistă care pare să curgă în spațiul în care se află turistul; Grădina vieții – un paradis floral digital care reacționează la mișcările tale. De asemenea, prezintă Plaja; Noaptea înstelată – Un tărâm cu constelații care reacționează la atingere; Expoziție exclusivă în Dubai – o instalație specială care îmbină elemente locale cu arta digitală. Biletul pentru un copil de 4‑11 ani este de 119 AED, adică 32 $, iar pentru un adult 149 AED (40,5 $).

Real Madrid World – Dubai este destinația extraordinară a unui fan al fotbalului. Este primul parc cu tematică Real Madrid deschis la Dubai Parks and Resorts (DPR), care oferă o experiență unică pentru fanii fotbalului. Dar si pentru familii și pasionați de sport. Locația ce se întinde pe mai mult de 1,5 milioane de metri pătrați, este o atracție complet interioară. Parcul este împărțit în mai multe zone, fiecare proiectată pentru a-i face pe vizitatori să simtă că au pășit pe stadionul Santiago Bernabéu.

Turul Campionilor este experiență palpitantă care îi poartă pe fani într-o călătorie prin istoria legendară a lui Real Madrid. Aceștia vor avea ocazia să vadă trofee, momente emblematice și exponate interactive.

Real Madrid World, o experiență unică pentru fanii fotbalului

Cel mai bun club din istorie este o experiență cinematografică 4D care retrăiește cele mai mari meciuri ale clubului, cu scaune în mișcare și efecte speciale.

La „Jocuri de îndemânare și provocări”, turiștii își pot testa abilitățile fotbalistice cu provocări de dribling și meciuri de realitate virtuală alături de holograme ale vedetelor Real Madrid. „Replica turului stadionului” este o reconstituire a tunelului Bernabéu, a vestiarelor și a terenului.

„Merchandise & Retail Stores” este cel mai mare magazin oficial Real Madrid din afara Spaniei, care comercializează tricouri exclusive, suveniruri și obiecte de colecție. „Dining Like a Legend” se află cafenele și restaurante tematice, inclusiv un salon VIP în stilul cabinelor executive ale echipei. Aici sepot servi preparate din bucătăria spaniolă și internațională.

Prețurile biletelor este de 295 AED (80 $) pentru un adult, și 245 AED (66 $) pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. De asemenea, locația are și opțiune de pachet de familie.

La Muzeul Selfie 3D sunt peste 185 de lucrări de artă 3D uimitoare

Pentru cei care sunt în căutarea unei experiențe distractive, atunci pot bifa, în vacanță în Dubai, și primul Muzeu de Selfie 3D, cel mai mare de acest gen din lume. Situat în inima orașului, Muzeul Selfie 3D oferă vizitatorilor șansa de a păși într-o dimensiune complet nouă. In care arta, iluzia și creativitatea se întâlnesc.

Cu peste 185 de lucrări de artă 3D uimitoare, fiecare colț oferă o nouă oportunitate de a deveni parte din imagine. Exponatele sunt concepute pentru a scoate la iveală tot ce este mai bun în abilitățile tale de selfie.

Aici se pot realiza care creează iluzii optice. Dacă vrei să arăți de parcă ești atârnat de marginea unei stânci sau că zbori cu dragoni sau că ai intrat într-un borcan de sticlă, la acest muzeu poți realiza aceste imagini spectaculoase. Efectul unic 3D prinde viață prin utilizarea inteligentă a unghiurilor, umbrelor și adâncimii.

Unul dintre punctele de atracție ale muzeului este „zona de artă imersivă”, unde se pot explora camere concepute pentru a te transporta în lumi diferite. Poți realiza fotografii mergând pe suprafața Lunii sau apropiindu-te de un animal sălbatic. Personalul muzeului, experimentat, îți oferă sfaturi despre cum să captezi cele mai bune unghiuri. Si, de asemenea, să obții cele mai multe efecte uimitoare în fotografiile tale.

Care este locația preferată de celebritățile care vizitează Dubaiul?

Dream Dubai, poziționat în inima JBR, Address Beach Resort, nu este doar un restaurant, ci este o experiență senzorială completă care redefinește mâncarea de lux. Cu un design avangardist, prezentări teatrale și un meniu de inspirație globală, această locație a devenit rapid the place to be în Dubai.

Dream Dubai este cel mai captivant dinner show din oraș, îmbinând perfect divertismentul de clasă mondială cu o experiență culinară somptuoasă. Experiență „asociată” armonios cu o selecție impresionantă de vinuri fine și cocktailuri artizanale.

Oaspeții aleg Dream Dubai și pentru spectacolul live uimitor realizat de o echipă talentată de dansatori, muzicieni și acrobați. Spectacolul combină imagini uluitoare, coregrafie dinamică și povești fermecătoare. Iar atmosfera este electrică, cu lumini vibrante și peisaje sonore.

Turiștii și localnicii admiră și interiorul – o capodoperă a designului modern. Dar și divertismentul live realizat de artiști. Locația este preferată de celebritățile care vizitează Dubaiul, fiind o destinație elegantă pentru brunch. Iar noaptea, un club plin de energie. În plus, meniul este o fuziune de arome globale cu extravaganța caracteristică Dubaiului. Fiecare fel de mâncare este un spectacol vizual, servit cu fler de ospătari eleganți. Valeții sunt împrăștiați peste tot în locație, atenție la fiecare masă, la fiecare persoană.

Tot la capitolul restaurante, în topul preferințelor turiștilor se află și Lunarossa. Aceasta este o locație unde poți afla despre magia preparării pastelor. Localul este un restaurant italian șic care îmbină aromele autentice cu flerul modern.

Ce alte locuri vizitează turiștii aflați în vacanță în Dubai?

Meniul, creat de bucătarul-șef Antonio Monzo, celebrează bucătăria dintr-o anumită regiune italiană. Astfel punând accentul pe ingrediente de calitate superioară, multe importate direct din Italia. Unul din lucrurile spectaculoase este atelierul interactiv de fabricare a pastelor, unde oaspeții învață secretele pastelor perfecte de la maeștrii bucătari. Experiența începe cu o scurtă introducere în patrimoniul italian al pastelor. După care cheful oferă rețetă de paste și le și prepară. Majoritatea turiștilor optează și pentru desert.

Un alt local modern, recent deschis la The Ritz-Carlton din Dubai, este FlØr, un restaurant european. Cu un interior șic și sofisticat, restaurantul prezintă o ambianță primitoare. Aici, oaspeții se pot delecta cu o serie de mâncăruri rafinate preparate din cele mai proaspete ingrediente de sezon.

Meniul este o prezentare inovatoare a bucătăriei europene moderne, cu mâncăruri care evidențiază o fuziune de tehnici tradiționale și prezentări avangardiste. De la fructe de mare pregătite impecabil, la carne suculentă și opțiuni vegetariene vibrante, localul pune accentul pe aprovizionarea locală.

Echipa dedicată de bucătari a restaurantului, condusă de un vizionar culinar, prioritizează creativitatea și calitatea, asigurându-se că fiecare fel de mâncare nu este doar delicios, ci și memorabil.

Amplasat în inima celebrului Dubai Mall, restaurantul Asma oferă și el o experiență culinară rafinată care îmbină eleganța contemporană cu aromele bogate ale bucătăriei din Orientul Mijlociu.

Designul restaurantului este o clasă de master în lux modern, cu interioare elegante, iluminare ambientală și vederi uimitoare la Fântâna Dubai și Burj Khalifa.

Fiecare fel de mâncare este preparat folosind cele mai bune ingrediente. De la carne fragedă la grătar și fructe de mare până la platouri de mezze aromate. Deserturile restaurantului, precum baklava și kunafa și nu numai, sunt și ele preferate de turiști.