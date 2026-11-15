Ce poveste! La 10 ani după ce a supraviețuit accidentului care a ucis 71 de persoane, și-a încheiat cariera într-un mod fabulos

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Alan Ruschel (37 de ani) s-a numărat printre cele 6 persoane care au supraviețuit accidentului aviatic din 2016 al echipei Chapecoense, în care 71 de persoane, dintre care 19 erau fotbaliști, și-au pierdut viața. După aproape un deceniu, fundașul stânga și-a încheiat cariera într-un mod extraordinar, reușind să promoveze în prima ligă din Brazilia alături de formația la care s-a format, Juventude.

Supraviețuitorul accidentului în care 71 de persoane și-au pierdut viața și-a încheiat cariera într-un mod incredibil

Alan Ruschel făcea parte din lotul lui Chapecoense în noiembrie 2016, când avionul care transporta echipa spre orașul columbian Medellin s-a prăbușit. 71 dintre cele 77 de persoane aflate la bord au decedat, inclusiv 19 dintre coechipierii fundașului, dar și antrenorul său, Caio Junior. Ruschel s-a numărat printre cei 6 supraviețuitori, fiind prima persoană transportată la spital după accident.

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Acesta a avut nevoie de o operație la spate, însă a reușit să se refacă și chiar să revină pe gazon în august 2017, într-un meci amical cu . La aproape 10 ani după tragedia din Columbia, Ruschel a anunțat că se va retrage, iar ultimul său meci a avut o importanță deosebită. Fundașul stânga a evoluat în ultimul sfert de oră pentru Juventude în victoria cu 2-0 contra lui Botafogo-SP, rezultat care a asigurat echipei sale promovarea în prima ligă din .

Alan Ruschel, extrem de emoționat după retragerea din fotbal

Alan Ruschel și-a anunțat retragerea cu o zi înainte de ultimul său meci la Juventude, printr-o postare pe rețelele sociale, în care a amintit și de tragedia cumplită din 2016. „Fotbalul mi-a oferit momente minunate, dar viața mi-a pus în față provocări pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată. 29 noiembrie 2016, o zi care mi-a schimbat viața pentru totdeauna.

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Am pierdut prieteni și oameni cu care am împărțit visuri și proiecte. Dar Dumnezeu mi-a oferit o a doua șansă. Nu știam dacă voi mai putea juca fotbal, dar am crezut că, dacă mă aflu aici, înseamnă că există în continuare un scop pentru viața mea. Iar astăzi, am privilegiul de a alege momentul în care îmi iau rămas-bun”, a transmis brazilianul.

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După meci, fundașul a dezvăluit de ce a ales să se retragă. „Am ajuns aici în 2007, când echipa era în Serie A, iar acum plec și o las tot acolo. Corpul meu nu mai răspundea. Am avut două operații consecutive la genunchi, am început să mă lupt cu propriul corp. Nu mai funcționa, deși a fost tot timpul o plăcere să fiu pe teren”, a declarat Ruschel pentru o televiziune braziliană, conform .

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Ce a provocat accidentul aviatic al echipei Chapecoense

Jucătorii și staff-ul lui Chapecoense călătoreau din Bolivia spre Columbia, unde urmau să o întâlnească pe Atletico Nacional în prima manșă a finalei din Copa Sudamericana. Pe 28 noiembrie 2016, avionul care îi transporta pe aceștia s-a prăbușit pe Muntele Cerro Gordo, aproape de orașul La Union, iar 71 dintre cele 77 de persoane prezente la bord au murit. Raportul oficial a concluzionat că tragedia a fost cauzată de epuizarea combustibilului, o consecință a unui plan de zbor necorespunzător. De asemenea, piloții au comis o greșeală gravă, semnalând mult prea târziu faptul că nivelul combustibilului ajunsese la un prag critic.