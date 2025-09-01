Sport

Ce prăbușire pentru fostul „wonderkid”! Unde a ajuns să joace cel mai hulit fotbalist al Rapidului din sezonul trecut.

David Ankeye (23 de ani) a fost una dintre „țepele” pe care și le-a luat Rapid în sezonul trecut. Jucătorul fără cifre în Giulești a decăzut teribil
Cristian Măciucă
01.09.2025 | 22:51
Ce prăbușire pentru fostul „wonderkid”! Unde a ajuns să joace cel mai hulit fotbalist al Rapidului din sezonul trecut. FOTO: Fanatik

În 2023 era considerat cel mai promițător tânăr atacant din Europa. În 2025 a ajuns la Rapid, sub formă de împrumut de la Genoa. Este vorba despre David Ankeye, a cărei carieră s-a prăbușit teribil.

Unde a ajuns să joace „puștiul-minune” care a trecut și pe la Rapid

În perioada 2023-2024, David Ankeye a impresionat în tricoul lui Sheriff Tiraspol, pentru care a marcat 8 goluri și a oferit 1 assist în 25 de meciuri. Evoluțiile de peste Prut l-au adus în atenția celor de la Genoa, care, în ianuarie 2024, au plătit 2,5 milioane de euro pentru transferul său.

Atacantul nigerian nu s-a impus în Serie A și, după doar un an, a fost împrumutat la Rapid, celălalt club al patronat de Dan Șucu. În Giulești, Ankeye a avut 9 apariții, dar nu a reușit să marcheze sau să dea vreo pasă de gol.

Întors în vară la Genoa, fotbalistul african în vârstă de 23 de ani n-a fost păstrat în lot de Patrick Vieira și a fost împrumutat, din nou, la o echipă din Serie B. Este vorba despre Virtus Entella, care tocmai a promovat în a doua ligă din Italia și la care Ankeye va juca până în la 30 iunie 2026.

Înainte să semneze cu Genoa în ianuarie 2024, David Ankeye s-a aflat și pe lista FCSB-ului, dar negocierile nu s-au concretizat. Nigerianul mai are contract cu gruparea de pe „ Luigi Ferraris” până în vara lui 2027.

Lui Ankeye i s-a prăbușit cota după ce a ajuns la Rapid

Site-ul de specialitate Transfermarkt.com a actualizat cotele de piață, în iunie 2025, ale fotbaliștilor din SuperLiga României. Cea mai mare scădere a înregistrat-o David Ankeye, care încă se afla la Rapid sub formă de împrumut: 450.000 de euro.

Nigerianul, însă, a mai avut parte de o scădere drastică, în martie, de 500.000 de euro. Astfel, în cele aproximativ 5 luni petrecute la Rapid, Ankeye a ajuns de la o cotă de 1,8 milioane de euro, la doar 850.000 de euro.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
