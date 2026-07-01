Ce pregătesc suporterii Rapidului pentru debutul sezonului. Fanii lasă în spate conflictul cu Dan Șucu și Victor Angelescu

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Rapid a dezamăgit în ultimele trei sezoane. Chiar dacă echipa s-a calificat de fiecare dată în play-off, giuleștenii nu au obținut niciodată o clasare mai bună de poziția a 5-a. După un nou sezon în care ratarea locurilor de cupe europene a adus frustrare în rândul suporterilor, Liviu Ungureanu, alias Bocciu, a anunțat că galeria rapidistă este gata să-l susțină pe Daniel Pancu.

Daniel Pancu va avea toată susținerea fanilor. Anunțul lui Liviu Ungureanu

Rapidul lui Costel Gâlcă a părut că duce lipsă de ceva, deși a avut rezultate foarte bune în sezonul regulat, iar după prima etapă din play-off avea șanse bune la titlu. Cel mai probabil, absența unui rapidist adevărat pe banca echipei a luat din farmecul clubului. Liviu Ungureanu este entuziasmat de faptul că Daniel Pancu este noul antrenor al echipei, la fel și întreaga galerie. El a explicat pentru FANATIK că prima etapă pe Giulești din acest sezon va fi specială:

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„Suntem entuziasmați și așteptăm să înceapă campionatul. Suntem alături de Daniel Pancu pentru că el este unul dintre noi. Abia așteptăm să îl primim în Giulești la primul meci. Vom fi milion la sută alături de el. Până acum am fost 100%. Suntem mult mai entuziasmați pentru că Rapidul este condus acum de un rapidist.

Nu vreau să comentăm noi despre transferuri. Avem încredere în Daniel Pancu și așteptăm să mergem la muncă. Programul este complicat, dar vom merge peste tot pentru Rapid. Primul meci pe Giulești e așteptat de toată lumea și va fi o primire specială, deși el este obișnuit pentru că este un membru al familiei. Ne știe foarte bine. La prezentarea lui acolo a fost o încurcătură, dar acum îl vom primi toți rapidiștii cu brațele deschise”, a declarat liderul galeriei rapidiste, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Evenimentul de prezentare a lui Daniel Pancu a fost un adevărat fiasco

la Rapid, însă Deoarece nu au vrut să fie verificați pentru un astfel de eveniment, suporterii din galeria rapidistă au plecat acasă: „Chiar nu înțeleg ce caută Jandarmeria la un eveniment privat. Am ajuns să fim descălțați de Jandarmerie în casa noastră. Domnul Șucu a fost singurul care a vrut ca până la urmă să fim prezenți la acest eveniment, dar din păcate nu mai puteam să rămânem în condițiile astea și am plecat acasă. Suntem alături 100% de Daniel Pancu și ne-a promis că jucătorii vor arăta atitudine pe teren și vor fi bărbați.

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Este abuziv ce au făcut și nu știu ce caută Jandarmeria la un eveniment privat. Nu ar trebui să asigure paza doar la evenimente publice? Am încercat să le explicăm ce prevede legea, însă au invocat tot felul de motive. Au stricat acest moment frumos. Normal că nici lui Pancu nu i-a căzut bine, pentru că galeria Rapidului trebuia să fie în peluză, iar el pe teren”, a explicat Liviu Ungureanu pentru FANATIK imediat după incident.