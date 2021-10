Anamaria Prodan traversează o perioadă dificilă, după ce soțul ei a anunțat că a depus actele de divorț. FANATIK a publicat prima fotografie în care Laurențiu Reghecampf apare alături de iubita sa, Corina Bilcon.

În tot acest timp, Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de încurajare.

Impresara spune că luni va anunța ce decizie va lua familia ei în privința lui Laurențiu Reghecampf.

Ce pregătește Anamaria Prodan după apariția veștilor despre iubita lui Reghe. “Declarația oficială a familiei mele”

După tot scandalul din ultimele zile, Anamaria Prodan a anunțat pe pagina sa de socializare că pregătește o “declarație oficială a familiei” în care va spune tot ce are de spus despre încă soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Postarea vine după ce au fost

ADVERTISEMENT

Aceștia apar în imagine extrem de liniștiți și zâmbitori. Au și motive, pentru că peste câteva lui

“❤️Multumesc tuturor Pt mesaje. ❤️❤️❤️Luni am sa postez declaratia oficială a familiei mele si am sa anunț decizia noastră cu privire la LAURENTIU REGHECAMPF !”, a scris Anamaria Prodan pe

ADVERTISEMENT

Impresara a postat și un mesaj de încurajare pe care l-a primit.

“Fiți tare și dacă aveți nevoie să vorbiți cu cineva, sunt aici. Vă sunt veșnic recunoscătoare”, este unul dintre mesajele primite de Anamaria Prodan.

View this post on Instagram

Mesajele pe care le-a primit Anamaria Prodan.

Mai multe vedete i-au scris mesaje impresarei și i-au transmit că o susțin în această perioadă grea.

ADVERTISEMENT

“Te iubim mult Ana Maria Prodan Reghecampf!!Esti cea mai tare femeie ..❤️❤️❤️❤️”, i-a transmis Viorica de la Clejani.

“Anamaria Prodan e UNICA! She is the queen! 🔥 Noi te iubim si ca tine nu mai gasim! ❤️”, a scris și fostul prezentator Tv, Răzvan Botezatu.

ADVERTISEMENT

“Nu am citit niciodată un articol prin care sa fie criticat adulterul. Ba din contra adulterul este considerat “poveste de iubire” . Ce povesti de iubire sunt astea când diferența de vârstă este de la 20 de ani în sus, când acolo este o familie care se destramă și suferă, când sunt copii la mijloc?” , i-a transmis și fostul model Nelly Năstase.