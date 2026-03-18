Ce pregătește Iranul și cum ar trebui să reacționeze România: „De asta a fost făcut scutul de la Deveselu”

Ce s-ar putea întâmpla, concret, în urma avertismentului lansat de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, la adresa României. Analistul pe probleme de politică externă și securitate Iulian Chifu a explicat pentru FANATIK în ce mod ar putea acționa Iranul și cât de predispuși suntem unor bombardamente. Ar trebui ca România să ia măsuri?

Ce s-ar putea întâmpla după avertismentul Iranului la adresa României

FANATIK l-a contactat pe analistul pe probleme de politică externă și securitate Iulian Chifu, care ne-a explicat cum ar putea proceda Iranul, în contextul avertismentului transmis României, după ce țara noastră a anunțat că pune la dispoziție bazele militare pentru operațiunile armatei SUA. De menționat este că declarațiile oficialului iranian nu reprezintă o amenințare militară. „Iranul va răspunde în consecință, atât din punct de vedere juridic, cât și politic”, a declarat Esmaeil Baghaei.

„Când e vorba de chestiuni politice, chemi ambasadorul, faci notă de protest și transmiți notă pe canal diplomatic către cealaltă parte. În momentul în care ministrul de externe a făcut acea declarație, aia este echivalent cu a transmite ceva, dar n-a folosit doar canalul diplomatic, a anunțat și în spațiu public. . Asta este formula din punctul ăsta. Are la dispoziție, evident, și partea cealaltă juridică.

Se poate duce la Curtea Internațională de Justiție sau la Curtea Penală Internațională sau sesizez Consiliul de Securitate al ONU. Deci am această plajă de instrumente, sau dacă sunt două state care sunt în aceeași organizație, vezi, UE, NATO, sigur, sunt posibile acțiuni în cadrul acelui organism, acelei instituții. Deci astea sunt formulele politico-diplomatice care pot fi acceptate”, a declarat Iulian Chifu.

De asemenea, expertul în politică externă susține că există și posibilitatea introducerii unor sancțiuni, precum ridicarea unor drepturi, sau introducerea unilaterală a vizelor. „Astea sunt variantele pe care cineva ar putea să le introducă, care au relevanță politică sau relevanță pe dimensiune diplomatică”, a mai afirmat Chifu.

Ar trebui să reacționeze România? Ar trebui să ne temem?

În acest context, analistul pe probleme de politică externă și securitate susține că dacă nu vorbim de o amenințare militară, atunci nu este nevoie ca România să ia măsuri. De asemenea, Iulian Chifu subliniază faptul că populația a fost alarmată mai mult decât a fost cazul, deoarece , iar țara noastră nu reprezintă „o țintă de valoare” pentru Iran.

„Nici acest avertisment, nici orice tip de reacție a Iranului nu are incidență decât marginal în privința României. Trebuie să mă duc să mut racheta pe care o dau la 2000 de km și să o trag din Iran ca să ajungă în România. Nu o se întâmple niciodată. Marginal ar putea atinge România. În afara faptului că pentru ca ceva din Iran, lansat din Iran, să ajungă în România, trece peste Turcia, Israel, estul Mediteranei, statele din Golf, unde fiecare are capacități de contracarare. NATO însuși are acea formulă. Ce să zboare peste Turcia să ajungă în România? Pe unde să vină să lovească România?

Nu mai spun că România are capacități de contracarare pe rachete, fără probleme, și scutul antirachetă de la Deveselu d-aia a fost făcut. Pentru posibilitatea ca rachete balistice eventuale venind din Iran sau din Orientul Mijlociu să nu fie lansate asupra României. De aia am montat Deveselu. Deci, și Deveselu și ce avem la Kogălniceanu sunt elemente de apărare ale României, nu sunt elemente ofensive”, a explicat expertul Iulian Chifu pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, expertul a subliniat faptul că nu trebuie să arătăm vulnerabilitate, iar România are nevoie de investiții și nu tăieri în apărare pentru descurajare. Ce trebuie să avem noi în vedere, de fapt, este , care este cel mai aproape de noi.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe român a menționat, în cadrul unei informări de presă după avertismentul Iranului, faptul că România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic, iar România nu este parte a conflictului, prioritatea noastră fiind efortul diplomatic pentru de-escaladare.