Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România

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Cupa Mondială 2026, câștigată de Spania, continuă să se ”soldeze” cu premii pentru fotbaliștii lui Luis de la Fuente (65 de ani). În afară de banii încasați, o parte dintre campionii mondiali au parte și de alte tipuri de cadouri. Gavi (21 de ani) și Fabian Ruiz (30 de ani), originari din același oraș, au avut parte de un premiu surpriză. Cele două staruri au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România.

Ce au primit Gavi și Fabian Ruiz ca premiu pentru Cupa Mondială. Sunt peste 150 de kilograme dintr-o legumă populară în România

Spania este echipa momentului în Europa și în lume de o jumătate de deceniu. După ce a cucerit EURO 2024, . Tot în Europa, Spania a cucerit și UEFA Nations League în 2023. Pentru titlul de peste ocean, Spania a încasat peste 50 de milioane de dolari. De notat că FIFA a majorat considerabil premiile acordate la această ediție, suma totală destinată celor 48 de echipe ajungând la un nivel-record de aproape 900 de milioane de dolari.

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Ajunși acasă, spaniolii au avut parte și de alte cadouri inedite. La mijlocul acestei săptămâni, orașul spaniol Los Palacios y Villafranca (Sevilla) le-a cinstit așa cum se cuvine pe două dintre starurile Spaniei la Cupa Mondială. E vorba de Fabian Ruiz și Gavi. Aceștia au primit cadou peste 150 de kilograme dintr-o legumă foarte populară și în România.

După câștigarea CM 2026, administrația orașului din provincia Sevilla și Asociația Producătorilor de Tomate au organizat o ceremonie tradițională, oferindu-le jucătorilor greutatea lor în roșii. Fabian Ruiz și Gavi, ambii campioni mondiali originari din localitate, au primit aproximativ 84 kg de roșii, respectiv 64 kg de roșii.

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Fabian Ruiz et Gavi ont reçu leur poids en tomates lors de leur retour à Palacios ! 🍅😂 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot)

Ce impact au avut Fabian Ruiz și Gavi la Cupa Mondială 2026

Tot în onoarea celor doi jucători, stadioanele Marismas și San Sebastian din provincia Sevilla au fost redenumite oficial ”Fabian Ruiz” și ”Pablo Paez Gavira ‘Gavi’”. În ceea ce privește implicarea celor doi jucători la Campionatul Mondial 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada, trebuie spus că doar primul a avut un impact major.

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Ruiz, jucător la PSG, a avut un rol important în victoria de la Cupa Mondială din această vară a Spaniei. El a marcat un gol fundamental împotriva Belgiei, în sferturile de finală. Mijlocașul a jucat toate cele opt meciuri pentru câștigătorii titlului. A fost titular inclusiv în finala împotriva Argentinei. De cealaltă parte, Gavi a jucat doar în două meciuri, un total de 77 de minute. Nu a reușit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă. El s-a ”afirmat” într-un incident de după finală, cu Leandro Paredes.

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Roșia, leguma extrem de populară în România și cultivată pe arii extinse

. Este o plantă care ocupă cea mai mare suprafață cultivată din țara noastră. A existat și există încă această dispută: roșia este legumă sau este un fruct? Potrivit specialiștilor, deși botanic intră la fructe, roșia este văzută ca o legumă.

Astfel, peste tot în lume ea este considerată legumă, pentru că nu are un gust dulce. ”Este regina legumelor. Este cea mai utilizată legumă, că vorbim de bulion, ketchup, roșii confiate etc. Este fructul plantei, dacă o luăm din punct de vedere botanic. Din punct de vedere comercial este legumă. La școală, elevii învață plantele și componentele botanice, și de acea pleacă de acolo cu ideea că este fruct”, a explicat, pentru , Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.