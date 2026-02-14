Sport

Ce preparate speciale găsești în restaurantele din Italia, cu ocazia Jocurilor Olimpice. Mâncarea foarte gustoasă care e plină de proteine de înaltă calitate

Care sunt felurile de mâncare ce nu lipsesc din locațiile culinare, cu prilejul Jocurilor Olimpice de iarnă. Totul este sănătos și gândit pentru oameni.
Alexa Serdan
14.02.2026 | 21:00
Ce preparate speciale gasesti in restaurantele din Italia cu ocazia Jocurilor Olimpice Mancarea foarte gustoasa care e plina de proteine de inalta calitate
Preparatele culinare de la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Jocurile Olimpice i-au făcut pe proprietarii de restaurante să se adapteze la nevoile participaților. Ce preparate speciale se pot comanda în locurile din Italia. Mâncarea gustoasă este o modalitate numai bună pentru a conecta publicul la competiție.

Mâncarea care se găsește la Jocurile Olimpice de iarnă

În perioada 6-22 februarie 2026 toate privirile sunt ațintite spre orașele gazdă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă. Competiția desfășurată în Italia se învârte în jurul concurenților care mănâncă bine în Satul Olimpic, dar și a spectatorilor.

Organizatorii au ținut cont de toate detaliile, în timp ce bucătarii au prins ocazia perfectă pentru a face schimbări. Chefii italieni și-au adaptat meniurile din restaurante, dorind să celebreze evenimentul grandios.

Felurile de mâncare care se regăsesc la ora actuală în localuri sunt adaptate la culorile, simbolurile și influențele transfrontaliere. Aceste transformări inedite se observă imediat în preparatele culinare, dar și în băuturi.

Potrivit Corriere della Sera, printre produsele reinterpretate la Jocurile Olimpice se numără un orez cu lapte și șofran. Desertul este un tribut adus preparatului emblematic al orașului și se găsește în gelateria  Artico din Città Studi.

O altă aromă dedicată sporturilor de iarnă constă într-un ștrudel cu mere. Acesta este denumit sugestiv Cortina și este dedicat Munților Dolomiți. Orașul italian a fost gazda Olimpiadei de Iarnă din 1956 și a Campionatelor Mondiale de schi alpin din 2021.

Preparate care fac trimitere la continente

Călătoria culinară de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 continuă având în prim-plan continentele. Spre exemplu, publicul poate savura un preparat numit „Europa”. El reprezintă o prăjitură cremoasă cu unt, condimente, citrice și fructe uscate.

„Asia” este o combinație delicioasă din lapte prăjit cu ceai Hojicha și crumble de orez cu susan alb. În plus, „Africa” are în compoziția sa ciocolată de origine unică din Coasta de Fildeș cu portocale roșii și condimente.

Mai mult, „Americi” este combinația dintr-o cremă de vanilie mexicană cu nuci pecan și sirop de arțar. „Oceania” are nucă de cocos, lime și ghimbir. Cei prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă pot trece pragul unei locații inedite care poartă denumirea Pasticceria Angela.

Patronul localului vine cu două atracții culinare speciale. Una dintre ele este un tort Sacher festiv, în timp ce al doilea este un cocktail special inspirat de eveniment. Totodată, „Sacher Milano-Cortina 2026” aduce în atenția publicului un desert emblematic.

Acest desert este reinterpretat, având o glazură de ciocolată pe care este scris numele evenimentului sportiv din Italia. Decorul mai conține și cele cinci inele olimpice. În plus, este însoțit de o băutură cu aromă de lămâie.

Jocurile Olimpice și bomboanele oficiale

Concurenții și susținătorii acestora de la Jocurile Olimpice de iarnă au la dispoziție și un produs inedit. Bomboanele oficiale ale competiției sunt create de Leone 1857 și vin în 12 modele exclusive. Șase sunt dedicate sporturilor olimpice și șase sporturilor paralimpice.

Mai exact, acestea reproduc mascotele de la Olimpiadă, și anume Milo și Tina. Acestea sunt niște plușuri pe care participanții le primesc și care pot fi achiziționate de toți cei care doresc să le păstreze ca amintire.

Brandul care a creat aceste bomboane a făcut și cutiile de bomboane mixte. Acestea conțin șase modele suplimentare (trei olimpice și trei paralimpice). Ciocolata neagră cu alune Cri Cri rămâne un desert gustos, ideal pentru a fi făcută cadou.

În aceeași notă, o ciocolaterie belgiană a creat o ciocolată neagră specială „premiul întâi”. Charlotte Dusart este umplută cu gianduja și acoperită cu praf de aur. Are numărul 1 pe o parte, dispunând de o panglică ca să fie purtată lejer la gât.

Ambalajul este gândit extrem de atent. Mai exact, ”trofeul” vine într-o cutie mică ilustrată cu un schior în prim-plan. De asemenea, pe fundal se observă munții asemănători pralinelor care amintesc de peisajele de iarnă din competiții.

