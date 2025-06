Ce preț are apa consumată de Gigi Becali la marșul din Piața Victoriei. Ar conține energie telurică-hado

În urmă cu ceva vreme Gigi Becali a atras atenția cu căciula purtată la un eveniment, iar acum unii vor să știe altceva. apa consumată de latifundiarul din Pipera la marșul din Piața Victoriei. Cei care o distribuie în România spun că ar conține energie telurică-hado.

Ce preț are apa consumată de Gigi Becali la marșul din Piața Victoriei

Gigi Becali a fost prezent la marșul din Piața Victoriei, organizat în prima zi de Rusalii. În cursul zilei de duminică, 8 iunie 2025, omul de afaceri a luat parte la Pride LGBT, unde a cântat melodii bisericești și a stropit oamenii cu aghiasmă și tămâie.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul FCSB nu a uitat să se hidrateze, mai ales că termometrul a arătat o temperatură ridicată. Afaceristul a fost văzut în timp ce consumă o apă care ar avea în compoziția sa energie telurică-hado. Puțini știu care este costul acesteia.

Pe site-ul oficial al distribuitorului român, , se arată că apa minerală se vinde la bax de 9 sticle, cu o valoare de 43,15 lei. Fiecare sticlă în parte are un litru, ceea ce înseamnă că prețul este destul de piperat.

ADVERTISEMENT

Concret, apa consumată de Gigi Becali la marșul din Piața Victoriei costă 4,7 lei. Livrarea este gratuită și are loc în numai câteva zile. În plus, băutura ar avea proprietăți importante pentru sănătatea organismului.

Beneficiile apei consumate de Gigi Becali

Apa alcalino-teroasă consumată de Gigi Becali ar conține energie telurică-hado. În plus, are un conținut mare de siliciu, magneziu, fier și bicarbonat. De asemenea, are un raport calciu-magneziu de 1.10-1.19, apa fiind îmbuteliată așa cum vine din pământ.

ADVERTISEMENT

Așadar, nu este trecută prin niciun tratament chimic sau impregnare. În felul acesta își păstrează energia naturală care se transferă celor care o consumă, sprijinind starea generală de sănătate. De asemenea, favorizează menținerea unui pH optim pentru că este o apă alcalino-teroasă (bazică).

ADVERTISEMENT

Joacă un rol important în prevenirea afecțiunilor de natură canceroasă și în combaterea simptomelor asociate cu deficitul de fier și anemia. Totodată, băută de Gigi Becali conține 0.2 mg seleniu, un antioxidant foarte puternic.

Seleniul luptă împotriva radicalilor liberi și încetinește procesele de îmbătrânire biologică. Pe de altă parte, fierul din această apă ajută la prevenirea deficitului de fier și a anemiei. Mai mult, susține transportul oxigenului în sânge și îmbunătățește vitalitatea.