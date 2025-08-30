Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei

Victoria Beckham a strâns mulți bani din muzică și din colecțiile de haine. Acum mulți se întreabă vândută de soția lui David Beckham. Vedeta se află în topul celor mai bogate femei, ocupând prima poziție.

Cu ce cost se vinde geanta comercializată de Victoria Beckham

Și-a lansat recent două colecții remarcabile, ceea ce a făcut ca brandul condus de Victoria Beckham să înregistreze o creștere semnificativă. are fler când vine vorba de afaceri și nu se sfiește să investească în această direcție.

Hainele pe care le promovează pe rețelele de socializare au reușit să o facă un nume important în modă. De asemenea, oamenii sunt interesați să afle cu ce cost comercializează geanta care îi poartă numele, și anume Victoria Tote.

Poșeta a fost lansată ca parte a colecțiilor ready-to-wear Victoria Beckham. Așadar, este gândită precum o extensie a garderobei minimaliste propuse de renumita creatoare de modă. Stiliștii o încadrează în estetica „quiet luxury”.

Concret, e vorba de o piesă de lux, dar nu are un logo ostentativ la vedere. Mai mult, geanta se recunoaște prin calitatea superioară, fiind realizată de meșteri pricepuți. Are un design subtil și o cromatică neutră. Poate fi cumpărată în nuanțe diverse, cum ar fi negru, bej, alb, olive, navy.

Costurile genții Victoria Tote

Prețul pentru geanta produsă de Victoria Beckham diferită în funcție de piață și model. În Marea Britanie poșeta se vinde cu suma de 1.390 de lire sterline, conform . În zona euro, același model poate fi achiziționat de doamnele interesate cu circa 2.150 de dolari.

În plus, pe piață a fost lansată și o variantă mai mare care poartă numele XL Victoria Tote. Varianta aceasta este disponibilă doar în Marea Britanie. Soția celebrului fotbalist David Beckham o vinde cu suma de 1.690 de lire sterline.

„Fiecare geantă Victoria Tote este partenerul perfect pentru 24 de ore din 24, este o muncă făcută cu dragoste, adusă la viață în decurs de 258 de minute de către 7 artizani experți.

O adevărată dovadă a măiestriei construite pentru a rezista”, este descrierea genții, pe pagina de a Victoriei Beckham.

Cum e produsă geanta vândută de Victoria Beckham

Victoria Beckham a investit timp, bani și energie în colecțiile pe care le propune în mediul virtual. Spre exemplu, geanta Victoria Tote este realizată cu o foarte mare atenție la detalii și la elementele cheie, cum ar fi feroneria.

Produsul este unul de lux artizanal, fiind realizat de meșteșugari din Italia. Aceștia sunt specializați în marochinărie de cea mai înaltă calitate. Ei sunt atenți la procesul de fabricație care implică tăiere manuală și coasere cu fir dublu pentru durabilitate.

Finisarea în ceea ce privește marginile este, de asemenea, realizată cu mare migală. Fiecare piesă din colecția propusă de Victoria Beckham trece prin mai multe etape de control al calității. În felul acesta meștegușarii italieni se asigură de uniformitatea și standardul luxury.

În general, geanta este confecționată din piele naturală moale de cea mai înaltă calitate. Pielea este tăbăcită special, astfel încât să beneficieze de un aspect suplu și un luciu discret. În interior dispune de o căptușeală din piele fină sau microfibră premium.

Cât de încăpătoare e geanta Victoria Tote

Toate obiectele care se vor păstra în poșetă vor fi în maximă siguranță și datorită fernoneriei discrete. Geanta Victoria Tote are o formă structurată, geometrică și cu linii curate. În schimb, mânerele duble sunt realizate din piele ranforsată pentru a suporta greutatea.

În ceea ce privește dimensiunea acestui accesoriu doamnele trebuie să știe că este foarte încăpător. Așadar, geanta este ideală pentru a transporta diferite obiecte, fiind gândită pentru a fi practică și utilă pe toată durata zilei.

Victoria Beckham, cea mai bogată soție de fotbalist

Victoria Beckham muncește de la o vârstă fragedă. Și-a construit averea din mai multe elemente, cum ar fi cariera muzicală. A făcut parte din formația Spice Girls, aspect care i-a adus notorietate la nivel mondial. În plus, a strâns bani din brandul de fashion.

În conturile sale s-au adunat câștiguri materiale și de pe urma brandului de estetică, lansat în septembrie 2019. Acesta oferă produse de machiaj și îngrijire a pielii, toate având în compoziția lor ingrediente naturale și blânde cu mediul înconjurător.

De asemenea, a făcut avere din dividende din imobiliare, frumusețe și numeroase campanii. Astfel, a fost numită cea mai bogată soție a unui fotbalist. Ocupă prima poziție în clasament cu o avere personală estimată la 54,2 milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari).

Potrivit Victoria Beckham are împreună cu soțul său o avere care se ridică la valoarea de 500 de milioane de lire sterline (aproximativ 670 de milioane de dolari). Următoarele cele mai bogate soții de fotbaliști sunt Pilar Rubio și Anna Lewandowska.