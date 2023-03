Ce preț exorbitant are o garsonieră din Cluj. Are 16 mp și toaleta în dulap

Ce preț exorbitant are o garsonieră din Cluj de doar 16 m². Proprietarul nu s a sfiit să ceară foarte mulți bani pentru aceasta, chiar dacă toaleta este în dulap.

Preț exorbitant pentru o garsonieră din Cluj

Ce preț exorbitant are . Are doar 16 mp dar se cer 52.000 de euro pe ea, echivalentul unui apartament cu două camere din unele zone din Capitală.

Această garsonieră la un preț exorbitant din Cluj are o canapea extensibilă ce servește și rolul de pat. Tot aici mai găsim un dulap pentru haine și un alt dulap mai special.

Atunci când acest dulap se deschide ne arată toaleta și restul băii. Din imaginile de pe anunțurile de imobiliare nu se poate vedea și un duș sau o cadă.

Garsoniera vândută pentru nu are nici aragaz, ci doar o masă mică cu o veioză. Baia nu are geamuri și dulapul care o acoperă are aerisire.

Chiar la intrarea în această garsonieră din Cluj există o chiuvetă mică și un set de pahare. Alte obiecte pentru prepararea mâncării nu există pentru acest preț de 52000 de euro. De altfel, masa de la ceea ce ar trebui să fie o bucătărie este chiar lângă ușa de la dulapul ce ascunde toaleta.

Prețuri exorbitante în Cluj

Prețurile din Cluj Napoca sunt unele foarte mari, după cum se poate observa pe site-urile de imobiliare. O garsonieră de 35 de m² este peste 90.000 de euro. În centrul Clujului această sumă poate ajunge chiar și la 135000 de euro tot pentru o garsonieră.

Un apartament cu două camere din Cluj poate să ajungă în jurul sumei de 140.000 de euro, iar un apartament care are trei camere va ajunge chiar și la 150.000 €.

Tot pe site-urile de profil există și un penthouse de vânzare pentru 360.000 de euro. Un apartament de lux în zona ultracentrală se apropie de o jumătate de milion de euro. Cei care vor să se mute aici trebuie să dea pentru cei 109 m², 425000 de euro.