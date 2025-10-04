Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani

În urmă cu ceva vreme partenera de viață a lui Gabi Tamaș a pornit o afacere care se anunță de mare succes. Iată ce prețuri are, de fapt, Ioana Tamaș la sala de pilates pe care o deține în orașul natal, Brașov. Câștigă mulți bani de pe urma abonamentelor lunare.

Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov

Ioana Tamaș este expertă în fitness, fiind una dintre cele mai apreciate instructoare din această branșă. Frumoasa soție a lui Gabi Tamaș are o , motiv pentru care este pasionată de mișcare de multă vreme.

Face sport încă din copilărie, iar de curând a pornit propria afacere. A plecat cu dreptul în business după ce a deschis o sală de pilates în Brașov, acolo unde locuiește alături de fostul fotbalist și fiica lor, pe numele său Selena.

Persoanele care doresc să se antreneze în spațiul amenajat de frumoasa șatenă trebuie neapărat să știe cât costă o singură ședință. Potrivit , tinerele care vor să fie doar cu antrenorul în studio trebuie să achite mai puțin de 200 de lei.

Mai exact, Ioana Tamaș percepe suma de 180 de lei pentru o ședință de pilates privată. Aceasta este perfectă pentru persoanele care doresc să încerce o ședință de pilates personalizată. În schimb, soția lui Gabi Tamaș cere 150 de lei pentru o ședință simplă, fără antrenor.

Prețurile abonamentelor la pilates la sala Ioanei Tamaș

Ioana Tamaș a pregătit și o serie de abonamente pentru persoanele care doresc să se inițieze în pilates. Spre exemplu, un abonament care are 4 ședințe costă 480 de lei. Acesta este valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

Mai mult decât atât, este ideal pentru tinerele și doamnele care vor să facă mișcare săptămânal pentru a avea parte de un antrenament echilibrat și eficient. Un abonament cu 8 ședințe, valabil 30 de zile, este 880 de lei.

În general, abonamentul cu 2 ședințe săptămânale este recomandat celor care doresc rezultate vizibile într-un timp relativ scurt. În plus, este perfect pentru persoanele care caută să aibă o rutină constantă și să nu-și iasă din ritm.

Totodată, are și un abonament de 12 ședințe, dar cu o valabilitate mai mare decât anterioarele. Cele 12 ședințe se pot efectua într-o perioadă de 45 de zile în sala de pilates care se află într-o zonă cunoscută din Brașov.

Așadar, tânăra reușește să se bucure de câștiguri generoase în conturile bancare de pe urma afacerii sale. Și unde mai pui că s-a implicat trup și suflet în acest business despre care spune că este o „călătorie spre mișcare, disciplină și armonie”.

Ioana Tamaș, încântată de sala de pilates

Ioana Tamaș este o fire sportivă, care se antrenează constant, dovadă că are o siluetă trasă prin inel. Frumoasa șatenă a muncit din greu pentru a-și vedea visul îndeplinit, fiind recunoscătoare pentru această afacere.

E încântată de sala de pilates pe care a deschis-o la începutul lui 2025. De atunci a explorat împreună cu cursantele sale puterea mișcării. Acest sport este unul care solicită foarte mulți mușchi, deși nu pare la prima vedere.

„Sunt recunoscătoare pentru acest nou capitol, pentru oamenii care mă susțin, pentru șansa de a face ceea ce îmi place în fiecare zi”, a scris soția lui Gabi Tamaș, la un moment dat, pe rețelele de socializare.

În spațiul virtual publică frecvent imagini și filmări inedite din studioul care îi aduce numeroase satisfacții. Marea deschidere a avut loc pe 3 martie, de atunci Ioana Tamaș implicându-se activ în comunitatea de pilates.

De la pilates la cursuri de specializare

Ioana Tamaș merge la numeroase cursuri de specializare pentru a fi cât mai bună în ceea ce face. Recent, a urmat cursul Peak Pilates alături de Master Trainer Elena Paraschiv. Cu această ocazie, a avut parte de o experiență care i-a schimbat perspectiva asupra sănătății și a bunăstării.

„A fost o experiență de neuitat, nu doar datorită tehnicilor învățate, ci și datorită nivelului înalt de profesionalism cu care am fost ghidată pe parcursul întregului program.

Fiecare sesiune a adus o schimbare semnificativă, atât la nivel fizic, cât și mental. M-am simțit susținută, provocată și inspirată să îmi depășesc limitele, învățând nu doar exerciții, ci și importanța unei posturi corecte și a unui echilibru interior.

Este cu adevărat o călătorie transformatoare, care mi-a adus o înțelegere profundă a corpului meu”, a notat Ioana Tamaș, pe contul de , unde este urmărită de peste 42.700 de persoane.