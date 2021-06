Ce prevede, de fapt, controversatul raport Matic. Nu este despre "bărbaţii care pot naşte"

Raportul Matic a fost votat de Parlamentul European, primind 378 de voturi ”pentru” și 255 de voturi ”împotrivă”, în timp ce 42 de europarlamentari s-au abținut.

Raportul și votul în sine au creat polemici puternice în societate, atât la noi, cât și peste hotare. Mai rău este că unele publicații românești au scris titluri alarmiste și tendențioase, în care au vorbit despre faptul că ”bărbații pot naște.”

Sună cel puțin ciudat și asta deoarece adevărul din raport este, de fapt, altul, doar că pe parcurs s-au pierdut câteva cuvinte din text, astfel că rezultatul la care se ajunge este altul.

Înainte de asta, însă, e important să trecem în revistă și câteva dintre evenimentele și declarațiile din jurul raportului, apărute în ultimele câteva zile.

Raportul Matic, pregătit de europarlamentarul croat Predrag Matic, parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților, tratează ”situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor.”

Oficialii implicați în acest raport susțin că n-au mai avut de-a face cu o campanie atât de puternică împotriva unei astfel de acțiuni. Predrag Matic însuși spune că ”presiunea externă e imensă și primim mailuri pline de ură, au fost făcute petiții online împotriva mea, sunt comparat cu Hitler și este orchestrată o campanie puternică de dezinformare.” Acesta spune că anumite ”grupări anti-gen” chiar au trimis păpuși în formă de fetus la birourile de la Parlamentul European.

Raportul este orientate îndeosebi către țări ca Malta sau Polonia, care interzic sau restricționează accesul la avorturi.

Comisia Episcopilor a transmis un comunicat de presă cu privire la raport, în care spune că este oferită o singură perspectivă asupra avortului, care nu ia în calcul situațiile de viață ale persoanelor implicate și drepturile corespondente acestora.

Comisia Episcopilor spune că ”nu există un drept uman internațional, sau un alt tratat internațional care să ofere un drept uman la avort.” De asemenea, episcopii din UE subliniază că raportul în calcă principiul subsidiarității al Uniunii, deoarece ”trece peste responsabilitatea statelor membre să își definească politicile de sănătate, organizarea și oferirea de servicii și îngrijire medicală.”

Și episcopii polonezi s-au împotrivit în privința documentului, afirmând că ”discriminează în mod injust” copiii nenăscuți. Aceștia susțin că avortul este o încălcare a dreptului fundamental la viață. În plus, episcopii din Polonia spun că ”legalizarea avortului este o distorsiune a vieții sociale” și că procedura ”nu poate fi considerată esențială.”

Cum arată, însă, fragmentul de la care a pornit controversa din presa românească, ce titrează că ”bărbații pot naște?”

”in certain circumstances transgender men and non-binary persons may also undergo pregnancy and should, in such cases, benefit from measures for pregnancy and birth-related care without discrimination on the basis of their gender identity”