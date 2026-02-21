Ce prevede protocolul VAR pentru anularea unui gol. Sebastian Colțescu a intervenit peste Rareș Vidican în Rapid – Dinamo 2-1

La scorul de 0-0, lui Dinamo i-a fost anulat un gol în derby-ul cu Rapid. Alberto Soro a trimis mingea în poarta lui Marian Aioani. În urma intervenției lui Sebastian Colțescu, din camera VAR, „centralul” Rareș Vidican nu a validat reușita. Ce spune protocolul.
Derby-ul etapei a 28-a, Rapid – Dinamo 2-1, a oferit o singură fază controversată. S-a petrecut în minutul 15, atunci când Alberto Soro a trimis mingea în poartă din centrarea lui Alexandru Musi. Roș-albii s-au bucurat însă foarte puțin, pentru că reușita spaniolului a fost anulată la VAR.
Rareș Vidican a fost chemat de Sebastian Colțescu să revadă la monitor o fază petrecută undeva la mijlocul terenului. Deși, în teren, era foarte aproape de fază și a lăsat jocul să continue, Vidican s-a răzgândit după intervenția lui Colțescu. Prin urmare, „centralul” nu a validat reușita lui Soro și a reluat jocul cu lovitură liberă directă pentru Rapid, pentru un fault al lui Mărginean asupra lui Paraschiv.
Conform protocolului VAR, stabilit de IFAB, un gol poate fi anulat doar dacă, în faza care a dus la înscrierea lui, se constată „o eroare clară și evidentă” sau un incident major omis de arbitru.
Principalele situații în care VAR poate anula un gol:
1. Ofsaid în faza de atac
2. Fault sau infracțiune în atac
3. Ieșirea mingii din teren
4. Fault asupra portarului
5. Identitate greșită sau decizie disciplinară relevantă
VAR nu analizează faze vechi sau care nu au legătură directă cu atacul care a dus la marcarea golului. Se analizează doar faza de atac imediată („attacking phase of play”).
Procedura:
În urma scandalurilor legate de arbitraj din ultimele etape, CCA a delegat o brigadă extrem de experimentată pentru derby-ul rundei cu numărul 28, Rapid – Dinamo. Le centru a fost delegat unul dintre arbitrii care au ecuson FIFA, sătmăreanul Rareș Vidican.
Și cei doi asistenți sunt arbitri internaționali. Este vorba despre George Neacșu și de Alexandru Cerei. În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu, fost arbitru FIFA și actual arbitru VAR FIFA, și Sebastian Gheorghe, unul dintre cei mai experimentați arbitri asistenți din România. În rolul celui de-al patrulea oficial a fost distribuit Andrei Moroiță.