Ce prevede protocolul VAR pentru anularea unui gol. Sebastian Colțescu a intervenit peste Rareș Vidican în Rapid – Dinamo 2-1

La scorul de 0-0, lui Dinamo i-a fost anulat un gol în derby-ul cu Rapid. Alberto Soro a trimis mingea în poarta lui Marian Aioani. În urma intervenției lui Sebastian Colțescu, din camera VAR, „centralul” Rareș Vidican nu a validat reușita. Ce spune protocolul.

Sebastian Colțescu și Rareș Vidican au anulat un gol în Rapid – Dinamo

, a oferit o singură fază controversată. S-a petrecut în minutul 15, atunci când Alberto Soro a trimis mingea în poartă din centrarea lui Alexandru Musi. Roș-albii s-au bucurat însă foarte puțin, pentru că reușita spaniolului a fost anulată la VAR.

Rareș Vidican a fost chemat de Sebastian Colțescu să revadă la monitor o fază petrecută undeva la mijlocul terenului. Deși, în teren, era foarte aproape de fază și a lăsat jocul să continue, Vidican s-a răzgândit după intervenția lui Colțescu. Prin urmare , pentru un fault al lui Mărginean asupra lui Paraschiv.

Ce spune protocolul VAR

Conform protocolului VAR, stabilit de un gol poate fi anulat doar dacă, în faza care a dus la înscrierea lui, se constată „o eroare clară și evidentă” sau un incident major omis de arbitru.

Principalele situații în care VAR poate anula un gol:

1. Ofsaid în faza de atac

Jucătorul marcator sau un coechipier implicat activ era în poziție de ofasid înainte de gol.

2. Fault sau infracțiune în atac

Fault la recuperarea mingii (împingere, lovire etc.).

Henț (mingea atinge mâna/brațul atacantului înainte de gol).

3. Ieșirea mingii din teren

Mingea a părăsit complet suprafața de joc (pe la linia de fund sau de margine) în faza imediat anterioară golului.

4. Fault asupra portarului

Interferență neregulamentară cu portarul (împiedicare, obstrucție, contact neregulamentar).

5. Identitate greșită sau decizie disciplinară relevantă

De exemplu, o abatare de la regulament evidentă, care trebuia sancționată înaintea golului (ex: henț clar).

Ce nu verifică VAR la marcarea unui gol

VAR nu analizează faze vechi sau care nu au legătură directă cu atacul care a dus la marcarea golului. Se analizează doar faza de atac imediată („attacking phase of play”).

Procedura:

Golul este validat inițial pe teren; VAR verifică automat faza; Dacă detectează o posibilă eroare clară, recomandă „on-field review”; Arbitru poate anula golul după vizionare la monitor.

CCA a delegat arbitri cu experiență la derby-ul Rapid – Dinamo 2-1

În urma scandalurilor legate de arbitraj din ultimele etape, CCA a delegat o brigadă extrem de experimentată pentru derby-ul rundei cu numărul 28, Rapid – Dinamo. Le centru a fost delegat unul dintre arbitrii care au ecuson FIFA, sătmăreanul Rareș Vidican.

Și cei doi asistenți sunt arbitri internaționali. Este vorba despre George Neacșu și de Alexandru Cerei. În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu, fost arbitru FIFA și actual arbitru VAR FIFA, și Sebastian Gheorghe, unul dintre cei mai experimentați arbitri asistenți din România. În rolul celui de-al patrulea oficial a fost distribuit Andrei Moroiță.