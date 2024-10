Ce prevede tratatul încheiat de România cu Rusia lui Vladimir Putin. Dezvăluirile lui Cristian Diaconescu, omul care l-a negociat

Cristian Diaconescu a fost liderul echipei de negociatori a României pentru încheierea ultimului tratat bilateral dintre România și Federația Rusă, semnat de Ion Iliescu și Vladimir Putin la 4 iulie 2003.

Ce prevede tratatul încheiat de România cu Rusia lui Vladimir Putin

Întrebat dacă există vreun articol din acel tratat care ar trebui reamintit românilor astăzi, a răspuns: “Da. Unul singur, după părerea mea extrem de important.

În tratatul din 1991 se spunea: ‘Cele două părți trebuie să se consulte în prealabil când una dintre ele trebuie să-și aleagă un alt aranjament de securitate'”, a reamintit diplomatul în cadrul emisiunii TATULICI LA FANAT1K.

în urma negocierilor, echipa României a reușit să modifice prevederea din tratatul anterior, acordul din 2003 prevăzând că părțile semnatare sunt libere să-și aleagă ce aranjamente de securitate consideră necesare.

“Noi am intrat în negocieri în 2001 cu ei, am discutat și am înlocuit acea prevedere cu prevederea standard: fiecare parte este liberă să-și aleagă aranjamentele de securitate pe care le consideră necesare.

Ce-i interesant este că adjunctul de ministru care negocia cu mine, Grushko (Alexander Grushko n.r.), e și acum adjunct de ministru. Ca și Lavrov, ministru de Externe după peste 20 de ani.

Așa înseamnă păstrarea unei anumite linii. N-ajung să-i laud pe ruși, dar vreau să vă spun că în cei care sunt ostili, acolo există o anume linie de continuitate.

Ministrul de Externe rus are o parte extrem de agresivă, ostilă, antioccidentală, cei care se ocupă de relațiile cu Occidentul, și o parte academică ce se ocupă de alte zone în care Rusia nu are neapărat interes.

Partea ceva mai agresivă este condusă de ministrul de Externe”, a mai dezvăluit politicianul în cadrul emisiunii difuzată live pe fanatik.ro, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 18.00.

Potrivit “privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă”, cele două state au convenit “o colaborare fructuoasă, bazată pe egalitate, parteneriat, încredere și avantaj reciproc în toate domeniile”.

