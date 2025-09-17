Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit”

Fiul lui Ilie Dumitrescu pare să fi intuit momentul care avea să-i marcheze viața. Cu doar câteva luni înainte de accidentul rutier din București, actorul recunoștea care este cea mai mare teamă a lui dacă se va urca la volan sub influența drogurilor.

Ce consecințe a avut incidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu

a fost implicat într-un incident rutier grav în București, în zona cartierului Primăverii. După producerea accidentului, în care o tânără a fost rănită și transportată la spital, Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a părăsit locul faptei, fiind căutat de poliție.

La două zile după accident, a fost găsit într-un apartament din Voluntari, împreună cu iubita sa, și a fost testat pozitiv la cocaină. În urma acestui incident, el a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor interzise.

Ce l-a determinat actor să vorbească despre consumul de droguri

Într-un interviu din luna mai 2025, tânărul a recunoscut că, la un moment dat, a consumat substanțe interzise, subliniind, însă, că nu recomandă și nu promovează acest lucru, fiind un incident izolat.

„(..) Cu toții mai bem un pahar de vin. Noi ăștia tineri suntem mai susceptibili substanțelor interzise. Nu recomand, nu promovez asta, clar. Dar se întâmplă o dată, de ziua mea”, povestea Toto Dumitrescu, în podcast la Lucian Viziru, în urmă cu câteva luni.

Cum explică Toto efectele consumului de substanțe interzise asupra responsabilităților sale

Actorul a vorbit deschis despre momentul petrecut în urmă cu câțiva ani de zile în care a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise și despre efectele pe care acestea le-au avut asupra vieții sale. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a explicat cum consumul de droguri l-a făcut să se simtă într-o „zonă de confort”, amânând responsabilitățile și oferindu-i o iluzie temporară de ușurință în viață.

El a recunoscut că, pe termen lung, drogurile nu rezolvă problemele, ci le adâncesc, împiedicând progresul personal și profesional.

„Am fost prins la volan. Fumasem un cui cu frate miu sau pai cum i se mai spune. Într-un final am renunțat. Am realizat că iarba este un dreamkiller. Te ține pe loc și te face să amâni totul de pe azi pe mâine. Gândeam că azi am fumat, sunt bine așa. E cumva o zonă de confort. Sau te face să fugi de anumite răni pe care le ai. Cred că este valabil pentru toate drogurile.

Pe moment îți dă impresia că totul se întâmplă mai simplu. De ce să mai parcurgi tot drumul, când poate fi atât de ușor. Dar pe termen lung nu rezolvă problema, doar o adâncește. Eu m-am lăsat din mai multe motivații”, mai rememorează fiul lui Ilie Dumitrescu.

Ce l-a determinat pe fiul lui Ilie Dumitrescu să continue drumul în ciuda riscurilor

și deciziile greșite pe care le-a luat în acele momente. Fiul fostului fotbalist a recunoscut că, deși avea opțiuni să evite situația, a ales să continue drumul, inconștient de riscurile la care se expunea.

„Revenind la acel incident cu mașina, fumasem un cui cu frate miu, nu mai aveam baterie la telefon. El a spus să rămân la el, dar eu zis că vreau să dorm acasă la mine. Nu am avut cum să mă uit pe Waze. Ajuns într-un filtru, dar am zis că nu mă oprește. Ce să mai dau înapoi, nu eram pățit.

Îi văzusem de departe, aveam o șansă să mă întorc din drum, dar am zis că, dacă mă oprește spun că sunt obosit, vin de la o filmare. Am învățat multe texte, de aia am ochii roșii”, a mai mărturisit Toto.

De ce se temea concurentul de la TCDU cu câteva luni înainte de incidentul rutier

În contextul situației mai sus relatate, actorul a făcut confesiuni sincere despre riscurile la care s-a expus și despre momentul în care poliția l-a oprit, evidențiind cât de periculos a fost să conducă sub influența substanțelor interzise. Actorul a admis că gestul său a fost greșit și a reflectat asupra consecințelor care ar fi putut apărea.

„Mă oprește, dar stângaci fiind, s-au prins instant că era ceva dubios cu mine, pentru că eram și puțin panicat. Acum nu aș mai face treaba asta, nu m-aș mai urca niciodată fumat la volan. Poate să nu fie vina ta și să se întâmple ceva. O nesincronicitate în care e vina altcuiva, dar pici tu ca vinovat. Și nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit.

Eram cel mai atent când fumam și conduceam. Accidentele pe care le-am avut au fost când eram treaz. Am mers mult timp așa fumat. Pe atunci nu îmi puneam nici centura. Nu sunt un exemplu”, a mai punctat acesta în interviul realizat de Lucian Viziru.

Cum i-a influențat consumul de droguri cariera și încrederea în sine

Pentru a arăta cât de mult i-a afectat consumul de droguri cariera și încrederea în sine, Toto Dumitrescu a recunoscut că a trecut prin momente de autoiluzionare, crezând că substanțele îi îmbunătățesc performanțele. În realitate, lucrurile au stat exact invers, după cum chiar el a relatat în interviu.

„În timp mi-am dat seama că atunci când fumez nu sunt nici un actor atât de bun. Mi-am dat seama că sunt mai bun fără. La un moment dat idealizam, credeam că atunci când consum sunt cea mai bună versiune a mea. În capul tău ți se pare, dar rar se pupă acestei realități.

(…) În ultimă instanță am încercat și să spun că sunt fiul lui Ilie Dumitrescu, dar mai rău am făcut”, a mai spus Toto Dumitrescu în podcast.