Ce primă are Gloria Bistrița pentru o victorie cu FCSB în Cupa României Betano

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FANATIK a aflat câți bani vor încasa fotbaliștii antrenați de Sebastian Moga dacă vor reuși să producă surpriza și să învingă FCSB-ul în meciul direct din Cupă. Conducerea le-a transmis deja jucătorilor.

Gloria Bistrița, primă importantă pentru o victorie împotriva FCSB

Cele 3 puncte sunt premiate de către Federația Română de Fotbal cu 12.000 de euro. Întreaga sumă va ajunge la jucători dacă vor reuși să se impună în această partidă. Așadar, fiecare jucător care va intra pe teren va primi aproximativ 1.000 de euro dacă vor produce marea surpriză a competiției. Meciul a stârnit un interes uriaș în rândul bistrițenilor, care cu nu mai puțin de trei zile înainte de meci. Arena „Jean Pădureanu” are o capacitate de 7.800 de locuri.

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Însă misiunea bistrițenilor se anunță a fi una extrem de dificilă. FCSB vine după 3 succese consecutive odată ce Laurențiu Reghecampf a fost numit pe banca tehnică, ultimul fiind un convingător 4-1 chiar cu rivala Rapid. Anul trecut, Gloria Bistrița și FCSB se întâlneau tot în Cupă, dar în prima etapă din grupe. Bucureștenii plecau cu toate cele 3 puncte . Pentru „roș-albaștrii” marcau atunci Denis Alibec (penalty), Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, primii doi jucători nemaifăcând parte în prezent din echipă.

FCSB, schimbări importante în 11-le de start la meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița

FCSB e pe val după victoria cu 4-1 în derby-ul cu Rapid, însă împotriva echipei clasate abia pe locul 12 în Liga 2, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Prima mare absență care se conturează în echipa bucureșteană este cea a atacantului Arnold Garita, de patronul Gigi Becali. Vârful s-a accidentat la genunchi etapa trecută cu Rapid (4-1) și nu poate reveni pe teren mai devreme de luna decembrie, devenind astfel o variantă „moartă” pentru „roș-albaștri”.

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Gabriel Lazany, , e convins că echipa sa poate câștiga cu FCSB: „Întotdeauna meciurile astea mari sunt așteptate. Asta am simțit și din faptul că biletele s-au vândut imediat, suntem sold-out. Este un meci care va plăcea bistrițenilor, abia așteptăm. Noi întotdeauna ne gândim la victorie. Când începe meciul, ne gândim la victorie. Nu pornim din start ca învinși. Sigur, FCSB este o echipă mare, cu pretenții, dar ne dorim ca echipa să joace, să pună suflet și să se vadă, chiar dacă vom fi învinși, că am jucat cu dăruire. Asta e cel mai important”, a spus edilul Bistriței înainte de meciul Gloria Bistrița – FCSB din etapa a 2-a a Cupei.

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