Ce primă colosală au tricolorii pentru calificarea la CM 2026 din Statele Unite

Tricolorii lui Mircea Lucescu au primit un imbold uriaș, dacă mai era nevoie de așa ceva, înaintea meciului Turcia – România de joi seară de la Istanbul, semifinala barajului pentru accederea la Cupa Mondială din vara acestui an din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Fotbaliștii urmează să primească prime uriașe în cazul calificării la turneul final.

Ce prime au tricolorii lui Mircea Lucescu pentru calificarea la CM 2026

Din informațiile FANATIK, este vorba despre suma de 200.000 de euro pentru un titular în mod obișnuit din această campanie. Așadar, această valoare reprezintă suma maximă pe care un jucător ar putea să o ia. Pe de altă parte, și fotbaliștii care au evoluat mai puțin tot vor fi recompensați cu destul de mulți bani

„Informații calde ar fi, nu știu dacă se știe. S-a discutat despre o primă a jucătorilor pentru o calificare la Mondial, pentru a exista o implicare maximă. Nu că nu ar exista, pentru că jucătorii sunt conștienți că este meciul cel mai important pentru fiecare dintre ei. Este meciul carierei fiecăruia dintre ei acest meci care îi poate duce spre Mondiale. O primă de calificare care este undeva la 200.000 de euro, bineînțeles în funcție de minutele jucate. Un titular, ca de exemplu Rațiu, care a jucat toate meciurile, va lua 200.000 de euro dacă vom ajunge la Mondialul din America. Este o informație bineînțeles pe surse, dar surse foarte credibile, din ce am vorbit”, a informat Cristi Coste cu ocazia unei intervenții în direct de la Istanbul

Marele atu pe care l-ar putea avea România în Turcia

Cu aceeași ocazie, Cristi Coste a transmis și că a putut să își dea seama în ultimele ore de faptul că turcii subestimează naționala lui Mircea Lucescu, aspect care bineînțeles că ar putea să fie folosit de către selecționer în favoarea sa, în mod evident în sensul motivării suplimentare a jucătorilor săi: „Se încearcă montarea jucătorilor (n.r. prin prima respectivă), dar nu cred că e necesar prea mult. Mircea Lucescu s-a folosit foarte mult în pregătirea meciului de faptul că turcii, și în general și alți adversari, ne privesc de sus.

Ne privesc ca pe o echipă, cea mai slabă generație a României din ultimii zeci de ani. Vorbesc despre ziariștii turci. Oficialii turci, cei din Federație, sunt profesioniști, de aceea declarațiile sunt că trebuie să aibă grijă, să fie atenți, conștienți că e un meci dificil, de calificare. Dar i-am simțit și pe jucătorii turci, au meciul ăsta cu România și se pregătesc de finală. Ne privesc de sus, ceea ce eu simt și cred că este bine pentru noi din multe puncte de vedere”.