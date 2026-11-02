Ce prime oferă U Cluj pentru o victorie cu FCSB. Conducerea a luat decizia. Exclusiv

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U Cluj – FCSB se joacă luni, de la ora 20:30, în încheierea etapei a 14-a din SuperLiga. Cele două echipe ocupă locurile 5, respectiv 6, și speră să își consolideze poziția în zona de play-off. Conducerea ardelenilor a decis totuși că nu este cazul să ofere o primă suplimentară pentru o eventuală victorie. Se merge pe sumele stabilite pentru acest sezon.

U Cluj nu va dubla primele pentru partida cu FCSB. Cât ar urma să încaseze jucătorii lui Cristiano Bergodi pentru un succes

Conducerea clujenilor a stabilit ca primele din acest sezon să fie de 150 de euro pentru fiecare punct. Astfel, o eventuală victorie aduce 450 de euro în conturile jucătorilor. Au fost partide la care suma a fost dublată pentru a-i motiva suplimentar pe jucători. Nu va fi cazul și la partida de luni cu FCSB, astfel că se va merge pe formula clasică, 150 euro la egal și 450 la victorie.

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Jucătorii lui U Cluj au avut primele dublate în primele 5 etape ale acestui sezon. A urmat apoi un parcurs foarte slab în SuperLiga, trei înfrângeri consecutive, cu Dinamo, Petrolul și Universitatea Craiova. S-a decis să se renunțe la dublarea primelor, iar această măsură va rămâne valabilă și pentru partida cu FCSB.

Conform înțelegerii dintre conducere și jucători, primele ar urma să se dubleze din nou doar în cazul în care U Cluj obține calificarea în faza play-off din SuperLiga. Fiecare punct obținut în play-off va aduce 300 de euro în conturile jucătorilor. Astfel că o eventuală victorie ar asigura nu mai puțin de 900 de euro de jucător.

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Gloria Bistrița, prime uriașe după victoria cu FCSB din Cupa României. 12.000 de euro au împărțit jucătorii formației de Liga 2

U Cluj a câștigat ultima partidă directă contra celor de la FCSB. A fost 3-1 pe Arena Națională, în luna martie a acestui an. Mendy, Lukic și Macalou au fost marcatorii ardelenilor din acea partidă. În schimb, FCSB a reușit să se impună la ultimele 3 partide disputate pe Arena. Cu 2-0 la ultimele două jocuri din Ardeal, ambele în 2025, și cu 2-1 în 2024.

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Deși nu are un buget pe măsura celor de la U Cluj, . Formația din Liga 2 a învins-o joi pe FCSB, în Cupa României, scor 1-0. 12.000 de euro este suma pe care au împărțit-o jucătorii care au reușit una din marile surprize ale sezonului. Adică întreaga sumă pe care Bistrița a încasat-o de la FRF pentru succes.

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FCSB, care are victorii pe linie în ultimele 3 jocuri de campionat, este în Ardeal încă de miercuri. a jucat joi la Bistrița, iar luni are meci pe Cluj Arena. Lotul FCSB revine în București imediat după partida de la Cluj, pentru ca pe 7 noiembrie să aibă un duel cu Corvinul, pe Arena Națională. Se intră apoi în pauză pentru a face loc echipei naționale, care are meciuri programate în Liga Națiunilor.