Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate

ADVERTISEMENT

În ultimele trei zile locuitorii din Municipiul Constanța nu au mai beneficiat de transport public după ce angajații CT Bus, compania municipală de transport public, au intrat în grevă spontană. Motivul îl constituie intenția conducerii companiei de a efectua reduceri de personal, dar și să elimine primele de Crăciun pentru angajați. Situația nu este generală la toate companiile de stat, cu atât mai puțin la cele cu profituri de miliarde de lei.

Ce bonusuri erau la compania din Constanța

CT Bus, compania locală din Constanța, anticipa dificultăți economice încă de la începutul anului. Cel puțin asta reiese din proiect bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an. În luna mai, atunci când Consiliul Local a adoptat bugetul CT Bus, estimarea a fost pentru o scădere cu 25% a veniturilor companiei. De la 161 de milioane în 2024, au fost estimate venituri de 123 milioane în acest an. Subvenția primită de la primărie scădea de la 125 de milioane la doar 84 milioane în 2025.

ADVERTISEMENT

Această diminuare a veniturilor se observa și în ceea ce privește rezultatul brut al companiei. De la un profit de 5,49 milioane lei în 2024, estimarea pentru anul în curs a fost pentru un rezultat brut de doar 7.000 lei. Compania a încercat să reducă cheltuielile de la toate capitolele: bugetul de salarii scădea cu 14% (de la 95 la 83 milioane), iar bonusurile pentru angajați erau reduse drastic, de la 6,9 milioane la doar 2,5 milioane. Era redus și bugetul pentru indemnizațiile conducerii, de la 1,03 milioane la 0,86 milioane.

Cu circa 734 de angajați, raportat la un buget de bonusuri de 2,5 milioane ar însemna o sumă medie brută de 3,400 lei per angajat. După taxe ar rezulta o primă medie de circa 1.900 lei, la care acum conducerea companiei caută să renunțe (trebuie subliniat că în această sumă intră cheltuielile sociale, tichetele de masă sau voucherele de vacanță). „Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor. Concedierile anunțate este unul dintre factori, dar nemulțumirile sunt legate de nerespectarea contractului colectiv de muncă, de lipsa pieselor, a banilor și de toate tensiunile acumulate în timp”, a declarat liderul de sindicat Bogdan Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Ce bonusuri sunt la companiile din Energie

Tot în județul Constanța își desfășoară activitatea Nuclearelectrica, a treia cea mai mare companie de stat, atât după cifra de afaceri (4,6 mld) cât și după profitul net (1,7 mld în 2024). La începutul anului, în proiecția din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, compania a stabilit un buget de 75,2 milioane lei pentru bonusurilor angajaților – cu 5 milioane mai mult decât în 2024. (În 2027 acest buget este estimat să ajungă la 90 de milioane lei.)

ADVERTISEMENT

Compania Nuclearelectrica are 2.558 de angajați – număr prognozat pentru finalul anului 2025, ceea ce înseamnă o medie de 29.400 lei, bonusuri pentru fiecare angajat. Chiar și în condițiile în care vorbim de sume brute, în care sunt incluse tichete de masă și alte beneficii, rămâne o sumă impresionantă în condițiile în care câștigul mediu lunar pe salariat este de 21.960 lei (în scădere față de anul 2024).

La Nuclearelectrica, , a intrat în vigoare în acest an prin care a fost permisă reangajarea, fără concurs, a foștilor angajați ieșiți la pensie. Acest lucru le permite să încaseze atât pensie cât și salariu. Bugetul pentru indemnizațiile conducerii a crescut în acest an cu 17%, de la 5,7 milioane la 6,7 milioane lei, asta în timp ce profitul brut al companiei era estimat în scădere, de la 1,99 miliarde în 2024 la 1,95.

ADVERTISEMENT

Prime, bonusuri și zile libere pentru angajații celei mai mari companii de stat

Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat atât după cifra de afaceri cât și după profitul obținut, are și ea un buget considerabil pentru bonusurile angajaților. În propunerea inițială a bugetului de pe 2025, din luna martie a acestui an, bugetul pentru bonusuri a fost estimat la 68,6 milioane lei, cu aproape opt milioane mai mult ca în anul 2024.

În condițiile în care compania estima să ajungă la un număr de 3.570 angajați la finalul anului, asta înseamnă o sumă brută de 19.200 lei per angajat. În această sumă sunt incluse cheltuielile sociale, tichetele de masă sau voucherele de vacanță. Suma este peste salariul mediu în cadrul companiei, ajuns la 17.000 lei în acest an, în creștere de la 15.000 lei, cât era anul trecut.

Beneficiile prevăzute în contractul colectiv de muncă pentru angajații Hidroelectrica apar în caietul de sarcini pentru achiziția unor servicii de recrutare a unui manager tehnic în cadrul grupului Hidroelectrica. Spre exemplu, indemnizația de conducere este de 35% din salariul de bază (între 12.000 și 25.000 pentru funcția respectivă) și un spor de vechime, care ajunge la 25% din salariul de bază pentru angajații cu peste 20 de ani vechime.

Apoi, angajații companiei beneficiază de tichete de masă cu o valoare de 40 lei/ zi, tichete cadou – 300 lei de ziua salariatului, 150 lei pentru femei de 8 martie și 150 lei pentru copiii angajaților de 1 iunie. Apoi, fiecare angajat beneficiază de un bonus de 2,700 lei brut în plus la salariul de bază de ziua companiei (20 iulie, Ziua Electricianului), de Paște și Crăciun. La aceste sume se adaugă o cotă lunară de energie (217 lei), asigurare de sănătate (400 euro) și contribuție la pensiile private (400 euro).

Salariații Hidroelectrica au în plus ca zi liberă plătită ziua de 20 iulie, ziua de 20 iulie, Ziua Electricianului.

Rezultate slabe pentru Hidroelectrica în 2025

Cifrele făcute public de După primele nouă luni producția de energie electrică brută era în scădere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar energia electrică vândură înregistra o scădere de 14%.

Rezultatele preliminare erau și mai îngrijorătoare. Veniturile erau în scădere (7%), profitul din exploatare (-35%) sau profitul net (-35%). Veniturile totale din primele 9 luni ale anului erau de 7,07 miliarde, cu aproape 600 de milioane lei sub suma estimată în luna martie în bugetul inițial.

Revenind la acest buget, trebuie subliniat că propunerea pentru anul în curs includea o majorare semnificativă a bugetului conducerii companiei. De la 5,7 milioane în 2024, suma propusă pentru anul în curs era majorată de trei ori, până la 15,3 milioane.