Ce primesc concurenții Survivor România de la Pro TV ca să supraviețuiască în junglă: ”Asta e tot”

Crina Abrudan nu se mai ascunde și a spus tot despre Survivor. Ce condiții au asigurate, de fapt, concurenții care ajung în Republica Dominicană. Faimoasa a vorbit și despre cele mai mari probleme ale tribului din care a făcut parte.

Crina Abrudan, fără secrete. În ce condiții a stat la Survivor România

Sătulă de comentariile pe care le-a citit după ce și-a dorit să-i lumineze pe telespectatori. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, a adus cu sine rucsacul pe care l-a avut în concurs, cu tot ceea ce însemna echipament.

„Asta am primit acolo. Hainele le-am luat eu de acasă. Ăsta e rucsacul pe care îl primește toată lumea acolo, la intrarea în Survivor. Avem pelerina, pe care o avem toți acolo. Este impermeabilă. Este termosul pe care îl vedeți acolo la trasee și din care bea toată lumea.

Pe termos ne-am scris numele. Eu am scris cu furculița. Și în ciuda faptului că fiecare își semnează, acolo la trasee fiecare bea din orice termos. Nu se mai supără nimeni”, a spus Crina Abrudan cu privire la condițiile de la Survivor.

Concurenții Survivor primesc și o farfurie, însă banala bucată de lemn ajunge să stârnească uneori certuri: „Avem farfuria asta. Pe farfuria asta ne punem noi orezul și cocosul. Și pe farfurie mi-am scris numele cu furculița aici. Nici la farfurii nu prea ține lumea cont. Au mai fost și certuri și supărări că a luat cineva farfuria altcuiva. Bandana”, a spus Crina Abrudan.

Cu ce spală concurenții de la Survivor România vasele

Cât despre detergenți, nici nu se pune problema. La Survivor, Crina Abrudan și-a spălat cana cu nisip. „Avem tacâmuri. Cu astea mâncăm și luam cocosul din foc. Asta este cana. Nu era în pungă, dar am găsit eu o pungă. Cana se mai pune în foc. În interior este puțin ruginită. Așa se întâmplă. De spălat o spălam cu nisip și apă de mare”

Din kit-ul unui concurent mai fac parte hainele și păturile, care servesc drept paturi: „Cam asta este tot ceea ce aveam în rucsac. Aici sunt păturile. Le primești acolo. Ca să înțeleagă lumea de ce ieșim toți cu dureri de spate, ăsta este patul pe care dormim. Eu am avut norocul să am două pături, că au mai ieșit concurenți. Cam asta înseamnă tot echipamentul de la Survivor”.

De altfel, Crina Abrudan a spus că nu a avut nici măcar periuță de dinți la Survivor: „Aveam degete. Uneori degetul poate fi folosit pe post de periuță de dinți și apa de mare este extrem de sărată acolo. Nici cremă de soare, uneori, la traseu, unde se stă ore în șir”.

Crina Abrudan a spus ce probleme au Faimoșii de la Survivor România 2023: „E mult prea mare orgoliul”

Cât despre problemele din tabăra Faimoșilor, Crina Abrudan a dezvăluit că principalul dușman al foștilor săi colegi este orgoliul. Aceasta a mărturisit că echipa nu este unită nici pe traseu, dar nici în afara meciurilor.

„Se destabilizează singuri. Nu cred că mai au nevoie să vină cineva de afară. Îmi pare foarte rău pentru echipă că au ajuns într-un punct în care în ultimele trei săptămâni au avut două victorii. Nu prea văd cum s-ar putea redresa. Problema este de interior.

Alex Delea spunea că este foarte important ca acolo pe traseu să se susțină. Asta nu se întâmplă. La Faimoși există o răutate și o ură care care persistă și acolo. Și o tensiune. Adică, degeaba vine colegul și te strânge în brațe, pentru că știi că nu este sincer. Și știi că după aia, după ce ai plecat de acolo vine și îți spune.

Și nu poți să te bucuri în momentul ăla. Asta e o problemă pe care la Războinici nu am sesizat-o. E mult prea mare orgoliul și dorința asta de a trage cât mai mult de tine să mai stai încă o săptămână în plus acolo”, a spus Crina Abrudan la

Ce părere are Crina Abrudan despre Mihai Zmărăndescu

Crina Abrudan a comentat și episodul în care și a dat vina pe Ștefania pentru punctul pierdut. Din punctul său de vedere, fostul său coleg caută justificări pentru propriile greșeli.

„Am avut o probă la un moment când eram patru la traseu și am fost de vină că am pierdut acel punct, la fel cum văd că acum a găsit alt vinovat. Eu din câte am văzut, la această probă, la un moment dat rămăsese unu la unu cu Alexandra Porkolab. Deci avea ocazia, bărbat fiind, și mult mai puternic să ducă proba până la capăt. Probele astea unde se intră în pereche sunt bune pentru unii să găsească un vinovat pentru punctele pierdute de ei.

Îmi pare rău că echipa a ajuns să piardă atât de mult. Este echipa din care am făcut parte, să nu se înțeleagă că îi critic. Aș vrea să-i văd câștigând”, a adăugat Crina Abrudan.