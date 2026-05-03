Ce primire se așteaptă să aibă Daniel Pancu la Rapid – CFR Cluj: ”Pe Giulești nu voi auzi refrenul și sunt mai liniștit”

O legendă a Rapidului, Daniel Pancu vine pentru prima dată ca antrenor al altei formații în Giulești. El este sigur de faptul că de această dată nu va mai fi ținta scandărilor rasiste, așa cum s-a întâmplat la celelalte partide jucate în deplasare în acest play-off.

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Rapid – CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii, Daniel Pancu (48 de ani) a mărturisit că speră să nu aibă foarte multe emoții la revenirea pe Giulești.

”Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.

De un lucru sunt sigur: că pe toate stadioanele astea din play-off, nici nu știu cum să-i spun, că se strigă în cor… știți și dumneavoastră la ce mă refer: ‘Pancule, țigane’ și tot așa. Nici nu știu cum ar putea fi interziși oameni ăștia pe stadioane, poate dacă mă adresez arbitrilor, habar n-am, în timpul jocurilor.

Pentru că oricum sunt concentrat, dar de lucrul ăsta sunt sigur, că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta și, din punctul ăsta de vedere, sunt mai liniștit. În rest, vom fi adversari pentru 90 de minute.

Istoria nu se poate șterge niciodată, e un lucru favorabil multora pentru că trăim într-o țară în care mulți uită și uită foarte repede. Istoria nu se poate șterge, mă aștept la o primire, cu siguranță mai bună decât ce am povestit mai devreme de pe alte stadioane”, a declarat Pancu, conform .

De ce se teme cel mai mult la duelul cu Rapid

Antrenorul celor de la CFR Cluj nu a ascuns faptul că se teme de jocul programat luni, 4 mai, de la ora 20:30, pentru că Rapid ar putea să se motiveze extraordinar după ultimele rezultate negative și și le-a cerut jucătorilor săi să nu considere meciul ca și câștigat.

”Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun. Sunt sub o mare presiune și, tot din experiență, le-am spus jucătorilor zilele astea că, dacă există un club sau o echipă pe care poți s-o consideri că este într-o formă slabă sau aproape terminată, poți să ai cea mai mare surpriză.

Să dai peste un adversar super motivat și într-o zi în care poate să-ți pună mari probleme. Ăsta-i Rapidul. Asta a fost întotdeauna Rapidul. De asta preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun, pentru că practic își joacă ultima șansă împotriva noastră”, a spus el.

Pancu încă se mai gândește la titlu

Daniel Pancu a glumit pe seama faptului că a fost spionat de Marius Bilașco, directorul sportiv care i-a părăsit de curând pe ardeleni pentru a se alătura Rapidului.

”Bilașco știe foarte multe lucruri, dar nici noi nu anunțăm echipa, avem surprize și noi pregătite pentru domnul Bilașco și să nu mai spioneze, să nu mai întrebe. E normal, se leagă relații, mai glumim acum, dar am încercat să fim discreți săptămâna asta și mâine. Adică ne luăm măsurile astea anti-spionaj, suntem bine.

Știu doar că Petrila lipsește, atât. Noi nu avem niciun absent, suntem într-o formă bună, foarte bună. Jucătorii răspund foarte bine la antrenamente și, din punctul ăsta de vedere, noi suntem optimiști.

Sigur, avem și noi avantajele noastre, pentru că la noi presiunea nu este foarte mare. Noi vom juca ultime patru meciuri pentru ceva. Luni putem să ne asigurăm locul 4, după care putem să ne asigurăm locul 3, după care putem să ne asigurăm tot așa, cine știe, Dumnezeu știe, poate până la locul 1”, a afirmat Pancu.