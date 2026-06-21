Ce priorități are Raluca Zenga de când a divorțat. Fosta soție a lui Walter Zenga și-a schimbat complet traiectoria vieții

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De când a divorțat de un cunoscut tehnician Raluca Zenga este o persoană diferită. Fosta soție a lui Walter Zenga și-a schimbat complet traiectoria în ultimii 6 ani, reușind să se concentreze pe starea de bine, mai ales la interior.

Raluca Zenga, existență nouă de când e singură

Fosta parteneră a lui Walter Zenga (66 ani) a plecat definitiv din România, ducând un trai pe placul său în Dubai. Raluca Zenga are o familie superbă și o carieră care-i aduce numai satisfacții. La 44 de ani arată fenomenal, fiind de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor sau în spațiul public.

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Blondina are un stil de viață cu care se mândrește. Lucrurile după care se ghidează sunt unele simple și care pot fi ”copiate” de toată lumea. Într-o postare din mediul online a dezvăluit , dar și care îi sunt prioritățile de când este femeie singură. A divorțat de tatăl copiilor săi în 2020.

Cei doi au avut o căsnicie care a durat 15 ani, tehnicianul italian nedorind să pună capăt mariajului. După separare vedeta a devenit un alt om, mai atent la sufletul său. Astfel, și-a propus să se bucure de tot ce este simplu și plăcut în viața sa. O plajă pustie sau un foc de tabără la apus de soare o încarcă cu multă energie.

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„Viața se mișcă atât de repede în zilele noastre – graba este legată de cele mai mici bucurii ca o umbră, totul este trecător, trecător – tot ce-mi doresc uneori este să stau lângă un foc pe plajă, pe un țărm îndepărtat, privind cerul nopții cum devine indigo. Încetinește ritmul pentru o fericire simplă”, a notat Raluca Zenga, pe contul oficial de .

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Pe această pagină vedeta este urmărită de aproape 65.000 de persoane, care sunt la curent cu activitatea sa. Fosta soție a antrenorului Walter Zenga este activă în social media, unde postează numeroase imagini din escapadele sale. Merge frecvent în vacanță, alegând de fiecare dată destinații unde se relaxează din plin.

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Principiile după care se ghidează Raluca Zenga

„Încă o escapadă tropicală înainte de vara europeană”, este unul dintre mesajele pe care Raluca Zenga le-a lăsat la secțiunea Stories. Ulterior, a distribuit o serie de poze cu citate motivaționale sau poeme cu care simte că rezonează. Unul dintre acestea se potrivește perfect cu vibe-ul de vacanță, imaginea cuprinzând un hamac și o căsuță pe plajă.

„Frumusețea va veni la tine, se va întinde la picioarele tale, își va pune părul ei sălbatic în poala ta. O ființă vie care respiră. O vei recunoaște atunci” sau „Amintește-ți că ești un alchimist înnăscut. Tu deții puterea de a te transforma de câte ori ai nevoie”, a mai adăugat vedeta.

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În plus, fosta soție a lui Walter Zenga a mai subliniat că trăiește o viață prin care experimentează arta, natura și culoarea. Mai mult decât atât, a dorit să transmită faptul că vârsta pe care o are acum nu se va mai întoarce niciodată. Prin urmare, blondina și-a propus să aibă o existență în care frica nu există, și doar frumusețea.

În aceeași notă, își dorește să creeze lucruri plăcute în jurul său, nu doar să consume. Raluca Zenga este recunoscătoare pentru toate apusurile pe care le prinde și care sunt de fiecare dată unice și speciale. Mesajele sale sunt întotdeauna legate de plajă, vară permanentă și deplasări care îi aduc liniște și armonie.