Ce problemă are, de fapt, Rapid! Un comentator celebru nu a ezitat și i-a zis-o direct lui Daniel Pancu: „Nu e ce trebuie”

Rapid a debutat cu un succes în noul sezon, 1-0 în Giulești contra nou-promovatei Sepsi, însă partida nu a fost una facilă pentru echipa lui Daniel Pancu (48 de ani), golul victoriei sosind în minutul 88. Comentatorul Bogdan Cosmescu a subliniat faptul că giuleștenii mai au nevoie de întăriri la nivelul lotului, în special pe postul de atacant.
Deși Rapid a reușit să se impună în primul meci oficial din noul mandat al lui Daniel Pancu, Bogdan Cosmescu nu a fost convins de evoluția giuleștenilor și a numit principala problemă a echipei. „Rapid încă nu are echipă, nu trebuie să te gândeşti ‘3 puncte, gata, merge treaba brici’. Atacantul nu e ce trebuie. Burmaz e tipul ăla ghinionist.
Nu mi se pare că are atacant. Dobre nu e omul care era decisiv sezonul trecut. Hromada devine jucător de bază când tu voiai să-l dai? El Sawy s-a mişcat bine”, a spus comentatorul la Prima Sport, conform orangesport.ro. Daniel Pancu a anunțat la finalul meciului cu Sepsi că Rapid va mai efectua două mutări.
Basarab Panduru a analizat la rândul său partida din Giulești, iar acesta a subliniat importanța cartonașului roșu primit de Alin Dobrosavlevici. „Cred că a fost destul de echilibrat până în minutul 54 când ia Dobrosavlevici cartonaşul roşu. Începi campionatul cu o victorie, iar în momentul ăsta este foarte bine. Mi s-a părut că a fost destul de echilibrat.
Parcă a jucat şi Sepsi ceva, dar după eliminare s-a cam terminat. Şi aşa i-a fost destul de greu Rapidului. Toată lumea era acolo în careu, dar până la urmă a reuşit să câştige. Nu i-a fost uşor Rapidului. Sepsi, nou-promovată, 11 la 11 nu a arătat rău”, a declarat fostul internațional român, conform sursei menționate. Într-o reacție oferită în exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Balaj s-a pronunțat cu privire la fazele controversate din duelul Rapid – Sepsi.