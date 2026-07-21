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Ce problemă are, de fapt, Rapid! Un comentator celebru nu a ezitat și i-a zis-o direct lui Daniel Pancu: „Nu e ce trebuie”

După victoria obținută de Rapid contra lui Sepsi în primul meci oficial din noul mandat al lui Daniel Pancu, un celebru comentator a numit principala problemă a giuleștenilor.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 09:31
Ce problema are de fapt Rapid Un comentator celebru nu a ezitat si ia ziso direct lui Daniel Pancu Nu e ce trebuie
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Comentatorul Bogdan Cosmescu a numit principala problemă a Rapidului după ce echipa pregătită de Daniel Pancu (48 de ani) a învins-o pe Sepsi cu 1-0. FOTO: Sport Pictures
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Rapid a debutat cu un succes în noul sezon, 1-0 în Giulești contra nou-promovatei Sepsi, însă partida nu a fost una facilă pentru echipa lui Daniel Pancu (48 de ani), golul victoriei sosind în minutul 88. Comentatorul Bogdan Cosmescu a subliniat faptul că giuleștenii mai au nevoie de întăriri la nivelul lotului, în special pe postul de atacant.

Verdict dur după Rapid – Sepsi 1-0. Care este marea problemă a giuleștenilor

Deși Rapid a reușit să se impună în primul meci oficial din noul mandat al lui Daniel Pancu, Bogdan Cosmescu nu a fost convins de evoluția giuleștenilor și a numit principala problemă a echipei. „Rapid încă nu are echipă, nu trebuie să te gândeşti ‘3 puncte, gata, merge treaba brici’. Atacantul nu e ce trebuie. Burmaz e tipul ăla ghinionist.

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Nu mi se pare că are atacant. Dobre nu e omul care era decisiv sezonul trecut. Hromada devine jucător de bază când tu voiai să-l dai? El Sawy s-a mişcat bine”, a spus comentatorul la Prima Sport, conform orangesport.ro. Daniel Pancu a anunțat la finalul meciului cu Sepsi că Rapid va mai efectua două mutări.

Eliminarea lui Dobrosavlevici, momentul decisiv al meciului Rapid – Sepsi?

Basarab Panduru a analizat la rândul său partida din Giulești, iar acesta a subliniat importanța cartonașului roșu primit de Alin Dobrosavlevici. „Cred că a fost destul de echilibrat până în minutul 54 când ia Dobrosavlevici cartonaşul roşu. Începi campionatul cu o victorie, iar în momentul ăsta este foarte bine. Mi s-a părut că a fost destul de echilibrat.

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Parcă a jucat şi Sepsi ceva, dar după eliminare s-a cam terminat. Şi aşa i-a fost destul de greu Rapidului. Toată lumea era acolo în careu, dar până la urmă a reuşit să câştige. Nu i-a fost uşor Rapidului. Sepsi, nou-promovată, 11 la 11 nu a arătat rău”, a declarat fostul internațional român, conform sursei menționate. Într-o reacție oferită în exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Balaj s-a pronunțat cu privire la fazele controversate din duelul Rapid – Sepsi.

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