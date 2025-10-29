Ce probleme a avut cu Fiscul firma care a montat acoperișul la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum s-a încheiat totul

ADVERTISEMENT

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, a fost sfințită duminică, într-o slujbă oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au fost aproximativ 2.500 invitați oficiali, alături de mii de credincioși veniți din întreaga țară. Construcția catedralei a durat 15 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 200 milioane de euro.

Firma care a montat acoperișul la Catedrala Neamului deține un teren în sectorul 5

Acoperișul și turlele catedralei au fost realizate de firma Valcon Roofs SRL, care a folosit pentru învelirea acestora aproape 20.000 metri pătrați de tablă dintr-un aliaj special de cupru, numit TECU-GOLD. Prețul plătit a fost de 84,22 euro/mp, ceea ce înseamnă că s-au achitat aproximativ 1,7 milioane de euro. Aceeași firmă s-a ocupat și de crucile montate pe acoperișurile catedralei. În aprilie 2025, pe turla principală, la o înălţime de aproximativ 130 de metri, a fost montată o cruce metalică cu o înălţime de 7 metri şi o greutate de 7 tone.

Numele firmei Valcon Roofs SRL apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 10 ianuarie 2023 la Tribunalul București, în timp ce pârâți figurează Primăria Sectorului 5 și Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL) Sector 5, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Chemat în garanție este Primăria Orașului Măgurele. Valcon Roofs SRL este proprietar asupra unui teren și a unui depozit care au aparținut administrativ de Măgurele, plătind taxe și impozite către această primărie, dar zona a fost ulterior dobândită în justiție de Primăria Sector 5.

Valcon Roofs SRL a solicitat constatarea nulității deciziei de impunere pentru anul 2022 din 10.03.2022, emisă de DITL Sector 5 prin care s-au stabilit obligații de plată impozite aferente perioadei pentru terenul său situat în București, sector 5 (având ca obiect o sumă totală de 7.373 lei, din care 6.039 lei impozit teren), împreună cu procesul-verbal nr. 174732/10.03.2022 – înștiințare de plată pentru impozitul pe teren prin care s-au calculat și accesorii (având ca obiect accesorii în sumă totală de 1.746,99 lei) la impozitul pe teren; constatarea nulității deciziei de impunere pentru anul 2022 din 10.03.2022 emisă de DITL Sector 5 prin care s-au stabilit obligații de plată impozite pentru clădirea situată pe terenul din sectorul 5 (având ca obiect o sumă totală de 132.662 lei, din care 110.207 lei impozit teren), împreună cu procesul verbal din 10.03.2022 – înștiințare de plată pentru impozitul pe clădiri prin care s-au calculat și accesorii (având ca obiect accesorii în sumă totală de 32 352,90 lei) la impozitul pe teren.

Valcon Roofs SRL a arătat că are calitatea de proprietar asupra unui imobil, format dintr-un teren în suprafață totală de 4.667 mp și o construcție (depozit) situată pe acesta în suprafață de 1.234 mp, dobândit anterior anului 2017. Până în anul 2021, imobilul a figurat în registrele publice de cadastru și publicitate imobiliară ca fiind inclus în limita teritorială a oraşului Măgurele, fiind înscris de OCPI Ilfov în cartea funciară a orașului Măgurele și a avut rol fiscal deschis la Măgurele. Apoi, imobilul a figurat în evidențele publice ca fiind inclus în limita teritorială a Sectorului 5, înscrierea imobilului într-o nouă carte funciară înființată de OCPI București și prin deschiderea unui rol fiscal la DITL Sector 5. Valcon Roofs SRL a menționat că a avut o conduită de bun platnic , care au fost achitate la zi către Oraşul Măgurele până în anul 2021 inclusiv, în baza deciziilor de impunere emise de către Oraşul Măgurele.

Firma nu a fost informată că imobilul a trecut de la orașul Măgurele la Sectorul 5

Valcon Roofs a menţionat că nici pârâtele din dosar şi nici Oraşul Măgurele nu au informat-o cu privire la modificările intervenite cu privire la situarea imobilului, ci a luat la cunoștință de acestea într-un mod cu totul întâmplător. Astfel, în vecinătatea imobilului, Valcon Roofs mai deține un alt imobil, iar la finele anului 2021 a efectuat demersuri în raport cu OCPI Ilfov în vederea actualizării informațiilor tehnice cu privire la acest imobil și pentru a demara un proces de dezmembrare a acestuia. Cu această ocazie, a aflat de la reprezentanții OCPI Ilfov că, urmare a unei actualizări a limitei administrative dintre Măgurele și Sectorul 5, ambele imobile ale sale figurează începând cu anul 2021 ca aflându-se în limita Sectorului 5, urmare a executării unei hotărâri judecătorești dintr-un litigiu dintre Sectorul 5 și Măgurele, fără ca imobilul să fie încă transferat în evidentele OCPI București.

Firma a menționat că nu existat o comunicare oficială scrisă a acestui fapt. Astfel, ca urmare a unui litigiu purtat între U.A.T. Măgurele și U.A.T. Sector 5, limita teritorială dintre cele două localități a fost reconfigurată. Drept urmare, proprietatea petentei a ajuns să aparțină de Sectorul 5. Valcon Roofs SRL a arătat că litigiul dintre cele două unități administrativ – teritoriale a fost soluționat prin sentința din 20.04.2015, pronunțată de către Tribunalul Ilfov, definitivă prin decizia definitivă a Curţii de Apel București. În anul 2022, cele două unități administrativ-teritoriale au procedat la încheierea unui proces verbal prin care au actualizat limita de hotar dintre cele două localități, ca efect al hotărârii judecătorești. Valcon Roofs SRL a specificat că, până în anul 2021 inclusiv, a achitat cu bună- credință impozitul pe clădiri și teren, aferent imobilului curți-construcții, la Măgurele.

În anul 2022 i s-a emis, de către DITL Sector 5, decizie de impunere aferentă impozitului pe teren și construcție, retroactiv, cu începere din anul 2017, motivat de faptul că imobilul proprietatea petentei s-ar situa în Sectorul 5 al municipiului București, iar nu în Măgurele. A menţionat că la data de 01.07.2022, a depus contestație la organul fiscal, prin care a solicitat constatarea nulității actelor administrativ fiscale contestate. Valcon Roofs Srl a specificat că a achitat către Orașul Măgurele, la zi, toate impozitele aferente imobilului în baza deciziilor de impunere emise de această instituție. Cum un contribuabil nu poate fi pentru aceeași materie impozabilă, este de la sine înţeles că în cazul respingerii petițiilor principale ale cererii de chemare în judecată, s-ar naște dreptul reclamantei de a fi despăgubit de Orașul Măgurele prin restituirea oricăror sume deja percepute cu titlul de impozite cu privire la imobil, dar și prin plata eventualelor accesorii aferente pe care reclamanta s-ar vedea obligată să le achite către DITL Sector 5.

Instanța a anulat deciziile de impunere

Instanța a arătat că, întrucât conflictul de competenţă a fost soluţionat irevocabil la data de 03.03.2016, data pronunţării deciziei definitive de către Curtea de Apel Bucureşti, astfel că dreptul de impunere revine organului fiscal local competent – Direcţia de Impozite si Taxe Locale Sector 5 Bucureşti – începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a soluţionat conflictul, respectiv de la data de 01.01.2017, impozitul pe clădire/teren aferent imobilului în discuţie se face venit la bugetul local al Municipiului Bucureşti – Sector 5 din acel moment, motiv pentru care au fost emise deciziile de impunere contestate. S-a reţinut că, în plus fată de sumele cu titlul de impozit pretinse prin deciziile de impunere cu privire la imobil, cele două procese-verbale înştiinţări de plată pentru impozitul pe teren, respectiv clădire (ambele având nr. 174732/10.03.2022), cuprind şi sume cu titlu de accesorii – majorări de întârziere la plata impozitul pe imobil.

Instanța a menționat că Valcon Roofs SRL nu poate fi considerată în vreun fel responsabilă de vreo întârziere la plaţa impozitelor aferente imobilului calculate pentru perioada de referinţă, de vreme ce pârâta DITL Sector 5 nu i-a comunicat anterior obligaţia principală. Mai mult, instanţa a constatat că plata acestor impozite s-a făcut de către reclamantă, în perioada de referinţă, către Oraşul Măgurele, în baza şi cu respectarea scadenţelor cuprinse în deciziile de impunere comunicate de acesta. Totodată, s-a reţinut că reclamanta nu a avut calitatea de parte în litigiul de delimitare teritorială dintre DITL Sector 5 şi Oraşul Măgurele, iar conform registrelor publice de cadastru şi publicitate imobiliară, abia în anul 2022, imobilul a figurat înscris într-o carte funciară ţinută de OCPI Bucureşti și prin aceasta reclamanta a fost informată în mod oficial cu privire la schimbarea localităţii în care se află imobilul său. Astfel, până la anul 2022, acesta operaţiune nu a fost opozabilă reclamantei, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Tribunalul a mai reţinut că, în perioada de referinţă, DITL Sector 5 nu a comunicat reclamantei decizii de impunere cu privire la imobil şi nu a informat-o în vreun alt mod de existența unor obligaţii de plată către aceasta în legătură cu imobilul. Pe 3 noiembrie 2023, Tribunalul București a anulat în parte decizia de soluţionare a contestaţiei şi deciziile de impunere contestate în cauză, precum şi procesele-verbale – înştiinţări de plată anexe la acestea, respectiv în ceea ce priveşte obligaţiile accesorii stabilite prin acestea, şi a menţinut în rest actele administrative contestate. A obligat chematul în garanţie Oraşul Măgurele – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale la plata către pârâta DITL Sector 5 a sumelor plătite de reclamantă cu titlu de impozite şi taxe locale pentru perioada 2017-2021 pentru imobilele (teren şi construcţii) situate în București, sector 5, și a respins cererea privind plata accesoriilor/majorărilor de întârziere, ca neîntemeiată. Primăria Măgurele a făcut recurs, dar Curtea de Apel București l-a respins ca nefondat, pe 29 ianuarie 2025.