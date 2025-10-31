Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă. Cum s-a apărat Ștefania Szabo

ADVERTISEMENT

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, care a fost găsită fără suflare în noaptea de 27 spre 28 octombrie, în timp ce se afla în camera de gardă. În apropierea cadavrului s-au găsit mai multe fiole ale unor soluții injectabile, urmând să se stabilească proveniența și dozele folosite.

BMW-ul condus de Ștefania Szabo a fost prins de radar cu o viteză de 151 km/h

Parchetul a comunicat că la faţa locului au fost efectuate cercetări şi au fost ridicate probe relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul, fiind audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale. A fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morţii.

ADVERTISEMENT

Ștefania Szabo avea probleme în viața personală, . Directorul medical al Spitalului Județean Buzău a mai avut probleme și cu poliția, după ce a fost amendată de IPJ Buzău, pe 5 noiembrie 2022, pentru depășirea vitezei legale. Ea a contestat în instanță procesul verbal de contravenție, solicitând anularea acestuia.

Dosarul a fost înregistrat pe 21 noiembrie 2022 la Judecătoria Buzău, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Ștefania Szabo a precizat că la data de 5.11.2022, în jurul orei 11:25, în timp ce conducea autoturismul marca BMW pe DN2 – E 85, în afara localității Costești (județul Buzău) a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție, care i-a solicitat documentele care fac dovada posibilităţii conducerii autoturismului pe drumurile publice. După ce a înmânat documentele solicitate, agentul constatator i-a adus la cunoştinţă faptul că ar fi săvârşit o contravenţie constând în depăşirea vitezei maxime permise de lege pentru circulaţia pe sectorul de drum respectiv.

ADVERTISEMENT

Ștefania Szabo a menționat că i-a transmis agentului constatator faptul că nu a depăşit viteza legală deoarece autoturismul o avertizează atunci când acesta atinge viteza de 149 km/h tocmai pentru a evita o eventuală suspendare a permisului de conducere, acesta a menționat că îi va întocmi proces-verbal de constatare a contravenţiei și să îl conteste dacă consideră că nu este așa cum spune el. A învederat, de asemenea, faptul că a semnat procesul-verbal contestat exclusiv pentru a atesta faptul că a luat cunoştinţă de conţinutul acestuia, iar nu pentru a achiesa la conţinutul respectivului act. Prin urmare, chiar dacă a semnat respectivul proces-verbal de constatare a contravenţiei, a apreciat că această împrejurare nu poate fi considerată ca o recunoaştere a faptei reţinute în sarcina sa de agentul constatator în cuprinsul actului atacat.

ADVERTISEMENT

Imaginile depuse la dosar fac dovada clară că Ștefania Szabo a săvârșit fapta contravențională

IPJ Buzău a arătat că prin procesul verbal contestat, Ștefania Szabo a fost sancționată pentru că a circulat cu viteza de 151 km/h, depășind cu 51 km/h viteza maximă admisă pe acel sector de drum. Viteza cu care a circulat a fost înregistrată și filmată de aparatul radar seria/număr AUTOVISION / ROM 384. Poliția a menționat că aparatul radar este verificat metrologic și declarat corespunzător, astfel încât nu se poate afirma că viteza înregistrată este nereală. S-au atașat la dosar, înregistrarea abaterii pe suport C.D. și buletinul de verificare metrologică. Referitor la legalitatea procesului-verbal contestat, Poliția a considerat că înscrisul este încheiat cu respectarea dispozițiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ale acestuia, iar în cazul de față, din analiza comparativă a condițiilor prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute și a conținutului actului, se poate observa că cerința legalității a fost respectată la momentul întocmirii acestui.

Astfel, fapta săvârșită de Ștefania Szabo este descrisă de agentul constatator în cuprinsul procesului verbal de contravenție, prin raportare directă la cele constatate și nu la un cadru general, niciun act normativ neimpunând un anumit format narativ sau elemente minime ce trebuie inserate în descrierea faptei, motiv pentru care a solicitat să se constate că acesta este întocmit cu respectarea mențiunilor obligatorii, prevăzute sub sancțiunea nulității. Sub aspectul temeiniciei procesului — verbal, s-a considerat că imaginile depuse la dosarul cauzei fac dovada clară că Ștefania Szabo a săvârșit fapta contravențională așa cum a fost reținută corect de agentul constatator în procesul-verbal contestat, fiind de altfel singura probă certă de natură a fundamenta concluzia existenței faptei contravenționale descrise în procesul-verbal contestat, petentul neavând nicio probă de administrat.

ADVERTISEMENT

Aceste imagini au fost surprinse cu ajutorul unui mijloc tehnic verificat metrologic (buletin de verificare metrologică depus la dosar), îndeplinesc toate condițiile legale privind calitatea surprind direct autoturismul petentului. Procesul-verbal de contravenţie conţine menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, fiind întocmit de către un agent constatator competent, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura olografă a agentului constatator. Instanţa a reţinut că actul constatator a fost legal întocmit şi se bucură de prezumţia de legalitate instituită de lege în favoarea sa. Instanţa a mai arătat că procesul-verbal de contravenţie este un act juridic administrativ ce se bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii.

Ștefania Szabo a pierdut procesul cu IPJ Buzău

În concret, trebuie făcută distincţie între faptele constatate prin propriile simţuri ale agentului forţei publice şi cele constatate prin mijloace tehnice. În primul caz, prezumţiei de legalitate trebuie să-i fie recunoscută o valoare probantă mai însemnată, în cel de-al doilea caz sarcina probei revine organului constatator. În drept, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circula şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare. Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Fapta contravenţională pentru care a fost sancţionată petenta face parte din categoria celor constatate prin mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, astfel încât îi incumbă intimatului obligaţia de a proba cele expuse în procesul-verbal de contravenţie, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În cauză, intimatul şi-a îndeplinit această obligaţie, ataşând la dosarul cauzei înregistrarea video pe suport magnetic. În cauză se constată că aparatul radar cu care s-a efectuat înregistrarea are aprobare de model şi verificare metrologică valabilă, emisă pe 08.02.2022, ora 18:00. Prin urmare, instanţa a reţinut că aparatul radar prezintă suficiente garanţii privind măsurătorile efectuate, neexistând date privind o folosire necorespunzătoare a acestuia, astfel că va conchide că înregistrarea video efectuată de agentul constatator respectă normele legale şi de metrologie citate. În concluzie, instanţa a apreciat că înregistrarea video a faptei din prezenta cauză este o probă necesară şi suficientă, pentru a proba „acuzaţia” adusă petentei, fiind astfel respectate toate garanţiile impuse de dreptul la un proces echitabil în latura sa penală. Având în vedere că fapta de depăşire a vitezei legale de deplasare este constată în mod nemijlocit de agentul constatator, prin intermediul unui mijloc tehnic omologat, sarcina probei revine Ștefania Szabo, care este ţinută să dovedească contrariul celor reţinute în actul sancţionator. În concret, deşi a avut posibilitatea efectivă, Szabo nu a propus probe în apărare din care să rezulte contrariul.

Prin urmare, simpla negare a petentei în sensul că faptele nu corespund adevărului nu este suficientă, atâta timp cât nu aduce probe ori nu invocă împrejurări credibile pentru a răsturna prezumţia simplă de fapt născută împotriva sa. Instanța a menționat că susţinerile Ștefaniei Szabo, , nu pot fi reţinute, întrucât măsurătorile au fost efectuate cu un cinemometru radar capabil să măsoare viteza în regim staţionar şi în regim de deplasare, pentru care există aprobare de model şi verificarea metrologică valabilă. Aşa fiind, instanţa a reţinut că fapta, astfel cum a fost descrisă în procesul-verbal atacat, întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de textele legale citate, sancţiunea fiind legal aplicată, astfel încât procesul-verbal întocmit în cauză este temeinic. Pe 11 iulie 2023, Judecătoria Buzău a respins acţiunea formulată de către Ștefania Szabo ca neîntemeiată. Ea a făcut apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Buzău, care l-a respins, ca nefondat, pe 25 iunie 2024.