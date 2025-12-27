Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul

ADVERTISEMENT

Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți în noaptea de 23 spre 24 decembrie, fiind suspectați că ar fi falsificat documente, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov într-un poligon ce aparține de Ministerul Apărării Naționale. Cei doi sunt acuzați că nu au respectat regimul armelor și munițiilor și pentru uz de armă.

Cosmin Floreanu a fost sancționat de Poliție pentru că a circulat în localitate cu 103 km/h

Potrivit informațiilor, este vorba despre un incident care ar fi avut loc în luna mai 2025, după un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în poligonul militar Redea din județul Olt. Potrivit procurorilor, Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae au tras cu arma automată de calibrul 7.62 și ar fi golit fiecare câte două încărcătoare. După audieri, s-a decis ca prefectul și subprefectul de Olt să fie plasați sub control judiciar.

Cosmin Floreanu a avut probleme și cu Poliția, care l-a amendat în trafic, astfel că a contestat procesul verbal de contravenție din 28 mai 2024 emis de IPJ Olt. Potrivit datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat pe 7 iunie 2024 la Judecătoria Slatina. Floreanu a solicitat instanței să se dispună anularea procesului verbal de contravenție și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile.

Floreanu a menționat că, la data de 28.05.2024, ora 18:58, în timp ce se deplasa pe DJ 546 – Comuna Curtișoara cu viteza de 103 km/oră în localitate, pe un drum cu limita de 50 km/h înregistrată cu aparatul radar. La controlul efectuat de poliție pe o perioadă de 90 de zile, pentru faptele menționate, fapt ce nu este adevărat, solicitând ca măsura să fie înlocuită cu avertisment. Floreanu a specificat că cele consemnate în procesul verbal de contravenție pe care îl contestă nu corespund realității, urmând ca el să facă dovada că situația de fapt a fost alta.

IPJ Olt a arătat că, raportat la mijloacele de probă propuse, a solicitat să se analizeze oportunitatea sancționării sale cu amendă judiciară în cuantum maxim, pentru formularea cu rea-credință a unei plângeri contravenționale vădit netemeinice. Poliția a menționat că Cosmin Floreanu a introdus cu rea-credință plângerea contravențională, numai în scopul de a suspenda măsura complementară dispusă prin actul sancționator contestat. IPJ Olt a mai specificat că Cosmin Floreanu nu a avut de formulat mențiuni/obiecțiuni și că fapta reţinută în sarcina sa a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic.

Poliția a spus că fapta lui Cosmin Floreanu prezintă un grad ridicat de pericol social

Instanța a arătat că, analizând procesul-verbal de contravenție contestat, rezultă că acesta îndeplinește condițiile de fond prevăzute de art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele prevăzute sub sancțiunea nulității absolute de art. 17 din același act normativ, respectiv sunt menționate numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator, prin urmare fiind temeinic și legal întocmit, făcând dovada deplină a situației de fapt și de drept existente în cauză, până la proba contrară.

IPJ Olt a susținut că, prin comportamentul manifestat, Cosmin Floreanu a pus în pericol siguranța participanților la traficul rutier, fie aceștia conducători auto sau pietoni, fiind bine cunoscut faptul că una din principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave o constituie conducerea autoturismelor cu viteze excesive, în localitate. Poliția a solicitat să se constate că fapta reținută prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere faptul că viteza de deplasare de 103 km/h, în localitate, este foarte mare, mai mult decât dublul limitei legale.

Totodată, din analiza dispozițiilor care prevăd că „cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”, rezultă neîndoielnic faptul că Cosmin Floreanu are obligația să dovedească cele sesizate în plângerea contravențională adresată instanței de judecată. Instanţa a constatat că IPJ Olt a făcut dovada, în cauză, că cinemometrul cu ajutorul căruia condus de petent era verificat din punct de vedere metrologic la data constatării faptei. De asemenea, din planşele-foto depuse la dosar rezultă că, potrivit înregistrării cinemometrului, autoturismul condus de petent a circulat cu viteza de 103 km/h.

Cosmin Floreanu nu a adus dovezi care să-l absolve de răspundere

Coroborând această probă cu procesul-verbal atacat, rezultă că în cauză a fost dovedită săvârşirea de către Cosmin Floreanu a contravenţiei. În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa a reţinut că, deşi actul de constatare şi sancţionare a contravenţiei se bucură de o prezumţie de temeinicie, relativitatea acesteia permite răsturnarea sa prin administrarea unor probe concludente. Astfel, dovezile administrate de Cosmin Floreanu în argumentarea temeiniciei plângerii pot releva o situaţie de fapt contrară celei reţinute prin actul atacat. În cauză, Floreanu nu a făcut dovada unei împrejurări exoneratoare de răspundere. De altfel, din planşele foto depuse la dosar rezultă viteza cu care a circulat petentul, iar din buletinul de verificare metrologică rezultă valabilitatea înregistrării şi competenţa agentului constatator, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În continuare, analizând individualizarea sancțiunii contravenționale, instanța a constatat că, referitor la proporționalitatea sancțiunii contravenționale aplicate, art. 5 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 prevede că sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, iar art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 stabilește că sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Fapta contravențională a prezentat un grad de pericol social concret ridicat, prin raportare la împrejurările în care a fost săvârșită, respectiv locul săvârșirii, momentul zilei la care fapta a fost săvârșită, respectiv în timpul zilei, toate aceste aspecte fiind valorificate de către agentul constatator prin aplicarea amenzii în cuantumul minim prevăzut de lege, fapta astfel conturată fiind de natură să pună în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a petentului, precum și a celorlalți participanți la trafic. Pentru considerentele astfel expuse, instanţa a arătat că urmează să respingă plângerea lui Cosmin Floreanu, ca neîntemeiată, menţinând procesul verbal de constatare a contravenţiei, decizie luată pe 27 ianuarie 2025. Floreanu a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Olt, care l-a respins, ca nefondat, pe 23 octombrie 2025.