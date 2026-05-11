Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă

Contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, va fi suspendat până la finalizarea dosarului în care are calitate de inculpat, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, condus interimar de premierul Ilie Bolojan (57 de ani). Adunarea generală a acționarilor de la Hidroelectrica, care va parafa suspendarea lui Avram, va avea loc pe 29 mai. Silviu Răzvan Avram este judecat pentru corupție în dosarul DNA al fostei șefe CNCIR, Ioana Timofte, el fiind acuzat că, în calitate de consilier personal al acesteia, ar fi primit mită vacanțe de lux.

Silviu Avram a depășit mașina Poliției într-o zonă interzisă

Avram este fiul afaceristului Dan Avram, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, liderul PSD. Numele lui Silviu Răzvan Avram figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 23 iunie 2023 la Judecătoria Slatina, în timp ce intimat este Inspectoratul de Poliție Județean Olt-Serviciul rutier, acesta solicitând anularea procesului verbal prin care a fost amendat. În dosar se arată că, la data de 24.10.2022, lui Silviu Avram i-a fost aplicată sancţiunea amnezii în cuantum de 870 lei, iar ca măsură complementară s-a procedat la reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 60 zile pentru că la data de 24.10.2022, ora 18:42, a condus autoturismul marca BMW din direcţia Piteşti, iar la km 66+750m a efectuat manevra de depăşire a autospecialei de poliţie, în zona de acţiune a indicatorului „Depăşire interzisă”, trecând peste marcajul longitudinal simplu continuu ce separă cele două sensuri de mers.

Totodată i-a fost aplicată sancţiunea avertismentului, pentru că la aceeaşi dată, ora 18:44, a condus autoturismul cu viteza de 142 km/h pe DN 65, Km 61+300m, pe un sector de drum cu limită de viteză de 100 km/h. În motivarea cererii, consultată de FANATIK, Silviu Avram a precizat că situația de fapt reținută în procesul-verbal nu corespunde realităţii, arătând că manevra de depăşire a fost executată cu respectarea prevederilor legale, în afara zonei de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă”, şi nu în zona de acţiune a acestuia, cum în mod greşit a reţinut agentul constatator.

Silviu Avram a precizat că imediat după revenirea sa pe banda de mers, a început zona de acţiune a indicatorului, astfel că aspectele reţinute în procesul verbal de contravenţie contestat sunt neîntemeiate. În ceea ce priveşte , a arătat că nu a circulat cu viteza reţinută de aparatul radar Autovision, ci cu o viteză inferioară acesteia. IPJ Olt a arătat că la momentul constatării contravenţiilor şi întocmirii actului sancţionator, Silviu Avram nu a avut ceva de obiectat cu privire la faptele constatate, ceea ce echivalează cu recunoaşterea comiterii faptelor reţinute în sarcina sa.

Analizând procesul-verbal de contravenţie contestat, instanța a arătat că rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile de fond privind regimul juridic al contravenţiilor, cât şi cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute. A mai arătat că Silviu Avram, deşi a formulat plângere împotriva actului sancţionator pe care l-a calificat ca netemeinic, nu a propus niciun mijloc de probă împotriva acestuia prin care să poată dovedi netemeinicia celor consemnate de agentul constatator şi nici nu a făcut dovada vreunei cauze exoneratoare de răspundere, astfel că procesul verbal de contravenţie este legal şi temeinic.

Silviu Avram a susținut că ar fi fost înregistrate două viteze în aceeași secundă

În dosar se menționează că din înregistrarea video-radar rezultă că, în data 24.10.2022, ora 18:44, Silviu Avram a fost surprins în trafic pe DN 65, segment de drum ce se încadrează în limita de viteză de 100 km/h, autoturismul condus de el rulând cu viteza de 142 km/h. Înregistrarea video a fost efectuată pe timp de seară, în condiții de vizibilitate bune, astfel că autovehiculul condus de către Avram și valoarea vitezei sunt înregistrate corespunzător. Susţinerea lui Silviu Avram, conform căreia în aceeași secundă ar fi fost înregistrate două viteze, va fi înlăturată ca neîntemeiată, având în vedere că din imaginile video rezultă fără dubiu că viteza înregistrată oscilează, la momentul 18:44:50 fiind de 139 km/h, iar la 18:44:52 viteza fiind de 142 km/h.

În ceea ce priveşte cealaltă contravenţie reţinută în sarcina lui Silviu Avram, instanţa a reţinut că constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, nerespectarea regulilor privind depăşirea. Totodată, se interzice depășirea vehiculelor în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”.

Instanța a reținut că această faptă contravențională a fost constatată atât personal de agentul constatator, cu propriile-i simțuri, ceea ce face ca procesul-verbal de contravenție să se bucure de prezumția de autenticitate și veridicitate cât şi prin înregistrarea efectuată cu aparatul radar. Astfel, vizualizând imaginea video, la momentul 18: 41:58-18:42:10 se observă că Silviu Avram a efectuat întreaga manevră de depăşire în zona de acţiunea a indicatorului „Depăşirea interzisă” trecând peste marcajul longitudinal continuu.

El nu a adus nici o probă care să răstoarne temeinicia procesului verbal al Poliției

În dosar s-a specificat că Silviu Avram nu a propus nicio probă în dovedirea netemeiniciei reţinerii acestei fapte şi nici nu a avut obiecţiuni cu ocazia întocmirii procesului-verbal de contravenţie, semnând în acest sens, pentru ca ulterior să contureze o altă situaţie de fapt. Astfel, instanța a constatat că în cauză s-a dovedit săvârșirea de către Avram, cu vinovăție, a faptelor pentru care a fost sancționat prin procesul-verbal contestat, agentul constatator prezentând probe fără echivoc în sprijinul celor consemnate în procesul – verbal. De asemenea, s-a reținut că Silviu Avram nu a răsturnat prezumția de legalitate și temeinicie de care se bucură procesul-verbal de contravenție contestat, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 4 ianuarie 2024, Judecătoria Slatina a respins cererea formulată de Silviu Avram. Acesta a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Olt, care a reiterat că, prin depășirea vitezei legale, Avram a pus în pericol siguranța sa și a celorlalți participanți la trafic. Pericolul creat justifică pe deplin sancțiunea aplicată, fiind cunoscută împrejurarea că depășirea vitezei legale de deplasare şi depăşirea în zone unde este interzisă această manevră este una dintre , care se soldează adesea cu pagube însemnate. Faptul că în cauza de față nu s-a ajuns la cauzarea unui accident nu este de natură să diminueze pericolul potențial pe care îl prezintă o astfel de faptă, în consecință nu se impune înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

S-a mai specificat că, cum contravenția a fost constatată de un agent constatator, sarcina de a demonstra contrariul revine apelantului Silviu Avram. În această idee, Avram nu a adus nicio probă de natură a răsturna prezumția de temeinicie de care se bucură procesul-verbal de contravenție. În concluzie, cum din probele administrate nu reiese dovada contrară celor reţinute în procesul-verbal de contravenţie, iar probele depuse de IJP Olt răstoarnă prezumţia de nevinovăţie a contravenientului, considerentele deja expuse conduc la soluţia de respingere a apelului, decizie luată de Tribunalul Olt pe 7 noiembrie 2024.