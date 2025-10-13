Ce probleme are cu justiția generăleasa „Anaconda de la SRI”. Ce se întâmplă la sediul firmei Elenei Istode, care apare în dosarul lui Florian Coldea

Elena Istode, general de brigadă, a condus Direcția de Securitate Economică și divizia agenților acoperiți din SRI, fiind retrasă din funcție în ianuarie 2017, după ce în presă au apărut mai multe fotografii în care apărea alături de familia politicianului PSD, Cristian Rizea, în timpul unor vacanțe petrecute pe Coasta de Azur. S-a speculat că respectivele vacanțe nu ar fi fost plătite de Istode, ci de Rizea.

ADVERTISEMENT

Elena Istode a fost dată în judecată de asociația de proprietari

Elena Istode, supranumită „Anaconda de la SRI”, a fost trecută în rezervă printr-un decret semnat de președintele de atunci, Klaus Iohannis, și nu a fost avansată la gradul de general maior, așa cum se obișnuiește. La aproape trei ani după ce s-a pensionat, în 2020, Istode și-a înființat o firmă, SC Cocoandconsulting SRL, specializată în „activități de consultanță în afaceri și management”. În martie 2025, Istode a schimbat domeniul firmei în „activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării”.

Numele firmei SC Cocoandconsulting SRL apare în cel al dosarului lui Florian Coldea. Procurorii DNA susțin că generalul Dumitru Dumbravă, , fost coleg al lui Istode, a plătit, prin intermediul firmei sale, Wise Line Consulting, facturi pentru servicii de consultanță în valoare totală de 1.191.993 lei (aproximativ 240.000 euro) către SC Cocoandconsulting SRL, tranzacțiile fiind încheiate în perioada 2021-2024.

ADVERTISEMENT

Elena Istode figurează ca pârât într-un dosar înregistrat pe 19 decembrie 2024 la Judecătoria Sectorului 6, al cărui obiect este „obligația de a face”, în timp ce reclamant figurează Asociația de Proprietari Cortina Academy, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Ansamblul Cortina Academy este un complex rezidențial ridicat acum câțiva ani în cartierul Cotroceni, prețurile apartamentelor începând de la aproximativ 101.000 euro (plus TVA) și ajungând până la 262.000 euro (plus TVA), în funcție de numărul de camere și suprafața apartamentului, suprafețe acestora fiind de la 45,18 metri pătrați la 116,89 metri pătrați .

ADVERTISEMENT

Asociația dorește desființarea lucrărilor de la balconul Elenei Istode

Elena Istode, care deține un apartament în acest complex rezidențial, a fost chemată în instanță de asociația de proprietari pentru a desființa niște lucrări în balconul apartamentului acesteia. La primul termen din dosar, din 6 iunie 2025, s-a arătat că Elena Istode, prin avocat, a apreciat că instanţa este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză având în vedere obiectul cauzei.

ADVERTISEMENT

Instanţa s-a declarat competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză ţinând seama de obiectul cererii – obligaţia de a face şi de domiciliul pârâtei Elena Istode, situat pe raza Judecătoriei Sector 6 Bucureşti. Reclamanta, prin avocat, a estimat durata cercetării procesului la 3 luni, în timp ce Elena Istode, prin avocat, a estimat durata cercetării procesului la un termen de judecată.

În schimb, instanţa a estimat durata cercetării procesului la 6 luni, ţinând seama de împrejurările speței și de excepțiile invocate. Instanța a constatat că s-a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant și a pus în vedere reclamantei, faţă de prevederile art. 57 lit. a din Legea 196/2018, să depună la dosar hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari prin care preşedintele asociaţiei a fost mandatat să reprezinte reclamanta în justiţie în proces cu pârâta Elena Istode pentru desfiinţarea lucrărilor de la balconul apartamentului pârâtei.

ADVERTISEMENT

Firma Elenei Istode a adus câștiguri de peste două milioane lei

Instanța a prorogat discutarea excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant pentru următorul termen de judecată. Reclamanta, prin avocat, a arătat că, în prezenta cauză, pârâta Elena Istode nu este terţ faţă de asociaţia de proprietari, este membru component al asociaţiei de proprietari. Instanța a amânat judecarea cauzei și a acordat termen de judecată de la data de 10.10.2025, conform datelor din dosar consultate de FANATIK. La acestă dată, în baza Hotărârii nr. 3/27.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, s-a dispus suspendarea soluţionării acestei cauze.

Firma Elenei Istode, , este înregistrată la adresa din complexul rezidențial Cortina Academy. SC Cocoandconsulting SRL a înregistrat profituri extraordinare în anii în care a oferit servicii de consultanță firmei lui Dumitru Dumbravă. Astfel, profitul net a fost de 300.689 lei (în 2020), 621.011 lei (în 2021), 624.121 lei (în 2022) și 629.931 lei (în 2023).

În patru ani de activitate, profitul net total al firmei Elenei Istode a fost de 2.175.752 lei, adică aproximativ 450.000 euro. În 2024, când procurorii au luat în vizor firmele lui Florian Coldea și ale tuturor celor implicați în dosar, SC Cocoandconsulting SRL a bifat pentru prima oară pierdere de la înființare, aceasta fiind de 74.672 lei. În 2024, cifra de afaceri a scăzut la 34.317 lei, în timp ce, în 2023, aceasta fusese de 803.180 lei.