Ce probleme are soțul Vioricăi Dăncilă cu autoritățile fiscale. Cristinel Dăncilă a primit mai multe notificări în ultimii ani

Viorica Dăncilă, fostul premier al României în perioada ianuarie 2018-noiembrie 2019, a revenit în prim-plan după ce a participat la parada militară organizată la Beijing, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Printre invitații președintelui Chinei, Xi Jinping, s-au numărat Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Kim Jong Un, dictatorul din Coreea de Nord.

Ultima decizie de impunere pe numele lui Cristinel Dăncilă este din 23 ianuarie 2025

Dăncilă a explicat, , că nu a reprezentat statul român la respectivul eveniment, ci că a fost invitată personal de Xi Jinping. „Poate ar fi trebuit ca să vadă oficialii români, în această vizită, o oportunitate pentru a dezvolta relații cu China. Relații care ar putea aduce dezvoltare pentru România”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

În fotografiile din China nu apare soțul Vioricăi Dăncilă, Cristinel, care a lucrat timp de 12 ani ca director la OMV Petrom. Din 2021, partenerul de viață al fostului premier ocupă funcția de consilier la compania cu capital majoritar de stat Transgaz. Ultima apariție publică a soților Dăncilă s-a petrecut recent, la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu.

Numele lui Cristinel Dăncilă se află într-un anunț colectiv afișat pe 27 ianuarie 2025 de către Serviciul Economic-Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Videle, conform datelor consultate de FANATIK. Soții Dăncilă dețin un apartament de 100 metri pătrați la Videle, localitate în care Viorica Dăncilă a fost profesoară la Liceul industrial, dar și inginer la Petrom.

În dreptul numelui lui Cristinel Dăncilă apare explicația „decizie de impunere 4153 din 23.01.2025”, iar la domiciliul fiscal al contribuabilului este trecută adresa din București a familiei Dăncilă, din sectorul 6. „Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de15 zile de la data afișării anunțului”, se menționează în document.

Cristinel Dăncilă a mai primit decizii de impunere în 2023 și 2024

Și în 2024, același compartiment de Impozite și Taxe locale din cadrul Primăriei Videle a emis o decizie de impunere pe numele lui Cristinel Dăncilă, aceasta fiind datată pe 17 ianuarie 2024. La fel s-a întâmplat și în anunțul colectiv din 11 aprilie 2023, când în dreptul lui Cristinel Dăncilă este trecută explicația „decizie de impunere nr. 6037 din 9.01.2023” .

O decizie de impunere a impozitelor și taxelor locale este un act administrativ fiscal emis de organul fiscal competent (în acest caz, Primăria Videle) pentru a stabili obligațiile fiscale ale contribuabililor, fiind constituit titlu executoriu pentru colectarea acestora. În lunile ianuarie și februarie ale fiecărui an se transmit prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către contribuabilii persoane fizice şi juridice, deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport și a taxei de salubrizare.

Aceste decizii cuprind obligaţiile fiscale pentru anul în curs, conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior, și se emit în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului fiscal. Decizia se emite în urma unor verificări (documentare, inspecții fiscale) care au stabilit sau modificat baza de impozitare, precum și în alte situații prevăzute de lege, fiind transmisă contribuabilului pentru informare și plată.

Soții Dăncilă au cumpărat apartamentul din Videle în 1999

Decizia de impunere se emite atunci când organul fiscal stabilește sau modifică baza de impozitare, de exemplu, în urma unei inspecții fiscale sau a unei verificări documentare. De asemenea, se emite în alte situații prevăzute de legislația fiscală, chiar și atunci când nu s-a mai emis o decizie anterioară legată de baza de impozitare.

Decizia de impunere, împreună cu o decizie privind obligațiile de plată accesorii, , indicând sumele care trebuie plătite. Prin emiterea sa, se stabilesc sumele datorate de către contribuabil. Se mai emite în lipsa unei declaraţii fiscale, pentru a individualiza o creanţă fiscală pentru care nu s-au realizat proceduri declarative.

Conform ultimei declarații de avere a Vioricăi Dăncilă, consultată de FANATIK, completată în noiembrie 2019, când și-a încheiat mandatul de prim-ministru, soții Dăncilă dețin un teren intravilan și o casă la Predeal, un teren intravilan, unul agricol și o casă de locuit la Giurgița, în județul Dolj, precum și apartamentul din Videle, cu o suprafață de 100 metri pătrați, cumpărat de Viorica și Cristinel Dăncilă în 1999.