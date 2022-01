Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinți pentru a doua oară în urmă cu trei luni. Din acel moment, viața li s-a schimbat radical.

Actrița a recunoscut că sunt momente în care simte că nu se mai poate descurca.

Fiul cuplului se confruntă cu mici probleme de sănătate.

Ce probleme de sănătate are băiețelul Andreei și al lui Cabral. “E mai grav decât a fost la Namiko”

. Namiko și Tiago. De când au devenit părinți pentru a doua oară, viața celor doi s-a schimbat radical.

Andreea Ibacka a recunoscut că trece prin momente destul de dificile. De aproape trei luni nu se poate odihni, pentru că micuțul are colici. Ziua are ajutoare, așa că se descurcă mai ușor, în schimb noaptea are probleme destul de mari. Trebuie să stea mereu lângă copil pentru că îl alăptează.

A trecut prin această experiență și cu Namiko, dar acum lucrurile sunt puțin mai complicate.

“Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile și va fi foarte ușor.

Ei bine, nu a fost așa, Taigo a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni jumătate nu dormim. Am ajutor pe timpul zilei”, a spus vedeta în cadrul

Declarația amuzantă pe care a făcut-o Cabral despre fiul său

Cabral și-a ținut mereu la curent fanii cu tot ce se întâmplă în familia sa. După ce a postat în urmă cu aproape trei luni primele vedeta a dezvăluit ce descoperire a făcut.

Acesta a publicat o imagine în care își ține fiul în brațe, în timp ce micuțul privește insistent spre un monitor pe care prezentatorul juca un joc.

“Fortnite? Stai că mă bag și eu, dă-mi invite! Fierți pe gaming! Fierți!”, a scris prezentatorul în numele fiului său, în dreptul fotografiei pe care a postat-o pe pagina de Facebook pe care i-a făcut-o copilului.