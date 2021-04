După Cornelia Catanga, un alt nume uriaș din muzica lăutărească, Nelu Ploieșteanu, a murit vineri, 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Internat cu Covid-19 la mijlocul lunii trecute, artistul se confrunta și cu alte afecțiuni.

În martie, celebrul cântăreț de muzică lăutărească a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2. La scurt timp a început să se simtă foarte rău și a ajuns de urgență la spital, unde i-au fost făcute investigații suplimentare.

Din păcate, starea i s-a agravat treptat, a ajuns la terapie intensivă, iar în a doua zi a lunii aprilie a pierdut lupta cu boala nemiloasă.

Ce probleme de sănătate avea Nelu Ploieșteanu înainte de infectarea cu Covid-19

În vârstă de 70 de ani, Nelu Ploieșteanu se lupta de mai multă vreme cu probleme de sănătate. În 2018 a suferit o pneumonie puternică, după decesul fiului său, atunci când a ajuns din nou pe mâna medicilor.

“Nu am mai mâncat şi am ajuns la spital. Am fost o lună internat, dar acum sunt bine, conduc, nu mai am probleme. Eram epuizat, aveam mușchii atrofiaţi și am primit un tratament cu vitamine”, declara Ploieșteanu, la sfârșitul lui 2018, într-o emisiune TV.

Pe 18 martie 2021, artistul a ajuns de urgenţă la Spitalul Floreasca, în urma infectării cu coronavirus, fiind dus direct la Terapie Intensivă şi intubat. La acea dată, exclusiv pentru FANATIK, Mara Bănică dezvăluia faptul că starea lui Nelu Ploieșteanu este extrem gravă, plămânii săi fiind deja extrem de afectați.

”Marți a venit de la spital acasă, iar miercuri a ajuns în nou pe mâna medicilor. Este la Terapie Intensivă, cu saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Starea lui este destul de gravă, pentru că are afecțiuni la plămâni, pneumonie, tuse tabacică”, a declarat Mara.

Covid-19, suprapus peste alte boli ale artistului

Decesul lui Nelu Ploieșteanu a survenit după un cumul de mai multe boli. Pe lângă nemilosul SARS-CoV-2 cu care era infectat, marele cântăreț de muzică lăutărească suferea și de alte afecțiuni.

”Prin bolile vechi, fibroză pulmonară, întărirea țesutului dintr-un fost impact, a venit cu starea aparatului pulmonar rea. Peste asta s-a suprapus COVID-ul, întârziat ca acțiune prin plecarea lui de la spital. Situația este fără îmbunătățiri, gravă, dar se luptă ca să fie ținut în stare de plutire”, a spus Florin Condurățeanu, în martie, la Antena Stars.

