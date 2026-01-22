Ce probleme defensive are Dinamo Zagreb, de care FCSB poate profita în Europa League. Cum arată raportul Wyscout al croaților

ADVERTISEMENT

Campioana României, FCSB, joacă joi un meci crucial în Europa League. Roș-albaștrii vor da piept în Croația cu Dinamo Zagreb și au neapărată nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne cu șanse la calificarea în fazele superioare ale competiției. Se anunță un duel de foc. Echipa antrenată de Elias Charalambous își va măsura forțele cu un adversar puternic, care se bazează în special pe forța ofensivă.

Dinamo Zagreb – FCSB, meci crucial pentru campioana României

FCSB a avut până acum parte de un mix de rezultate dezamăgitoare și impresionante în Europa League. În luna decembrie, campioana României a reușit marea surpriză și a învins-o pe Feyenoord, una dintre echipele de mare tradiție ale Olandei, deși a fost condusă cu 0-2. Acel rezultat i-a păstrat practic pe roș-albaștri în cursa pentru calificarea la baraj.

, o echipă cu pedigree european, care an de an obține rezultate importante în cupele continentale. FCSB trebuie să se întoarcă la București cu măcar un punct pentru a mai avea, matematic, șanse la calificarea în fazele superioare.

Misiune complicată pentru FCSB în Croația. Detalii despre stilul de joc al celor de la Dinamo Zagreb

FANATIK a consultat raportul Wyscout al ultimelor 10 meciuri jucate de Dinamo Zagreb. Pot fi observate detalii extrem de interesante legate de stilul de joc al echipei din Croația, care are o forță ofensivă uriașă, dar și probleme importante în faza defensivă.

Chiar și în momentele dificile, chiar și împotriva unor adversari net superiori ca valoare, croații nu renunță la atac. Ies la construcție și își asumă riscuri. Această abordare explică perfect parcursul din ultimele zece meciuri.

Ultimele 10 meciuri oficiale ale celor de la Dinamo Zagreb

6 noiembrie 2025 – Dinamo Zagreb – Celta de Vigo 0-3 – Europa League

9 noiembrie 2025 – Istra 1961 – Dinamo Zagreb 2-1 – Campionat

22 noiembrie 2025 – Dinamo Zagreb – Varaždin 3-1 – Campionat

27 noiembrie 2025 – Lille – Dinamo Zagreb 4-0 – Europa League

1 decembrie 2025 – Gorica – Dinamo Zagreb 0-2 – Campionat

6 decembrie 2025 – Dinamo Zagreb – Hajduk Split 1-1 – Campionat

11 decembrie 2025 – Dinamo Zagreb – Real Betis 1-3 – Europa League

14 decembrie 2025 – Slaven Belupo – Dinamo Zagreb 2-5 – Campionat

20 decembrie 2025 – Dinamo Zagreb – Lokomotiva Zagreb 2-0 – Campionat

Cum joacă Dinamo Zagreb. Raportul Wysocut arată o echipă extrem de ofensivă

Stilul de joc al lui Dinamo este centrat pe posesie activă și progresie rapidă. Fundașii centrali sunt implicați constant în construcție, iar mingea circulă repede între linii, cu scopul clar de a ajunge cât mai rapid în jumătatea adversă. Echipa nu abuzează de mingi lungi, dar nici nu este rigidă. Când presiunea adversă este mare, Dinamo acceptă jocul simplu, mai ales cu pase directe către atacanții puternici fizic, capabili să câștige dueluri.

Sistemul preferat rămâne 4-3-3, care scoate cel mai bine în evidență calitatea jucătorilor ofensivi. În această așezare, extremele au libertate mare de mișcare, intră des în interior, iar fundașii laterali urcă agresiv pentru a crea superioritate pe benzi. Problema apare în momentul pierderii mingii. Tranziția defensivă este adesea lentă, iar spațiile dintre mijloc și apărare devin ușor de exploatat pentru adversari.

În faza ofensivă, Dinamo este o echipă extrem de periculoasă și imprevizibilă. Nu depinde de un singur om. Golurile vin din mai multe zone ale terenului.

În centrul jocului ofensiv se află Miha Zajc, veriga dintre mijloc și atac. Zajc este jucătorul care dictează ritmul meciului pentru echipa din Zagreb. Are capacitatea de a accelera construcția, de a pasa între linii și de a crea situații clare pentru colegii săi. Are nu mai puțin de 5 pase de gol în ultimele 10 partide. Seamănă la stil, într-o oarecare măsură, cu Darius Olaru, căpitanul de la FCSB.

Cele mai interesante statistici din ultimele 10 meciuri jucate de Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb are o posesie medie de 51,3% în ultimele 10 meciuri

Precizia paselor este de 83,9%

În sistemul 4-3-3, Dinamo a produs un xG total de 8,49 , dar a marcat doar 5 goluri.

În același sistem, xGA-ul este 3,33 , semn că defensiva a permis ocazii clare

Procentul de pase lungi din total este de 9,56%

Ritmul mediu al meciurilor este de 16,9 acțiuni pe minut

Acuratețea paselor în treimea finală este de 65%

Doar 40% dintre șuturi au fost cadrate în ultimele 10 meciuri.

Echipa a avut în medie 16,95 șuturi pe meci

Dinamo a permis adversarilor peste 10 șuturi pe meci

Numărul mediu de recuperări în jumătatea adversă este sub 20 pe meci.

Dinamo câștigă aproximativ 58% dintre duelurile totale.

Procentul duelurilor aeriene câștigate este de aproximativ 55%.

Care sunt jucătorii cheie din echipa celor de la Dinamo Zagreb. Cine îi va pune probleme campioanei României

Atacul lui Dinamo funcționează mai degrabă prin rotație. Bakrar și Beljo sunt oamenii de gol. Bakrar este mai mobil, atacă spațiile și apare des în zone periculoase, în timp ce Beljo joacă mai mult cu spatele la poartă, folosindu-și forța fizică și jocul aerian.

Linia de mijloc este una tehnică, dar foarte vulnerabilă. Josip Mišić este jucătorul care aduce echilibru. Pasează sigur, recuperează mingi și citește bine jocul, însă de multe ori este lăsat singur. Zajc și Ljubičić urcă mult, iar această abordare ofensivă expune zona centrală. De aici vin și cele mai multe goluri încasate de croați.

Apărarea lui Dinamo este eficientă atunci când jocul se desfășoară pozițional, dar devine fragilă pe spații largi. McKenna și Sergi Domínguez sunt fundași buni cu mingea la picior, au procentaje mari la pase și sunt implicați în construcție, însă nu excelează la capitolul viteză. Toate aceste aspecte se reflectă clar în cifrele ultimelor zece meciuri. Dinamo marchează mult, dar primește aproape la fel de multe goluri.

Dinamo Zagreb are un lot mai bine cotat față de FCSB. Care sunt cei mai valoroși jucători

Dinamo Zagreb are un lot estimat la 61 de milioane de euro, în timp ce FCSB este evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro. Cei mai valoroși jucători ai echipei din Croația sunt Ismaël Bennacer, cotat la 9 milioane de euro, dar accidentat, Scott McKenna, Sandro Kulenović, Dion Beljo, evaluat la 4 milioane de euro, și Raúl Torrente, cotat la 3,5 milioane de euro.