Sport

Ce profit are pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile din grupe de la Cupa Mondială. Suma este surprinzătoare

Pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile de la Cupa Mondială a încheiat și el faza grupelor. Cum a evoluat profitul său după 72 de meciuri pe care a mizat.
Adrian Baciu
29.06.2026 | 12:00
Ce profit are pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile din grupe de la Cupa Mondiala Suma este surprinzatoare
SPECIAL FANATIK
Profitul acumulat de pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile jucate în grupe la Cupa Mondială. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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Odată cu meciurile din Grupa J s-a încheiat faza grupelor la Cupa Mondială. Au fost peste 200 de goluri, meciuri spectaculoase, scoruri mari, surprize, dar și multe remize. Pariorul care și-a început și el aventura cu 100 de dolari pariați pe egal la toate meciurile turneului a mers mai departe. Ce profit are după 72 de partide pe care a mizat.

Ce s-a întâmplat cu pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile jucate în grupe la Cupa Mondială

Iordania vs Argentina (1-3) și Algeria vs Austria (3-3) au fost ultimele două meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada. Pariorul care a început să mizeze 100 de dolari pe ”x” la fiecare meci al turneului, încă de pe 11 iunie, și-a continuat aventura și el.

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După 40 de partide, am văzut cum acesta avea 3.053 de dolari americani profit. Până la 72 de meciuri, suma aceasta a intrat pe o pantă ușor descendentă. Între meciul 41 și meciuri 57, din 17 meciuri jucate la Cupa Mondială, s-a înregistrat o singură remiză. Acest lucru i-a redus considerabil din profitul acumulat.

Chiar și așa, ceea ce a ”cules” curajosul parior în primele meciuri de la turneul final i-a asigurat menținerea pe plus la capitolul profit. A pierdut, de la 3.053 de dolari, undeva la 855 de dolari, ajungând să aibă la câștiguri, înainte de startul fazei șaisprezecimilor de la Cupa Mondială, suma de 2.198 de dolari. Cel mai probabil, el nu se va opri aici cu mizatul pe ”x”.

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Ce câștig i-a adus acestui parior egalul surprinzător dintre Anglia și Ghana

La astfel de pariuri riscante, orice egal nescontat înseamnă un profit uriaș. În prima fază a turneului, egalul-șoc dintre Spania și Capul Verde i-a adus dintr-o lovitură ”eroului” nostru suma de 1.300 de dolari. A mai dat lovituri importante la Ecuador – Curacao (0-0) – 825 de dolari și la Portugalia – Republica Democrată Congo (1-1) – 425 de dolari.

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Finalul fazei grupelor a însemnat o secetă majoră. De la meciul 48 la meciul 57, pariorul care mizează pe egal a raportat pierderi de 1.000 de dolari. Înainte de această serie de ”12”, el a primit un imbold de la Anglia – Ghana (0-0). Adică o sumă de 625 de dolari. Ultimele zile din faza grupelor i-au mai adus, pe ici, pe colo, câteva ”verzi”. A luat 225 dolari la Capul Verde – Arabia Saudită (0-0), 260 de dolari la Columbia – Portugalia (0-0) și 240 de dolari la Japonia – Suedia (1-1).

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Cum au început șaisprezecimile pentru pariorul care mizează pe egal la Cupa Mondială 2026

Duminică, la ora României 22.00, pe SoFi Stadium din Los Angeles, a debutat faza șaisprezecimilor de finală de la Cupa Mondială. A fost un Africa de Sud – Canada decis în prelungirile părții secunde. Din păcate, pentru pariorul nostru, acest lucru a însemnat pierderea a 100 de dolari. În minutul 92, el avea în conturi încă aproximativ 300 de dolari. A venit însă golul lui Stephen Eustaquio și totul s-a năruit.

Nu este însă nimic pierdut pentru curajosul parior. Numai din faza șaisprezecimilor de finală de la Campionatul Mondial 2026 mai sunt încă 15 partide. Multe sunt echilibrate și cu potențial uriaș de egal. Iată lista completă:

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  • 28 iunie Africa de Sud – Canada (încheiat 0-1)
  • 29 iunie Brazilia – Japonia
  • 29 iunie Germania – Paraguay
  • 29 iunie Olanda – Maroc
  • 30 iunie Coasta de Fildeș – Norvegia
  • 30 iunie Franța – Suedia
  • 30 iunie Mexic – Ecuador
  • 1 iulie Anglia – RD Congo
  • 1 iulie Belgia – Senegal
  • 1 iulie Statele Unite – Bosnia și Herțegovina
  • 2 iulie Spania – Austria
  • 2 iulie Portugalia – Croația
  • 2 iulie Elveția – Algeria
  • 3 iulie Australia – Egipt
  • 3 iulie Argentina – Capul Verde
  • 3 iulie Columbia – Ghana
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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