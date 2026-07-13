Ce profit fabulos fac oltenii. Craiova ar putea vinde pe 7.000.000 de euro și să dea lovitura pe piața transferurilor

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Eventul reușit în sezonul precedent a fost susținut și cu succesul din Supercupa României, iar jucătorii de la Universitatea Craiova au intrat pe radarele echipelor europene. Au început să apară oferte de transfer, iar ”alb-albaștrii” pot face profit.

Transferul care ar putea aduce un profit fantastic pentru Universitatea Craiova

Considerat de mulți cel mai bun jucător al Universității Craiova în sezonul trecut, Anzor Mekvabishvili (25 de ani) și-a continuat evoluțiile excelente și în . Georgianul a dat pasa de gol pentru Steven Nsimba și a transformat lovitura de departajare care a adus trofeul în Bănie.

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În ultima perioadă s-a scris despre faptul că oltenii ar fi primit o ofertă de 3.000.000 de euro de la Toulouse pentru internaționalul gruzin, însă Ilie Dumitrescu este de părere că suma este prea mică și Mihai Rotaru ar putea obține mai mulți bani.

”Mie mi se pare o sumă mică (n.r. – 3 milioane de euro). E jucător de națională, a fost printre cei mai buni de la Craiova. Poate nu e momentul să plece, iar de asta nici Rotaru nu-l lasă să plece. 5-6-7 milioane de euro, poate și mai mult cred că ar putea să ia. E un asset (n.r. – activ, bun de preț) important”, a declarat Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

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”Anzor nu e orice jucător, e unul care joacă în naționala Georgiei, care în momentul de față e o națională bună în Europa și care e cotată bine. El chiar joacă titular și o face bine”, a spus și Florin Prunea.

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Ce profit va scoate Universitatea Craiova de pe urma jucătorului

După , Anzor Mekvabishvili a intrat în atenția mai multor cluburi din întreaga lume. Primii care au făcut o ofertă au fost americanii de la Chicago Fire.

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Oficialii grupării din MLS au pus pe masă 2,2 milioane de euro pentru achiziționarea mijlocașului georgian, dar acționarul majoritar Mihai Rotaru a refuzat din start, considerând suma mult prea mică.

Acum, francezii de la Toulouse au ridicat miza și au făcut o ofertă de 3.000.000 de euro. Deși Universitatea Craiova ar face un profit considerabil, după ce l-a adus pe Anzor de la Dinamo Tbilisi la începutul anului 2024 pentru doar 750.000 de euro, conducerea nu pare dispusă să accepte nici această sumă.

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Ce a spus Anzor Mekvabishvili despre o plecare de la Craiova

Imediat după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României, Anzor Mekvabishvili a fost chestionat pe tema unui posibil transfer. Mijlocașul gruzin nu a vrut să intre prea mult în detalii, dar a dezvăluit că a discutat pe acest subiect cu oamenii din conducere.

”(n.r. S-a tot spus că ai oferte, cum comentezi acest aspect?) Nu cred că este momentul să vorbim acum despre asta. Am avut deja discuții cu clubul despre acest subiect. Toată lumea vrea să joace în ligi mai puternice, dar eu sunt conectat aici”, a afirmat fotbalistul.