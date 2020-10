Joi, 8 octombrie, este ziua adevărului pentru fotbalul românesc la nivel de echipă naţională. „Tricolorii” lui Mirel Rădoi vor juca la Reykjavik, cu porţile închise, un meci crucial, barajul cu Islanda, care să ofere învingătoarei posibilitatea de a merge apoi în finala pentru un loc la turneul final al EURO 2020 cu echipa care va câştiga din partida Bulgaria – Ungaria.

Dacă va fi cu happy-end, ceea ce ne dorim cu toţii, atunci România ar urma să joace tot în deplasare, fie la Sofia, fie la Budapesta, meciul decisiv pentru EURO, competiţie la care ţara noastră este una dintre gazde, la Bucureşti urmând să aibă loc partide din cadrul grupei C.

Este un test de foc la Reykjavik, chiar dacă mergem undeva aproape de polul frigului, pentru că întâlnim o naţională care nu mai este de mult de pescari şi care a ajuns şi la EURO 2016 şi la CM 2018. Acum pare a fi puţin pe o pantă descendentă, dovadă că nu a prins loc de calificare directă la EURO 2020.

Ce program au stranierii înainte de barajul cu Islanda. Au revenit la lot Răzvan Marin, Alex Mitriţă şi Claudiu Keşeru

Mirel Rădoi a apelat, ca de obicei, şi la mai mulţi jucători români care evoluează în campionate din străinătate. Noutăţile sunt reapariţiile lui Răzvan Marin, Alex Mitriţă şi Claudiu Keşeru, care au lipsit din diverse motive la primele două meciuri din septembrie din grupa de Liga Naţiunilor.

FANATIK.RO încearcă să vă ofere pulsul evoluţiilor din ultima etapă în care au fost implicaţi stranierii noştri în acest weekend, pentru a ne face astfel o părere asupra formei în care se află aceştia. Desigur, cel mai important lucru rămâne forma în care se vor afla la ora meciului de la Reykjavik.

Portari sunt Ciprian Tătăruşanu şi Florin Niţă. Al treilea este David Lazar de la Astra, din campionatul nostru. Aici e un capitol delicat, pentru că atât Tătă cât şi Niţă nu sunt decât rezerve la echipele lor de club. Tătăruşanu s-a aflat pe bancă la epicul duel al rossonerilor din Europa League cu Rio Ave şi acceaşi soartă va avea şi acum în Serie A la partida cu Speczia de duminică. Florin Niţă e rezerva lui Heca şi aşa e anunţat şi pentru partida cu Jablonec de sâmbătă, 3 octombrie.

Hanca a marcat din penalty şi a ratat altul

În apărare, stranierii sunt Sergiu Hanca, Vlad Chiricheş, Dragoş Grigore, Alin Toşca şi Ionuţ Nedelcearu. Hanca e om de bază în Polonia, la Cracovia. A jucat la Wroclaw vineri, echipa sa fiind învinsă cu 3-1. El a marcat golul din penalty, dar în minutul 84 a ratat o altă lovitură de pedeapsă.

Vlad Chiricheş e anunţat titular la Sassuolo – Crotone sâmbătă. Dragoş Grigore nu lipseşte un minut din prima echipă la Ludogoreţ, care însă nu va juca duminică, 4 octombrie partida din deplasare cu Arda, meciul fiind amânat din motive de securitate.

Maxim, încă o dată salvator pentru Şumudică

Alin Toşca nu joacă fundaş stânga la Gaziantep, ci în centru, Şumudică folosind la egalul acasă cu Trabzonspor cinci jucători pe fund. A fost înlocuit în minutul 84, dar e prezenţă constantă în teren. Ionuţ Nedelcearu a jucat foarte slab în meciul de la Sankt Petersburg, 0-6 cu Zenit, dar e dat în continuare titular la meciul de sâmbătă, acasă, derbyul ultimelor clasate, cu Rotor Volgograd.

În compartimentul median, stranierii convocaţi sunt Alexandru Creţu, Alex Maxim, Răzvan Marin, Nicuşor Stanciu, Alex Mitriţă şi Ianis Hagi. Creţu e titular la Maribor Branik, în Slovenia şi duminică seară are meciul cu fosta sa echipă, Olimpia Ljubljana. Alex Maxim a fost din nou providenţial pentru Şumudică, el aducând, din penalty, egalarea în minutul 90+2 în Gaziantepspor .- Trabzonspor.

Probleme pentru George Puşcaş la Reading

Răzvan Marin pare a găsi locul potrivit la Cagliari, dar are un meci infernal duminică, la prânz, la Bergamo, cu maşina de goluri Atalanta. Nicuşor Stanciu trebuie să treacă peste şocul ratării prezenţei Slaviei Praga în grupele Champions League şi duminică are meci de campionat la Ostrava. Alex Mitriţă e în formă la New York City. A dat două goluri cu Cincinnati şi acum va juca duminică la Miami, cu Inter-ul lui David Beckham. În fine, Ianis Hagi a dat o pasă de gol în calificarea lui Glasgow Rangers în grupele Europa League şi e anunţat titular dumincă, la meciul cu Ross County.

În atac de afară nu vin decât Claudiu Keşeru de la Ludogoreţ, care are meciul amânat, şi George Puşcaş de la Reading, liga a doua engleză, care sâmbătă are meci foarte greu acasă cu candidata la promovare Watford. Problema e că în aceste prime trei etape, Puşcaş a fost doar rezerva portughezului Lucas Joao, care a marcat meci de meci. Puşcaş a strâns doar 17 minute până acum.