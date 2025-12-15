Ce promisiune i-a făcut Boloni mamei sale când a plecat în Franța: ”Te-am pierdut, te-am pierdut”

ADVERTISEMENT

La 41 de ani pleca peste hotare pentru a antrena echipa AS Nancy Lorraine. Ce promisiune i-a făcut Ladislau Boloni mamei sale, în anul 1994, când a ajuns în Franța, unde și-a început cariera de antrenor. Nu va uita niciodată acest lucru.

Ladislau Boloni și angajamentul față de mama sa

Ladislau Boloni are numai cuvinte de laudă pentru figura maternă. Ilona Boloni a împlinit pe 13 septembrie frumoasa vârstă de 101 ani, fiind aniversată de cei dragi. Femeia locuiește în localitatea Hernad din Ungaria.

Aceasta se găsește la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de Budapesta. Mama celebrului nu este singură, ci alături de fiul său cel mare, Istvan Boloni (76 de ani). Fostul jucător de fotbal este stabilit în Franța.

Când a luat această decizie de a pleca din România a fost nevoit să-și ia un mare angajament față de mama sa. Femeia care și-a crescut copiii cu o mare tărie de caracter, după moartea soțului, a reacționat când fiul cel mic a ajuns în străinătate.

„Mama a fost foarte supărată când am plecat din țară, în Occident, mai ales în Franța, pentru că nu îi plăcea Franța. Și mai tot timpul spunea: «Te-am pierdut, te-am pierdut!». Iar eu i-am promis: «Nu-ți face griji, că o să cumpăr o casă aici, lângă tine».

Ceea ce am făcut, slavă Domnului, și ea este prezentă acum. Și acum ne ceartă pe mine și pe fratele meu. Dar mai tot timpul îmi face mâncare, pe care o pun la congelator. Apoi, o scot când vreau să mănânc…”, a explicat Ladislau Boloni, conform .

Ladislau Boloni, aprecieri pentru mama sa

Mama celebrului antrenor român este o persoană care a trecut prin multe greutăți. Ilona Boloni a lucrat la Cooperativa din Târnăveni, acolo unde confecționa mingi de cauciuc pentru fotbal. O perioadă bună a avut grijă de socrul său bolnav.

A dat dovadă de putere și a fost considerată un model demn de urmat pentru fiul său mai mic. Ladislau Boloni are numai aprecieri pentru figura maternă alături de care are un ritual de fiecare dată când se revăd.

Se întinde pe canapea, cu picioarele în poala acesteia. Femeia îi face masaj la tălpi până când fostul fotbalist adoarme. Se bucură din plin de acest lucru, recent dezvăluind și .

„Pentru mine maică-mea este o leoaică. În ceea ce privește copiii, frate-miu și cu mine. Deci ea într-adevăr și-a sacrificat viața pentru reușita copiilor. Și eu așa cred, sigur, cu mulțumirile noastre, că a reușit pariul ei.

Copiii ei trebuia să obțină o diplomă, pentru a avea o viață mai bună, mai liniștită. Frate-miu e medic, eu am terminat Medicina”, a completat Ladislau Boloni, mai arată sursa menționată mai devreme.