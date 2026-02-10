Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal

ADVERTISEMENT

Leo Messi este un familist convins, având o legătură solidă cu soția sa. Iată ce promisiune i-a făcut jucătorul de origine argentiniană femeii pe care o cunoaște încă din copilărie. Antonela Roccuzzo va fi extrem de fericită.

Leo Messi și angajamentul față de partenera sa, Antonela

E pe cai mari în carieră, evoluând la multe cluburi, dar pune pe primul loc și persoanele dragi. Acest aspect a fost scos în evidență de o publicație internațională care a făcut o dezvăluire uimitoare despre Leo Messi.

Fotbalistul , dar asta nu înseamnă că iubirea lor s-a stins. Îi poartă un respect imens care se traduce printr-un angajament puternic pe care și l-a luat în urmă cu ceva vreme.

Potrivit , starul i-a promis soției sale că se va întoarce într-o țară foarte dragă lor. E un loc unde a ajuns la doar 13 ani și unde a evoluat ca și jucător o vreme îndelungată. Antonela Roccuzzo i-a cerut acest lucru și nu a stat pe gânduri.

Mai exact, Leo Messi se va întoarce să locuiască în Barcelona odată ce își va încheia cariera de fotbalist profesionist. Au multe amintiri frumoase legat de acest oraș superb în care au stat până în 2021, înainte de plecarea în SUA.

„Dacă ar fi după noi, chiar mâine ne-am întoarce să trăim în Barcelona. Copiii, soția și cu mine, tuturor ne e dor foarte tare de Barcelona. Avem prieteni acolo, am lăsat multe lucruri acolo. Copiii mei sunt catalani.

Am trăit în Barcelona toată viața și mă simt ca și cum aș fi de acolo, îmi lipsește mult. Niciodată nu știi unde te duce viața, dar intenția noastră este să trăim acolo pentru că este casa noastră”, a spus la un moment dat Leo Messi, conform .

Cum s-a acomodat familia lui Leo Messi în Miami

Soția lui Leo Messi s-a acomodat în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește de ani buni împreună cu familia sa. Antonela Roccuzzo a avut o temere imensă când fotbalistul argentinian a semnat cu Inter Miami.

În cele din urmă aceasta a fost primită cu multă căldură. Femeia a subliniat că cei trei băieți pe care-i are cu renumitul sportiv, care , sunt fericiți în acest climat.

„Ce îmi place cel mai mult la Miami este clima, peisajele, dar și oamenii. Toate acestea te fac să simți că trăiești într-o vară continuă. Cea mai mare surpriză pentru noi a fost primirea călduroasă de care am avut parte când am ajuns.

Știam că va fi ceva special, dar ne-a depășit toate așteptările. De fapt, a fost foarte ușor (n.r. să ne adaptăm la viața din Miami), și suntem cu toții fericiți de asta.

Ne temeam că poate copiilor n-o să le placă aici sau n-o să se adapteze, dar din prima zi s-au adaptat foarte bine”, a spus frumoasa șatenă, într-un interviu acordat în urmă cu un an și jumătate, pentru .