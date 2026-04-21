Ce promisiune i-a făcut Mihai Stoica lui Mustață după ce Rădoi a plecat. El este antrenorul care n-are ce căuta la FCSB

FCSB este în căutarea unui nou antrenor, asta după ce Mirel Rădoi a acceptat propunerea venită de la Gazianteă și pleacă în Turcia pentru a începe acest proiect.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 22:05
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a vorbit despre situația de la FCSB. Foto: Fanatik
Mihai Stoica, oficialul formației FCSB, a dezvăluit că a discutat cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, și i-a promis acestuia că nu-l va aduce la echipă pe Marius Șumudică, antrenor care în trecut a făcut declarații acide la adresa grupării patronate de Gigi Becali.

Marius Șumudică nu va veni la FCSB. Anunțul făcut de Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a primit interzis la FCSB după ce formația bucureșteană a rămas fără antrenor în urma plecării lui Mirel Rădoi. Mihai Stoica a recunoscut că el se opune aducerii fostului tehnician de la Rapid, asta tocmai din prisma rivalității dintre echipe și în ciuda faptului că îl consideră un antrenor de valoare pe Șumudică.

„Este exclus ca Marius Șumudică să vină, nu contest valoarea lui ca antrenor, cred că știe fotbal și poate să facă performanțe, dar nu are cum să vină la noi pentru că eu înainte de a fi conducător de club sunt stelist de mic. Cei care au avut conflicte cu suporterii noștri nu vor călca niciodată la noi cât sunt eu și am o oarecare putere de decizie. Deci este exclus. În orice caz ăsta e lucru cert. În momentul în care l-am anunțat pe liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, i-am spus că atât pot să-i promit, că Șumudică nu va veni la noi”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Elias Charalambous, dorit înapoi la FCSB

Prima variantă la care cei de la FCSB s-au gândit a fost Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia de la echipă la finalul sezonului regulat. Cipriotul este în continuare fără angajament și a fost contactat de Mihai Stoica pentru a reveni la gruparea bucureșteană, însă momentan nu a dat niciun răspuns.

Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Digi24.ro
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”

„L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut”, a spus Mihai Stoica pentru FANATIK.

FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Digisport.ro
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
FC Argeș – U Cluj 1-1, live video în semifinalele Cupei României Betano....
Fanatik
FC Argeș – U Cluj 1-1, live video în semifinalele Cupei României Betano. Golul lui Mendy duce meciul în prelungiri
Bogdan Voina, unul dintre favoriţii pentru preşedinţia FRH: „Este ca o finală de...
Fanatik
Bogdan Voina, unul dintre favoriţii pentru preşedinţia FRH: „Este ca o finală de Mondial!”. Ce spune de alianţa cu Din din 2022 + planul de redresare a handbalului românesc
Gala RXF Next Fighter 29 Live Video. Stelian Ogică – Cristi Bud, în...
Fanatik
Gala RXF Next Fighter 29 Live Video. Stelian Ogică – Cristi Bud, în main-eventul serii. Încăierare generală între spectatori. Update foto
Parteneri
L-a auzit pe Gigi Becali și s-a revoltat în direct: 'Îmi venea să...
iamsport.ro
L-a auzit pe Gigi Becali și s-a revoltat în direct: 'Îmi venea să sparg televizorul, mi-a fost o scârbă teribilă! Nu are Hristos, nu are mamă, nu are tată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!