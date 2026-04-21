Ce promisiune i-a făcut Mihai Stoica lui Mustață după ce Rădoi a plecat. El este antrenorul care n-are ce căuta la FCSB

Mihai Stoica, , a dezvăluit că a discutat cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, și i-a promis acestuia că nu-l va aduce la echipă pe Marius Șumudică, antrenor care în trecut a făcut declarații acide la adresa grupării patronate de Gigi Becali.

Marius Șumudică nu va veni la FCSB. Anunțul făcut de Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a primit interzis la FCSB după ce formația bucureșteană a rămas fără antrenor în urma plecării lui Mirel Rădoi. Mihai Stoica a recunoscut că el se opune aducerii fostului tehnician de la Rapid, asta tocmai din prisma rivalității dintre echipe și în ciuda faptului că îl consideră un antrenor de valoare pe Șumudică.

„Este exclus ca Marius Șumudică să vină, nu contest valoarea lui ca antrenor, cred că știe fotbal și poate să facă performanțe, dar nu are cum să vină la noi pentru că eu înainte de a fi conducător de club sunt stelist de mic. Cei care au avut conflicte cu suporterii noștri nu vor călca niciodată la noi cât sunt eu și am o oarecare putere de decizie. Deci este exclus. În orice caz ăsta e lucru cert. În momentul în care l-am anunțat pe liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, i-am spus că atât pot să-i promit, că Șumudică nu va veni la noi”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Elias Charalambous, dorit înapoi la FCSB

s-au gândit a fost Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia de la echipă la finalul sezonului regulat. Cipriotul este în continuare fără angajament și a fost contactat de Mihai Stoica pentru a reveni la gruparea bucureșteană, însă momentan nu a dat niciun răspuns.

„L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut”, a spus Mihai Stoica pentru FANATIK.