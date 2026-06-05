Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii iubiți de milioane de români

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Mariana Bitang și Octavian Bellu au reușit performanțe uriașe prin intermediul sportivelor pe care le-au îndrumat ani la rând. Au muncit enorm și au adunat proprietăți importante. Iată cum arată vila în care locuiesc cei mai titrați antrenori din lume.

Mariana Bitang și Octavian Bellu, locuință cu o formă neobișnuită

Sunt un cuplu în lumea sportului românesc, dar și în afara sălii de antrenament. Mulți se întreabă , considerată „doamna de aur” a gimnasticii. Partenera de viață a lui Octavian Bellu este o persoană discretă care nu apare foarte des în spațiul public. Ultima oară a fost văzută la nunta fiului din primul mariaj.

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De asemenea, este la rândul său rezervat. Cei doi preferă să stea departe de lumina reflectoarelor ocupându-și timpul cu activitățile casnice sau alte îndeletniciri. Cel mai titrat cuplu de antrenori din lume locuiește într-o vilă superbă din București. Aceasta se află în cartierul Tei și a fost ridicată în anul 2003.

Construcția casei a început înainte ca povestea lor de dragoste să fie făcută publică. Patrimoniul este unul comun, imobilul având o formă ieșită din comun. Clădirea modernă cu regim de înălțime P+2 (parter și două etaje) are un design geometric, cu linii drepte și suprafețe vitrate verticale. Totodată, are mai multe balcoane deschide la etajele superioare, ultimul putând fi folosit ca o terasă de vară.

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De asemenea, are o culoare neobișnuită de un verde-praz, în timp ce suprafața totală atinge 221 de metri pătrați, conform . În plus, la nivelul intrării în vila deținută de Mariana Bitang și Octavian Bellu apare o copertină semicirculară de culoare închisă. Aceasta este amplasată deasupra accesului principal pentru a conferi umbră.

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Cei mai titrați antrenori din lume au optat pentru un gard metalic alb care înconjoară proprietatea. În aceeași notă, curtea vilei este una plină de vegetație, având arbori care acoperă parțial fațada. Acești arbuști contribuie la un aspect intim al locuinței. Vila a apărut pentru prima oară în declarațiile de avere ale celor doi în vremea în care erau consilieri prezidențiali.

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Proprietățile deținute de Mariana Bitang și Octavian Bellu

Clădirea din cartierul bucureștean Tei nu este singura proprietate pe care o au în comun antrenorii Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cuplul mai deține un teren în Constanța, cu o suprafață de 511,30 metri pătrați. Tot în acest județ mai au un alt lot de pământ, de această dată cu o suprafață totală de 746 de metri pătrați.

În declarația de avere mai apare și un teren de 1.135 de metri pătrați în comuna Sărulești din județul Călărași. Localitatea se găsește în nord-vestul regiunii, pe malul stâng al râului Mostiștea. Cei doi aveau de gând la un moment dat să ridice o casă de vacanță, însă nu se știe dacă și-au dus la bun sfârșit planurile.

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În aceeași notă, în urmă cu mai bine de deceniu se vehicula că au inclusiv economii și investiții semnificative. În perioada în care activau ca și consilieri prezidențiali s-a aflat că Mariana Bitang avea depozite bancare importante, în timp ce soțul său, Octavian Bellu, deținea investiții și alte active financiare.

De asemenea, în jurul anului 2014, erau indicate și mai multe investiții în titluri de stat. Acestea s-ar fi ridicat la valoarea de peste 4 milioane de lei cumulat (echivalentul a aproximativ 900.000 de euro la cursul de atunci).