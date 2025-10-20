Sport

Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct

David Popovici a primit o propunere cu ani în urmă pe care mulți nu ar fi refuzat-o. Sportivul român însă nu a stat prea mult pe gânduri și s-a arătat sigur de drumul său.
Valentina Vladoi
20.10.2025 | 23:00
Ce propunere neasteptata ia facut un faimos miliardar roman lui David Popovici Sportivul la refuzat direct
Propunerea primită de David Popovici din partea lui Ion Țiriac. Sursă foto: Instagram, Freepik / colaj Fanatik
David Popovici este de departe unul dintre cei mai apreciați sportivi din România. A bifat reușite pe bandă rulantă și de asemenea, a doborât record după record. Astfel, de-a lungul timpului au apărut și numeroase oportunități în viața sa.

Propunerea neașteptată primită de David Popovici din partea lui Ion Țiriac

David Popovici este dovada clară că pasiunea e mai presus de orice. Sportivul a bifat performanțe deosebite în lumea sportului. S-a antrenat ani la rând, indiferent de condiții și a devenit campion olimpic.

Crede în muncă, în talentul său și de asemenea, a reușit să se descurce cu resurse minime. Și chiar dacă avea oportunități suficiente, iată că sportivul român a decis să se limiteze la puțin.

Iar cea mai clară dovadă o reprezintă propunerea pe care David Popovici a primit-o la un moment dat din partea lui Ion Țiriac. Poate că alți sportivi ar fi acceptat-o pe loc, însă românul a preferat să spună pas.

De ce l-a refuzat sportivul pe miliardar

Ion Țiriac a dezvăluit la un moment dat că i-a propus lui David Popovici să plece din România în Statele Unite. Acolo putea să își continue studiile și să se antreneze în condiții optime. Oferta miliardarului a fost însă refuzată.

Mai exact, Ion Țiriac s-a trezit lovit de un refuz ferm. Deși putea să progreseze într-un cu totul alt mediu, iată că sportivul român a decis că vrea să se pregătească în continuare în România pentru competițiile sale.

“Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA, acolo, să se antreneze.

Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!”, povestea Ion Ţiriac, în urmă cu trei ani, despre David Popovici.

Când l-a cunoscut Ion Țiriac pe David Popovici

Și totuși când s-au cunoscut cei doi pentru prima oară? Ion Țiriac a dezvăluit că l-a întâlnit întâmplător pe David Popovici. S-a întâmplat cu ani în urmă, înainte ca acesta să devină campion olimpic.

La acel moment, sportivul participa la un concurs organizat de Camelia Potec și a reușit să impresioneze pe toată lumea. Nimeni nu avea să știe însă modul în care acesta va evolua în continuare.

„Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani. Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: ”Uită-te cum alunecă copilul ăsta!”. Îi zic: ”Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta”. Ea: ”Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa”, a declarat Ion Ţiriac despre David Popovici, conform iamsport.ro.

Valentina Vladoi
