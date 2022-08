Ce propunere unică a refuzat Amalia Enache. Prezentatoarea de la Pro TV a spus adevărul

Ce propunere unică a refuzat prezentatoarea de la Pro TV. Jurnalista a spus adevărul după foarte multă vreme, amintindu-și de această ofertă după ce a mers în vacanță cu fiica sa, Alma, la Disneyland Paris, Franța.

Ce ofertă specială a respins Amalia Enache. Știrista a dat cărțile pe față abia acum

Amalia Enache a primit o ofertă inedită care are legătură cu lumea poveștilor. Undeva în jurul anului 2007 din Pache Protopopescu putea să fie una dintre prințese, însă nu a dat curs propunerii acesteia.

„În urmă cu 15 ani directorul de creație mi-a propus să fiu una din prințese. Nu știam exact pentru că eu eram reporter Pro TV și am refuzat din start o astfel de propunere. Probabil i s-a părut că m-aș potrivi.

Am fost într-o vacanță în Paris și Normandia și doar o zi am stat în Disneyland, am considerat că este suficient de dimineața până seara la 00:00.

Am mai fost, am filmat pentru reportajele de 1 decembrie pe vremea când Vasili Șirli era director muzical.

Nu fusesem niciodată ca turistă și aveam așa tot felul de nostalgii”, a declarat prezentatoarea de la Pro TV pentru publicația .

Amalia Enache, amintiri de la Disneyland Paris

Amalia Enache are foarte multe amintiri frumoase de la Disneyland Paris din perioada în care făcea reportaje pentru 1 decembrie. Vedeta cunoaște foarte bine locul și traseul pe care l-a descoperit recent în calitate de turist.

Showul final de iluminat castelul și artificiile au fost peste așteptările frumoasei blondine în această și bineînțeles, ale fiicei sale, Alma. Cele două s-au bucurat din plin de ziua petrecută pe tărâmul poveștilor.

„O super experiență. Am așteptat vârsta potrivită la care să aibă răbdare pentru că Disneyland nu e doar al nostru, e al tuturor piticilor, și mai sunt și niște cozi…”, a adăugat Amalia Enache.