Ce răspuns a dat Adi Popa când a fost întrebat despre revenirea la FCSB

Adi Popa (37 de ani) a reușit cele mai importante performanțe din carieră în perioada în care a jucat pentru FCSB. Acum, stelistul, care tocmai a absolvit Cursul de Director Sportiv, nici nu vrea să mai audă de echipa lui Gigi Becali.

Revine Adi Popa la FCSB?

Nume grele din fotbalul românesc au absolit Cursul de Director Sportiv organizat de Federația Română de Fotbal. Printre aceștia se numără foștii internaționali Cristi Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonț, Adrian Popa, Dragoș Grigore și Sorin Paraschiv.

Unul dintre absolvenții care au dat declarații după ce au primit diploma a fost Adi Popa. Fotbalistul , a vorbit despre viitorul său, având în vedere că în vara lui 2026 îi expiră contractul cu gruparea din Ghencea. Mijlocașul a comentat posibilitatea unei reveniri la

„(n.r. – Ai accepta o ofertă de la FCSB?) Nu, nu se pune problema! Momentan încă joc, dar mă gândesc în primul rând să fiu director sportiv, de asta am și făcut cursurile. Nu au fost ieftine, mi le-am plătit singur. Am investit mult în ele și în mine, mai ales pe final de carieră.

Mi-aș dori să profesez în acest rol. Vedem ce oportunități apar. De ce să nu fiu la Steaua? Nu ascund asta, sunt stelist și ar fi un vis împlinit. Dar dacă nu va fi Steaua, iau în calcul orice ofertă serioasă unde pot pune în practică ce am învățat”, a transmis Adi Popa.

Adi Popa, performanțe uriașe cu FCSB

Deși acum e în tabăra rivalei CSA Steaua, Adi Popa a simțit gustul marii performanțe în tricoul FCSB-ului. Mijlocașul în vârstă de 37 de ani a îmbrăcat în două perioade echipamentul clubului patronat de Gigi Becali: 2012-2017 și 2019-2020.

În tot acest timp, Adi Popa a jucat la FCSB 230 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 48 de assist-uri, realizări avute inclusiv în primăvara Europa League sau în grupele UEFA Champions League. În plus, el și-a trecut în CV nu mai puțin de 8 trofee: 3 titluri, 2 Cupa României, 2 Cupa Ligii și 1 Supercupa României.