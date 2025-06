Ce răspuns a dat Nicușor Dan când a fost întrebat despre numirile controversate din justiție. Președintele României, rezervat

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre numirile controversate din justiție, inclusiv despre Lia Savonea și Mihai Busuioc. Șeful statului a explicat că preferă să își spună părerea după ce va face pași concreți în acest sens. „Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția după ce voi face niște lucruri concrete”, a explicat Nicușor Dan.

Ce părere are Nicușor Dan despre numirile controversate din justiție

Președintele României a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Haga, că . Discuțiile vor continua, pentru că vrea să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul și ce poate face din poziția lui.

Cât despre numirile dezbătute deja în spațiul public, șeful statului a ținut să menționeze că ține de CSM, nu de el. În cazul Curții Constituționale (CCR), decizia este la Parlament. Cu toate acestea, Nicușor Dan a precizat că va face în scurt timp un anunț în care își va spune punctul de vedere.

”Confirm tot ce am spus până acum. Formarea Guvernului s-a terminat acum 2 zile, moment de la care a trebuit să vin aici și mâine la Bruxelles. Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția, după ce voi face niște lucruri concrete.

Pentru moment, paralel cu activitatea principală, formarea Guvernului și deficitul, am avut întâlniri cu mai mulți oameni din zona de justiție, care vor continua, pentru a înțelege ecosistemul și maniera constituțională în care să acționez.

Nicușor Dan a vorbit despre implicarea lui în justiție

Procedura de numire a președintelui ICCJ este în atribuția CSM: Președintele mai mult decât să asiste la ședințe nu are atribuții. Pe numirile la CCR, atribuții are Parlamentul. Numirea mea o s-o vedeți cam într-o săptămână”, a spus el într-o conferință de presă la Haga.

Întrebat dacă a făcut compromisuri, Nicușor Dan a răspuns că există un echilibru între atribuțiile președintelui, Parlamentului și Guvernului. Deciziile nu sunt la o singură persoană, ci se iau în urma unor negocieri.

”Ce înseamnă compromis? Sunt multe nuanțe ale acestui cuvânt. Există un echilibru de putere, atribuții și o negociere între președinte și partide și nu tot timpul deciziile sunt la o singură persoană”, a mai explicat șeful statului.