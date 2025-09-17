Sport

Ce ratinguri au jucătorii din Superliga în EA FC 26. Cine este cel mai bine cotat fotbalist din România: Dinamo are 4 jucători în top

S-au aflat ratingurile fotbaliștilor din României pe EA FC 26. Cine este cel mai valoros jucător din celebrul joc pe calculator
Ciprian Păvăleanu
17.09.2025 | 12:47
Ce ratinguri au jucatorii din Superliga in EA FC 26 Cine este cel mai bine cotat fotbalist din Romania Dinamo are 4 jucatori in top
SPECIAL FANATIK
Cine este cel mai bun fotbalist din SuperLiga României pe EA FC 26. Foto: Colaj FANATIK

Noua ediție a celebrului joc pe calculator, EA FC 26, este gata să fie lansată publicului larg, iar fotbaliștii români, mulți dintre ei pasionați și de această lume virtuală, și-au aflat ratingurile.

ADVERTISEMENT

Cine este fotbalistul cu cel mai mare rating din EA FC 26

EA FC 26 va fi disponibil începând cu 19 septembrie pentru cei ce au dat precomanda jocului, iar din data de 26 septembrie toți doritorii își vor putea achiziționa jocul video și să încerce noile ratinguri ale favoriților din SuperLiga României.

La începutul noii ediții a celui mai celebru joc cu fotbal din lume, cel mai bine cotat fotbalist român este Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute de campionat. Atacantul lui CFR Cluj are un rating de 74, ceea ce se apropie de un card gold.

ADVERTISEMENT

Apropiat de valoarea sa mai sunt Darius Olaru și Daniel Bîrligea, ambii cu un rating de 73, care completează podiumul celor mai buni jucători din SuperLiga României. În continuare, jucători de la campioana sezonului trecut continuă să completeze topul jucătorilor cu un rating mai mare de 70.  Siyabonga Ngezana, Adi Șut și Ștefan Târnovanu au și ei statistici destul de bune, iar unul dintre fotbaliștii surpriză este Dan Nistor, cu un rating de 72.

Dinamo are patru fotbaliști în top, în timp ce Universitatea Craiova are doar doi

În topul jucătorilor cu un rating de peste 70, Dinamo a reușit să aibă patru jucători. Gnahore, Cîrjan, Armstrong și Boateng au fost toți înzestrați cu un rating de 70.

ADVERTISEMENT
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații...
Digi24.ro
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia

La Universitatea Craiova, echipa ce se află în acest moment pe primul loc în SuperLiga, doar doi fotbaliști au trecut de această barieră: Nicușor Bancu a primit ratingul 71, în timp ce Ștefan Bairam are un rating de doar 70.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta”
Fanatik
Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta”
Răzbunarea lui Lionel Messi! Superstarul argentinian a făcut din nou show în MLS
Fanatik
Răzbunarea lui Lionel Messi! Superstarul argentinian a făcut din nou show în MLS
Experții au dat verdictul: cine este favorită la câștigarea UEFA Champions League. Real...
Fanatik
Experții au dat verdictul: cine este favorită la câștigarea UEFA Champions League. Real Madrid nu e pe podium, iar Interul lui Chivu are șanse infime
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT: echipa din Liga 1, acaparată de 'aranjori de meciuri'! A ieșit un...
iamsport.ro
ȘOCANT: echipa din Liga 1, acaparată de 'aranjori de meciuri'! A ieșit un scandal-monstru: 'Are tradiție, iureș mare rău de tot...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!