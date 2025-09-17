Ce ratinguri au jucătorii din Superliga în EA FC 26. Cine este cel mai bine cotat fotbalist din România: Dinamo are 4 jucători în top

Noua ediție a celebrului joc pe calculator, EA FC 26, este gata să fie lansată publicului larg, iar fotbaliștii români, mulți dintre ei pasionați și de această lume virtuală, și-au aflat ratingurile.

Cine este fotbalistul cu cel mai mare rating din EA FC 26

EA FC 26 va fi disponibil începând cu 19 septembrie pentru cei ce au dat precomanda jocului, iar din data de 26 septembrie toți doritorii își vor putea achiziționa jocul video și să încerce noile ratinguri ale favoriților din SuperLiga României.

La începutul noii ediții a celui mai celebru joc cu fotbal din lume, cel mai bine cotat fotbalist român este Louis Munteanu, Atacantul lui CFR Cluj are un rating de 74, ceea ce se apropie de un card gold.

Apropiat de valoarea sa mai sunt Darius Olaru și Daniel Bîrligea, ambii cu un rating de 73, care completează podiumul celor mai buni jucători din SuperLiga României. În continuare, jucători de la campioana sezonului trecut continuă să completeze topul jucătorilor cu un rating mai mare de 70. Siyabonga Ngezana, Adi Șut și Ștefan Târnovanu au și ei statistici destul de bune, iar unul dintre fotbaliștii surpriză este Dan Nistor, cu un rating de 72.

Dinamo are patru fotbaliști în top, în timp ce Universitatea Craiova are doar doi

În topul jucătorilor cu un rating de peste 70, Dinamo a reușit să aibă patru jucători. Gnahore, Cîrjan, Armstrong și Boateng au fost toți înzestrați cu un rating de 70.

La Universitatea Craiova, doar doi fotbaliști au trecut de această barieră: Nicușor Bancu a primit ratingul 71, în timp ce Ștefan Bairam are un rating de doar 70.

