Liviu Vârciu încă se resimte după ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul s-a vindecat, dar se simte slăbit.

După ce și-a făcut mai multe analize a văzut ce ravagii a făcut virusul în corpul său.

Acesta a povestit că i-au fost afectate mai multe organe și de câteva zile nu se simte foarte bine.

Ce ravagii a făcut COVID-19 în corpul lui Liviu Vârciu. Dezvăluirile artistului te pun pe gânduri

în urmă cu aproape un an. Nu a avut o formă gravă, dar corpul său a fost destul de afectat. A respectat întocmai sfaturile medicilor, a luat tratament și s-a vindecat. Totuși, încă nu s-a recuperat și se simte foarte slăbit. În plus în ultima perioadă a avut multe filmări și nu a avut timp să se odihnească.

În urmă cu două zile, artistul a postat un filmuleț în care le arăta fanilor cum i se măsoară tensiunea, semn că lucrurile nu erau tocmai bune. Liviu Vârciu a dezvăluit că virusul i-a afectat mai multe organe. Ficatul este mărit, iar pe plămâni are niște puncte. În plus se simte extrem de obosit.

“Toate analizele pe care le am făcut înainte de Covid-19, le am făcut și după si totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi au dat sa iau niște pastile. La plămâni au rămas niște punctulețe mici după ce am fost infectat.”, a declarat Liviu Vârciu,

Medicii i-au dat alte pastile, iar artistul speră că își va reveni cât mai repede.

Vârciu a chemat salvarea

în urmă cu câteva zile și le-a explicat și fanilor ce se întâmplă. Medicul i-a făcut un control și l-a asigurat că totul este bine și nu are de ce să fie speriat.

“A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă”, a spus Vârciu pe pagina sa de Instagram.

Mai târziu se aude și vocea medicului. “Tensiunea este bună”, a spus acesta.

Liviu Vârciu s-a infectat cu Covid-19 în urmă cu aproape un an, de Crăciun.

“Crăciun fericit dragilor să fiți sănătoși că e cel mai important și dacă vine Moș Crăciun la voi și-l vedeți să-i spuneți să nu vină la mine. Sunt izolat! Da, l-am luat! Trebuie să știi când să faci Covid, nu așa. L-am luat fix de Crăciun.

E bine ca nu îmi mai bat capul cu Moș Crăciun, că n-are cum să vină. Îi e frică să nu se îmbolnăvească. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare. Vă pup, vă iubesc”, spunea atunci artistul pe contul de socializare.