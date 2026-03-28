Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, Adrian Mutu a abordat mai multe subiecte delicate și de actualitate. Fostul fotbalist a venit cu o dezvăluire neașteptată despre traiul în comunism, foarte mulți români susținând la ora actuală că era mai bine în perioada președintelui Nicolae Ceaușescu.

Ce părere are Adrian Mutu despre comunism

Adrian Mutu (47 ani) este un fost sportiv de renume. A renunțat la cariera fotbalistică, dar este în continuare în vizorul românilor. Se întâmplă asta datorită declarațiilor pe care le face legat de diverse subiecte. După ce a spus (8 ani) a venit cu o nouă dezvăluire de senzație.

Briliantul, așa cum este supranumit de ani buni, a pus pe tapet o perioadă neagră a României. A ținut să discute despre existența pe care a dus-o în perioada comunistă. Foarte multe persoane regretă regimul condus de Nicolae Ceaușescu, deși dictatorul a fost îndepărtat de la putere în anul 1989.

„Atunci nu era unul mai bogat și unul mai așa sau doar securiștii cum spuneau ei. Și era ceva de genul: «Bă, lasă că n-am eu, dar n-are nici vecinul sau X sau Y» și atunci era bine. Dar tocmai asta înseamnă democrația, una dintre virtuțile democrației și faptul de a putea exprima și de a putea ajunge unde vrei tu sau mai departe prin posibilități.

Îți dă oportunitatea asta pentru că mulți oameni în vremea comunismului, foarte deștepti și foarte pricepuți în diferite meserii nu puteau ajunge acolo din cauza comunismului care nu îi lăsa. Și atunci oamenii care nu aveau capacități sau abilități erau mulțumiți.

Și erau mulțumiți și că nici ceilalți nu pot să urce”, a spus Adrian Mutu, la , la scurtă vreme după ce , care se difuzează de ani buni la Pro TV.

Adrian Mutu: ”Sunt foarte rari cei care au o poziție financiară cum trebuie”

Întrebat cum ar fi arătat viața sa dacă regimul ar fi continuat și acum nu a ezitat să răspundă. Fostul fotbalist crede că cel mai probabil avea „un Aro, trei ouă și niște blugi”. Adrian Mutu a mai subliniat că majoritatea sportivilor care au evoluat în perioada comunistă aveau rar o poziție materială bună.

Mai mult, fostul internațional român spune că erau oameni care aveau talent. Sportivul care a evoluat pentru Fiorentina, Hellas Verona și Argeș Pitești a venit și cu o revelație. A subliniat și faptul că aceștia meritau mai mult pentru rezultatele pe care le-au atins.

„Uită-te la majoritatea generației de atunci, sunt foarte rari cei care au chiar o poziție financiară cum trebuie. Și la ce talent au avut, cred că meritau mult mai mult”, a completat fostul fotbalist, mai arată sursa menționată mai devreme.