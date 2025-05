Ce reacție a avut Alex Militaru când a aflat că fosta sa soție Carmen Grebenișan este însărcinată: ”Înțelege și el ce a făcut”

Alex Militaru a aflat și el că fosta sa parteneră de viață Carmen Grebenișan este însărcinată. Cei doi au fost împreună ani buni, însă se pare că acum, influencerița își vede mai departe de viață cu noul ei iubit.

Cum a reacționat Alex Militaru când a aflată că fosta sa soție Carmen Grebenișan e însărcinată

. Cei doi au fost împreună ani buni, însă se pare că relația nu a mai putut continua. Astfel, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Nu a durat mult, iar vedeta și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Cei doi au petrecut timp împreună vreme de câteva luni, iar recent, Carmen Grebenișan a anunțat public că este și însărcinată.

Evident, la curent cu situația vedetei este și fostul soț, Alex Militaru. Recent, Carmen Grebenișan a dezvăluit cum a reacționat acesta când a aflat că este însărcinată, dar și în ce relații au rămas cei doi.

Nu există o relație de prietenie, ci doar o relație normală. Ambii foști parteneri se salută. Mai mult de atât, Alex Militaru a felicitat-o pe vedetă când a aflat că aceasta se pregătește să devină mamă pentru prima oară.

Totodată, cei doi sunt conștienți de faptul că trecutul nu se mai poate schimba. Mai mult de atât, fostul ei soț a înțeles tot ce a făcut greșit, dar și ce a deranjat-o cel mai mult pe influenceriță, de fapt.

”Am rămas în relații normale, nu prietenești, dar normale. Ne salutăm, m-a și felicitat pentru sarcină. Înțelege și el ce a făcut, ce m-a deranjat, dar trecutul nu se poate schimba. Acestea sunt repercursiunile”, a declarat Carmen Grebenișan, în podcastul Tot ce nu spunem, cu Sore.

Cum se simte Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan a trecut prin numeroase stări. Vedeta a avut perioade în care s-a simțit foarte rău și nici măcar nu a putut să mai mănânce.

Totodată, sunt momente în care aceasta nu poate să bea nici apă și nu poate să facă nimic. Carmen Grebenișan a ajuns inclusiv la spital la perfuzie, având în vedere că starea ei de sănătate nu a fost una prea bună.

”Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. (…) Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc.

Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită”, a spus Carmen Grebenișan.