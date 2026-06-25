Sport

Ce reacție a avut Gabi Tamaș în direct la TV după ce a fost numit ”Eroul de la Termopane” de către un coleg

Gabi Tamaș este o prezență constantă în această perioadă la TV, în calitate de prezentator și analist al meciurilor de la CM 2026. Recent, acesta a fost numit ”Eroul de la Termopane” de către un coleg. Cum a reacționat.
Adrian Baciu
25.06.2026 | 16:30
Ce reactie a avut Gabi Tamas in direct la TV dupa ce a fost numit Eroul de la Termopane de catre un coleg
Cum a fost numit Gabi Tamaș, în direct, de către un coleg la TV: ”Eroul de la Termopane”. Sursa foto: capturi Instagram / colaj Fanatik
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Retras în 2023 din activitatea de fotbalist, Gabi Tamaș (42 de ani), fost fundaș important în fotbalul românesc la nivelul echipelor de club precum și la națională, a revenit în ultimii ani în prim-planul show-biz-ului. Acesta a participat la mai multe reality-show-uri care l-au făcut extrem de popular în ochii privitorului.

Gabi Tamaș, ironizat de un coleg în direct la TV și numit: ”Eroul de la Termopane!” Cum a putut să reacționeze fostul fotbalist

În prezent, pe parcursul derulării Campionatului Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada, Gabi Tamaș este extrem de implicat la televiziunea din România care transmite evenimentul de peste ocean. Fostul fundaș are mai multe roluri. El este analist, dar și prezentator al unor producții realizate înainte și după meciurile disputate la turneul final.

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La mijlocul acestei săptămâni, Tamaş a fost prezent în platoul emisiunii ”Fiertzi pe Mondial”. Gazda producției de la Antena 1 a fost Răzvan Simion, unul dintre prezentatorii show-ului matinal ”Neatza cu Răzvan și Dani”, de la același post TV. Simion a decis să-l prezinte într-un mod inedit pe câștigătorul de la Survivor.

Tamaș a fost numit de Răzvan, fără nicio temere, ”Eroul de la Termopane”. Aproape instant, mai multe persoane din studio au izbucnit în râs. În mod surprinzător, fostul fotbalist, recunoscut ca fiind o fire destul de ”contondentă”, nu a fost deloc deranjat. Ba dimpotrivă, el a spus că ”acesta e numele meu”.

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Îl avem aici pe câștigătorul de la Survivor România 2026, supraviețuitorul, ‘Eroul de la Termopane’, Gabi Tamaş”, a spus Răzvan Simion, în direct la TV. ”Se aude prin studio cineva râzând în spate. Alo, în spate acolo, de ce râdeți, mă? Păi ăsta e numele meu”, a replicat Tamaș în secunda imediat următoare, notează as.ro.

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De unde i se trage lui Tamaș ironia legată de ”Termopane”. Episodul celebru din 2013

Înainte de a ajunge un băiat mai ”cuminte”, Gabi Tamaș a avut unele episoade în viața sa de care nu este neapărat mândru. Această poreclă de ”Eroul de la Termopane” datează de pe 31 mai 2013. Atunci, pe când era încă în activitate, Tamaș a fost în centrul unui imens scandal. După o noapte bahică, sportivul a spart ușa de termopan a unui bloc din Capitală, undeva în apropierea Guvernului.

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În plus, el s-a certat rău cu locatarii și cu polițiștii chemați la fața locului să aplaneze conflictul. La peste un deceniu distanță de la acel moment, actuala vedetă de televiziune s-a apărat și a spus că nu a avut nicio vină. Femeia care nu a răspuns la interfon atunci a purtat responsabilitatea totală, afirmă fostul jucător.

”Nu a fost vina mea. Dacă vă uitați pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la fața locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat. Atunci am încercat să intru prin efracție. Am găsit și eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureștiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat”, spunea Gabriel Tamaş, în 2023.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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