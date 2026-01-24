Sport

Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte

Replica lui Ilie Năstase după ce a fost informat că fata sa a rămas fără un acoperiș deasupra capului. Fostul mare jucător de tenis a uimit cu declarația sa.
Alexa Serdan
24.01.2026 | 14:15
Ce reactie a avut Ilie Nastase cand a aflat ca fiica sa a ajuns pe strazi si a cerut bani pentru adapost si mancare Mesajul surprinzator din doar 6 cuvinte
ULTIMA ORĂ
Ilie Năstase nu mai ține legătura cu fiica sa. Sursa foto: Instagram / Facebook. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Charlotte, fiica lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Femeia în vârstă de 35 de ani a cerut ajutor celor din mediul virtual. Iată ce reacție surprinzătoare a avut celebrul ei tată.

Ilie Năstase, replică dură după ce fata sa a rămas fără casă

Ilie Năstase a fost informat că unul dintre cei cinci copii se confruntă cu probleme serioase. Fostul mare jucător de tenis a aflat despre situația nefericită în care se găsește fiica sa, Charlotte. Aceasta a fost adoptată în timpul mariajului cu Alexandra King.

ADVERTISEMENT

Sportivul, considerat primul lider din istoria clasamentului ATP, a venit cu o replică dură. Omul de afaceri a tranșat de la rădăcină informația despre viața personală a fetei cu care nu mai păstrează legătura de ani buni.

Cei doi au încetat să mai vorbească în anul 2021 când blondina și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți. Deși femeia a anunțat că a rămas fără un acoperiș deasupra capului, fostul tenismen nu s-a lăsat înduplecat.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

„Nu mă interesează, vă rog frumos”, a spus Ilie Năstase, potrivit Digi FM. Ioana, soția cunoscutului jucător de tenis, a mărturisit că nu știa că fiica adoptivă a sportivului se confruntă cu probleme.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”

Mai mult, frumoasa brunetă a subliniat că vorbea prin intermediul comentariilor de pe Facebook cu Charlotte Năstase. Aceasta i-ar fi scris la un moment dat că vrea să vină în România să o cunoască personal.

Ilie Năstase a încetat legătura cu fiica sa

În 2024, Ilie Năstase a adus în discuție relația pe care o are cu fiica sa adoptivă. A recunoscut că i-a blocat numărul de telefon, după ce Charlotte a anunțat că s-a trezit în acest punct din cauza soției tenismenului, Ioana.

ADVERTISEMENT

A luat această decizie în urmă cu aproximativ 5 ani pentru că a apărut dezbrăcată pe o platformă dedicată adulților. Afaceristul a decis să încheie orice fel de legătură, după ce ani la rând a ajutat-o din punct de vedere material.

„Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei.  Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro.

Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui. Întrebați-o cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun…

Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț!

M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars. În altă ordine de idei, fostul tenismen a dat vestea cea mare legat de divorțul de a cincea parteneră de viață.

Australian Open. Novak Djokovic, la un pas de a fi descalificat. Câțiva milimetri...
Fanatik
Australian Open. Novak Djokovic, la un pas de a fi descalificat. Câțiva milimetri l-au salvat pe sârb. Video
Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu: „Îmi doresc să joc”. Cum...
Fanatik
Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu: „Îmi doresc să joc”. Cum a fost primit în vestiar de „rivalii” Dobre și Petrila. Video
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură:...
Fanatik
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Jucătorii de la FCSB s-au săturat de Gigi Becali. 'Te-ai umplut de bani,...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB s-au săturat de Gigi Becali. 'Te-ai umplut de bani, lasă-ne și pe noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!