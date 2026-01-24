Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte

ADVERTISEMENT

Charlotte, fiica lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Femeia în vârstă de 35 de ani a cerut ajutor celor din mediul virtual. Iată ce reacție surprinzătoare a avut celebrul ei tată.

Ilie Năstase, replică dură după ce fata sa a rămas fără casă

Ilie Năstase a fost informat că unul dintre cei cinci copii se confruntă cu probleme serioase. Fostul mare jucător de tenis a aflat despre . Aceasta a fost adoptată în timpul mariajului cu Alexandra King.

Sportivul, considerat primul lider din istoria clasamentului ATP, a venit cu o replică dură. Omul de afaceri a tranșat de la rădăcină informația despre viața personală a fetei cu care nu mai păstrează legătura de ani buni.

Cei doi au încetat să mai vorbească în anul 2021 când blondina și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți. Deși femeia a anunțat că a rămas fără un acoperiș deasupra capului, fostul tenismen nu s-a lăsat înduplecat.

„Nu mă interesează, vă rog frumos”, a spus Ilie Năstase, potrivit . Ioana, soția cunoscutului jucător de tenis, a mărturisit că nu știa că fiica adoptivă a sportivului se confruntă cu probleme.

Mai mult, frumoasa brunetă a subliniat că vorbea prin intermediul comentariilor de pe Facebook cu Charlotte Năstase. Aceasta i-ar fi scris la un moment dat că vrea să vină în România să o cunoască personal.

Ilie Năstase a încetat legătura cu fiica sa

În 2024, Ilie Năstase a adus în discuție relația pe care o are cu fiica sa adoptivă. A recunoscut că i-a blocat numărul de telefon, după ce Charlotte a anunțat că s-a trezit în acest punct din cauza soției tenismenului, Ioana.

A luat această decizie în urmă cu aproximativ 5 ani pentru că a apărut dezbrăcată pe o platformă dedicată adulților. Afaceristul a decis să încheie orice fel de legătură, după ce ani la rând a ajutat-o din punct de vedere material.

„Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro.

Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui. Întrebați-o cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun…

Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț!

M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America”, a declarat Ilie Năstase, la . În altă ordine de idei, fostul tenismen .